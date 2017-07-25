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Facebook Paylaşımlarının Düzenlenip Düzenlenmediğini Nasıl Anlarız?

Nasıl yapılır

- 25.07.2017 -
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Facebook Paylaşımlarının Düzenlenip Düzenlenmediğini Nasıl Anlarız?

Facebook, bir gönderi yayınladıktan sonra yanlışları düzeltebilmeniz için onu düzenlemenizi de sağlıyor. Ancak bazı durumlarda bu özellik nimet sayılabilirken, bazen de rahatsız edici olabiliyor. Bir yorumun veya gönderinin düzenlenip düzenlenmediğini anlamanız için küçük ipuçları da bulunabiliyor. Bizler de bu rehberde, Facebook paylaşımlarının düzenlenip düzenlenmediğini nasıl anlarız? İnceleyeceğiz.

Bir süre önce Facebook’ta paylaşılan bir gönderi düzenlendiğinde, hemen üst kısmında “Düzenlendi” yazıyordu. Ancak, Facebook bu özelliği kaldırmıştı. Bununla birlikte, bir gönderinin düzenlenip düzenlenmediğini ve ilk halini öğrenmek için hala bir yol mevcut.

düzenleme geçmişini gör

Öncelikle kontrol etmek istediğiniz gönderiyi bulun ve hemen sağ üst köşedeki menü okuna tıklayın. Diğer seçenekler menüsüne tıkladığınızda, “Düzenleme geçmişini gör" seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklıyoruz.

düzenleme geçmişi

Düzenleme geçmişi bölümüne tıkladığımızda, gönderinin orijinal ve düzenlenmiş halini görebilirsiniz. Orijinal gönderi, listenin en üst bölümünde olacaktır.

Gördüğünüz gibi Facebook paylaşımlarının düzenlenip düzenlenmediğini oldukça kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. Eğer sizin de bu konuyla ilgili şüpheleriniz varsa, anlattığımız adımları izleyerek sonuca ulaşabilirsiniz.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad Mesajlaşma Uygulaması

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android Mesajlaşma Uygulaması

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 25.07.2017

Facebook Paylaşımlarının Düzenlenip Düzenlenmediğini Nasıl Anlarız? için Yorum yap ve Puan ver

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