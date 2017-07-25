Facebook, bir gönderi yayınladıktan sonra yanlışları düzeltebilmeniz için onu düzenlemenizi de sağlıyor. Ancak bazı durumlarda bu özellik nimet sayılabilirken, bazen de rahatsız edici olabiliyor. Bir yorumun veya gönderinin düzenlenip düzenlenmediğini anlamanız için küçük ipuçları da bulunabiliyor. Bizler de bu rehberde, Facebook paylaşımlarının düzenlenip düzenlenmediğini nasıl anlarız? İnceleyeceğiz.

Bir süre önce Facebook’ta paylaşılan bir gönderi düzenlendiğinde, hemen üst kısmında “Düzenlendi” yazıyordu. Ancak, Facebook bu özelliği kaldırmıştı. Bununla birlikte, bir gönderinin düzenlenip düzenlenmediğini ve ilk halini öğrenmek için hala bir yol mevcut.

Öncelikle kontrol etmek istediğiniz gönderiyi bulun ve hemen sağ üst köşedeki menü okuna tıklayın. Diğer seçenekler menüsüne tıkladığınızda, “Düzenleme geçmişini gör" seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklıyoruz.

Düzenleme geçmişi bölümüne tıkladığımızda, gönderinin orijinal ve düzenlenmiş halini görebilirsiniz. Orijinal gönderi, listenin en üst bölümünde olacaktır.

Gördüğünüz gibi Facebook paylaşımlarının düzenlenip düzenlenmediğini oldukça kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. Eğer sizin de bu konuyla ilgili şüpheleriniz varsa, anlattığımız adımları izleyerek sonuca ulaşabilirsiniz.

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