Samsung Galaxy S8 Sorunları ve Çözümleri

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus, özellikleri ve tasarım çizgileriyle 2017’nin en etkileyici akıllı telefonu konumunda. Ancak her yeni çıkan amiral gemisi telefon gibi Galaxy S8 de yeni satıştayken sorunlarıyla gündemde. Samsung Galaxy S8/S8 Plus satın almayı düşünen/satın alan kullanıcılarımız için karşılaşacabilecekleri olası sorunları çözümleriyle birlikte bu yazıda bir araya getirdik.

Samsung’un 21 Nisan’da satışına başladığı, 1 hafta dolmadan büyük bir indirime gittiği yeni üst seviye telefonları Galaxy S8 ve S8 Plus, özellikle tasarımıyla iPhone kullanıcılarının dahi ilgisini çekmeyi başardı. Yüzde 83 gibi etkileyici bir ekran kasa oranına sahip olan telefon, 2017’de satın alınabilecek en iyi akıllı telefonlardan biri (Diğeri tahmin edeceğiniz üzere yakında tanıtılacak Galaxy Note 8). Tabii ki her üst seviye telefon gibi Galaxy S8 kusursuz değil; birtakım sorunlarla yüz yüze getiriyor biz son kullanıcıları. Şu ana kadar donanımsal/donanımdan kaynaklı, servise götürülmesi gereken bir sorunla karşılaşan olmaması sevindirici. Son çıkan kırmızı ekran sorunu dahi yazılımsal; hatta Samsung bu sorunun çözümüne ilişkin çok yakında bir yazılım güncellemesi sunacaklarını açıkladı. Öte yandan aşağıda listelediğimiz sorunların "tüm Galaxy S8 ve S8 Plus’larda görülmediğini", azınlıkta kullanıcının yaşadığı yazılımsal sorunlar olduğunu önemle belirtmek isterim.

Parmak izi tarayıcının yeri orası mı?

Samsung Galaxy S8, tasarımıyla etkileyici bir cihaz diyoruz; bunda herkes hem fikirdir sanırım. Tasarımda belki de tek beğenilmeyen nokta parmak izi tarayıcının yapısı ve konumu. Galaxy S8’in parmak izi tarayıcısı arka kameranın hemen yanında yer alıyor ve ulaşılması biraz güç. Basılabilir yapıda da olmadığından parmak izi yerine yanlışlıkla kameraya dokunabiliyorsunuz. Bu da beraberinde kamera lensinin kirlenmesini getiriyor. Samsung da bu sorunun farkında ki; kamera lensinin temiz tutulmasına ilişkin push bildirimlerle karşılaşıyorsunuz. Tabii ki yaklaşık bir haftalık kullanımdan sonra parmak izinin yerine alışacaksınız.

Yüz Tanıma güvenli mi?

Samsung, Galaxy S8'de Note 7’de olduğu tek güvenlik seçeneği olarak parmak izi tarayıcı sunmuyor. Yüz tanıma ve göz (iris) tarayıcı, verilerinizi güvende tutmak adına kullanabileceğiniz diğer güvenlik yöntemleri. Gündüz – gece, gözlüklü – gözlüksüz ayrımı yapmadan cihaz göz taramasını sorunsuzca gerçekleştiriyor. Kişiye özel, kopyalanması imkansıza yakın iris desen yapılarının tarandığı iris kimlik doğrulama teknolojisinde sorun yaşarsanız kurulumu baştan (gözlerinizi fal taşı gibi açarak ve geniş açıdan) yapmanızı öneririm. Güvenlik yöntemi olarak iris tarayıcıyı kullanmanızı tavsiye ederim. Yüz tanımanın çok ta güvenli olmadığını (2-3 denemenin ardından çalışması, daha da kötüsü sabit resimle bu güvenlik önlemini aşabilmeniz) gördük.

Uygulamalar tam ekran değil:

Galaxy S8’in hiç şüphesiz ki en etkileyici yanı, albenisini artıran şey; neredeyse çerçevesiz, çift edge ekranı. Son kullanıcı olarak görmek istediğimiz ekran – kasa oranı Galaxy S8’de mevcut. S8’in 5.8 inç, S8 Plus’ın 6.2 inç ekranını aynı ekran boyutuna sahip diğer telefonlarla kıyasladığınız vakit S8’in farkını daha net görüyorsunuz. Bu tasarımın getirdiği 18.5:9 görüntü oranı henüz çok yeni olduğundan uygulamaların neredeyse tamamı desteklemiyor. Neyse ki Samsung bunun için bir ayar sunuyor. Ayarlar – Ekran – Tam Ekran Uygulamalar menüsü altında dilediğiniz uygulama için "Tam Ekran Moduna Geçilsin" komutu verebiliyorsunuz. Bu seçeneği aktif ederseniz otomatik olarak yeni 18.5:9 orana ölçeklendirme yapılıyor. Ek olarak son açık uygulamalar butonuna ardından da genişlet simgesine dokunarak bulunduğunuz uygulama için tam ekran modunu hızlıca değiştirme şansınız var.

WiFi ağına bağlanamıyor musunuz?

Galaxy S8’de karşılaşabileceğiniz olası sorunlardan biri de WiFi üzerinden internete bağlanırken daha doğrusu bağlanmaya çalıştığınızda karşınıza çıkıyor. İlginç olarak WiFi ağına bağlanamama veya bağlantının yavaş olması, performans düşüklüğü gibi WiFi’a ilişkin sorunlarla karşılaşan Galaxy S8 kullanıcılarının sayısı bir hayli fazla. Siz de WiFi ağına bağlanmakta güçlük çekiyor veya stabil bağlantı sağlayamıyorsanız Ayarlar – Bağlantılar – WiFi yolunu izleyerek bağlandığınız ağdan çıkıp yeniden bağlanmayı, ağ ayarlarını sıfırlamayı, modeminize reset atmayı, cihazı fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyebilirsiniz. Yazılım güncellemesi yayınlanana dek bilindik yöntemlerin hepsini denemenizde fayda var.

Uygulama Çekmecesi (App Drawer) nereye gitti?

Telefonda yüklü tüm uygulamaları görebildiğimiz Uygulama Çekmecesi (App Drawer) Galaxy S8’de varsayılan olarak kapalı konumda. Aslında ekranın aşağısından yukarıya kaydırma yaptığınızda uygulama tepsisini açabiliyor ve tüm uygulamaları görebiliyorsunuz. Bu yazılımsal değişikliğinden memnun olmadıysanız birkaç basit adımla klasik bildiğiniz, uygulama çekmecesini geri getirebilirsiniz. Bunun için; Ana ekranda boş bir alana uzunca basın. Telefonun sağ alt köşesinde Ana Ekran Ayarlarına dokunun. Uygulamalar butonunu seçin. Burada Uygulamalar Butonunu Göster’e dokunun.

Kırmızı Ekran (Red Tint) sorunu da ne?

Tüm Samsung Galaxy S8/S8 Plus cihazlarda görülmeyen, en çok konuşulan sorunlardan birisi de kırmızı ekran sorunu (red tint). İlk başta kullanıcıların renk ayarlaması yaparak kendi başlarında düzeltebilecekleri bir sorun olarak bahsedilen kırmızı ekran hatasının sonrasında yazılımsal bir sorun olduğu ortaya çıktı. Hatta Samsung, çok yakında bu sorunu gideren bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını söyledi. Çok az cihazda görülmesine karşın soruna çözüm üretilmesi, son kullanıcının teknik servisle baş başa bırakılmaması takdire şayan bir hareket.

Quad HD+ çözünürlüğe geçin:

Kırmızı ekran sorunundan bahsetmişken varsayılan ekran çözünürlüğünün Quad HD+ olarak ayarlanmadığından da söz etmek gerek. Galaxy S8’in göz alıcı sonsuz (infinity) ekranının çözünürlüğü varsayılan olarak Full HD ayarlanmış. Bu zaten Samsung’un resmi sitesinde ekran özelliklerinin anlatıldığı bölümde belirtiliyor. Kuvvetle muhtemel kullanım süresini artırmak adına yapılan bu hareketi saçma bulduysanız, Galaxy S8’in Infinity ekranını tüm canlılığıyla görmek istiyorum diyorsanız Ayarlar – Ekran – Ekran Çözünürlüğü menüsü altından WQHD+ (Quad HD+) olarak değiştirebilirsiniz.

Kamera Sorunu:

Galaxy S8’in S7’ye kıyasla donanım tarafında çok ta ilerlemediği noktalardan birisi kamera. Yazılımsal olarak iyileştirildiği belirtilen kamera, daha ilk kullanımda size sorun çıkartabilir. Kamera uygulamasını açtığınızda bir uyarı mesajıyla karşılaşabilir, akabinde de uygulamanın kapandığını görebilirsiniz. Bunun Smart Stay (Akıllı Bekleme) özelliğinden kaynaklanabileceği söyleniyor. Cihazın sensörlerini kullanarak telefonunuza baktığınız süre boyunca ekranın kapanmasını önleyen güzel bir özellik olan Smart Stay’i Ayarlar – Gelişmiş Özellikler menüsü altından kapatmanız mümkün. Kameradan bahsetmişken yapay zeka destekli akıllı asistan Bixby’nin öne çıkan özelliklerinden çekilen resmi tarayarak satın alınabilecek mağazaları göstermesi yeteneği şu an için düzgün çalışmıyor. Bu da yazılımla kolaylıkla giderilebilecek sorunlardan.

Eski Kablosuz Şarj (Wireless Charging) Standlarıyla uyumlu değil:

Samsung, hatırlayacağınız üzere dünya genelinde yankı uyandıran Galaxy Note 7 olayı sonrasında kullanıcı güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu, bu durumun asla tekrarlanmayacağını vurgulayarak yeni cihazlarında 8 aşamalı pil güvenlik kontrolü sistemine geçeceklerini belirtmiş ve detaylı bir videosunu bizlerle paylaşmıştı. Galaxy S8 tanıtıldığında da çoğu kullanıcı öncelikli olarak pilinin güvenliğini sorguladı haklı olarak. Cihazın pilinin son derece dayanıklığını olduğunu gösteren bir işkence testi videosu dahi yayınlandı.

Yaklaşık 3 milyon izlenme alan o videoyu bir kenara bırakalım; bazı kullanıcılar cihazın yavaş şarj olmasından, şarj esnasında az ısınmasından ve Samsung’un önceki kablosuz şarj standıyla uyumsuz olmasından, şarj olmamasından şikayetçi. Cihazınız boşta şarj olurken olması gerekenden fazla ısınıyorsa hızlı şarjı kapatıp şarj etmeyi deneyebilirsiniz. Bu durumda cihazınızın tam şarj olması yaklaşık 2 saat sürecektir ancak ısınma olmayacaktır. Cihazınızı kutudan çıkan şarj adaptörü ve USB Type-C kablosuyla şarj etmenize rağmen yavaş şarj oluyorsa ne yazık ki şu aşamada yapacak bir şeyiniz yok. Ancak genellikle bu sorun iyi kalitede olmayan Type-C kablosu ve güç adaptörünün kullanılmasından kaynaklı oluyor. Kablosuz şarj standıyla şarj olmama durumunun Galaxy S8 ile birlikte satışa sunulan yeni kablosuz şarj standında görülmemesi ise şaşırtıcı ya da güvenlik adına bir önlem diyelim.

