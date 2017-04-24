2017 Yılında Heyecanla Beklenen Akıllı Telefonlar

Bu yıl tüketicileri oldukça heyecanlandıran akıllı telefon modelleriyle karşılaşacağız. Bunların en başında iPhone 8 geliyor olsa da, daha birçok model tüketicileri heyecanlandırıyor. Hatta bu sene, Android telefonlardan çok etkili bir sıçrama bekliyor olmak hiç de yanlış değil. Çünkü iPhone 8'in beklentilerini aşabilmek, diğer modellerin en büyük amacı gibi görünüyor.

Tüketicilerin beklentilerinin başında her ne kadar iPhone 8 yer alıyor olsa da, diğer cihazları da yabana atmamak gerekiyor. İşte heyecanınla beklenen 5 önemli cihaz.

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 resmi olarak duyurulduğu günden bu yana, her gün memleketinde ortalama 50.000 adet sipariş alıyor. Raflara yerleştiği anda kapış kapış gideceğini düşünmek Türkiye piyasası için çok mümkün olmasa da dünyanın geri kalan kısmı için bu pek de geçerli değil. Samsung Galaxy S8 için haberlerimizi takip ettiyseniz cihazın özelliklerini, çıkış tarihini ve fiyatını da biliyorsunuzdur. Bu cihazın raflara yerleşmesine sayılı gün kaldı.

Nokia Android Telefonlar

Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 telefonlar adeta piyasayı istala ediyorlar. Uzun süren bekleyişin ardından Dünya'nın Nokia'yı özlemiş olduğunu kolayca anlayabiliyoruz. Nokia Android telefonlar serisi MWC 2017'de neredeyse tüm kongreyi sallamıştı. Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'yı tanıtan HMD-ran elindeki gücün farkında gibi görünüyordu.

Nokia 5 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Qualcomm Snapdragon 430

16GB depolama

2GB RAM

13 MP arka kamera

8 MP geniş açılı ön kamera

Android 7.1.1 Nougat

Google Asistan desteği

Çıkış tarihi bu yılın ikinci çeyreği ve fiyatı da 199 dolar olarak belirlendi

Nokia 3 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

5 inç ekran

MediaTek 6737

2GB RAM

16GB depolama

8MP ön ve arka kamera

Android 7.1.1 Nougat

147 dolarlık fiyatıyla bir başlangıç seviyesi cihazı olan Nokia 3'de diğer cihazlar gibi yılın ikinci çeyreğini bekliyor.

Nokia 6 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

5.5-inch 2.5D Gorilla Glass 1080x1920p

Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430

4GB RAM

64GB

3000mAh

Arka Kamera: f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel

Ön Kamera: f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel

Ses: Dolby Atmos desteği

Android 7.1.1 Nougat

Satış fiyatı 4GB RAM 64 GB depolama özelliği olan model için 299 dolar, diğer 16GB depolama alanı olan modeli için 242 dolar olarak belirtildi. Çıkış tarihi bu yılın ikinci tarihi olarak işaret ediliyor.

Samsung Galaxy Note 8

Yaşanan onca felaketten sonra Galaxy Note üretim bandının şalterini indiremeyen Samsung, Galaxy Note 8 ürün bandını durdurmaktan son anda vazgeçti. Slashleaks.com web sitesinde sızdırılan yeni bir tasarım planı Galaxy Note 8'in ekranının daha büyük olacağını işaret ediyor. Dedikodulara göre cihazın OLED ekranın büyüklüğü 6.32 inç ebadında olacak. Bu kadar büyük bir ekranın bir parmak izi tarama özelliğini de barındırabileceği konuşuluyor. Bu arada Galaxy Note 8 büyük olasılıkla yüz tanıma özelliği kullanmayacak. Snapdragon 835 işlemcisi kullanıp kullanmayacağı henüz kesinleşmeyen cihaz için şimdilik dedikodular bundan ibaret.

Microsoft Surface Phone

Microsoft bu yıl piyasaya sunacağı Surface Phone serisini dünyanın en güvenli telefonları yapmayı uzun süredir planlıyor. Microsoft’un 2017 yılı için duyuracağı 3 akıllı telefon var. Microsoft Surface Phone’lar, 2017'nin ilkbaharında tanıtılacaklar. Bu cihazlar için düşünülen teknik konfigürasyon ise oldukça etkileyici. Son duyumlara göre Microsoft Surface Phone’lar için Qualcomm Snapdragon 830 işlemci düşünülüyor. Microsoft, biyometrik güvenliğin yanı sıra Surface Phone’lar için özel bir şifreleme algoritması da geliştirdiğini daha önce açıklamıştı. Microsoft, yeni Snapdragon 830 işlemcisini Surface Phone’lar ile birlikte piyasaya çıkarırsa, Samsung ve Apple ile iyi bir rekabete girebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında.

iPhone 8

Heyecanla beklenen iPhone 8 modelleri, kullanıcılarına gelmiş geçmiş en iyi grafik kalitesini sunacak dedikodusu ortalığı kasıp kavuruyor. Daha iPhone 8 cihazlar hakkında dedikodulardan başka resmi bir kaynak yok, ancak yeni iPhone sürümünün 2017'de küresel tüketici elektroniği pazarında en çok beklenen telefonlardan biri olduğu da kesin. iPhone 8, birçok üst seviye özelliklerin yanı sıra AMOLED ekrana sahip ilk iPhone olacak. Akıllı telefonun üstünde 2.5D camın yanı sıra 5.8 inç ekran ve 2k çözünürlük ile gelmesi de sürpriz olmayacak gibi.