Facebook Hesabınızı Kapatarak Messenger Kullanmaya Nasıl Devam Edersiniz?

Biliyorum biliyorum, hepiniz Facebook’u silmek, hayatınıza onsuz devam etmek istiyorsunuz. Ama gerek sağladığı geniş çevre, gerek okul ya da iş gruplarının buradan yürütülüyor olması elinizi kolunuzu bağlıyor. Yok eğer bu şansız gruba dahil değil ve sadece Messenger için Facebook kullanıyorsanız, müjde! Facebook’suz Messenger kullanmanın yolu ayağınıza geldi!

Sandığınızın aksine, Facebook hesabınızı dondurduğunuzda, Messenger’ı kullanmaya da veda etmiyorsunuz. Hesabınızı dondurduğunuzda, arkadaşlarınız kaybolmuyor, paylaşımlarınız yok olmuyor. Sadece siz tekrar aktifleştirene kadar kimse sizin hesabınıza ulaşamıyor. Tam olarak aradığınız da buysa, hadi gelin başlayalım.

Adım 1: Verilerinizi İndirin

Facebook verilerinizin bir kopyasını indirerek başlayın. Bunu yapmak zorunda değilsiniz, ancak yeniden etkinleştirmemeye karar verdiğinizde, tüm yayınlarınızın ve fotoğraflarınızın kalıcı bir kopyasına sahip olacaksınız.

Bilgisayarınızdan Facebook’a girin, sağ üstte bulunan oktan ‘Ayarlar’ seçeneğine tıklayın. ‘Genel Hesap Ayarları’nın en altında ‘Facebook verilerinin kopyasını indir’ seçeneğini göreceksiniz.

Adım 2: Hesabınızı Dondurun

Daha önceleri ayarların 'güvenlik' sekmesinde yer alan ‘dondur’ seçeneğini, yine ‘Genel Hesap Ayarları’nın ‘Hesabı Yönet’ kısmında bulabilirsiniz.

‘Hesabı Dondur’ seçeneğini seçtiğiniz anda Facebook sizi vazgeçirmek için biraz duygu sömürüsü biraz da kafa karıştırıcı soruyla sizi vazgeçirmeye çalışacak. Bunlara rağmen eminseniz, tebrikler hesabınızı dondurdunuz.

Tek dikkat etmeniz gereken kısım yukarıda ekran görüntüsünde belirttiğim, Messenger ile ilgili olan seçeneğin işaretlenmiş ‘olmamasına’ dikkat etmek. Altında yazan açıklamada belirtildiği gibi, bu sizin Messenger’ı Facebook arkadaşlarınızla hala kullanmaya devam edebileceğiniz anlamına geliyor.

Adım 3: Mobil Messenger’ı Kullanabilirsiniz

Artık hesabınız donduruldu. Kimse isminizi arayarak sizi bulamaz, fotoğraflarınıza erişemez ya da sizi etiketleyemez. Ama hala Messenger’da aktifsiniz ve tüm arkadaşlarınızla mobil Messenger uygulamanızı kullanarak mesajlaşmaya, fotoğraf göndermeye ve videolu arama yapmaya devam edebilirsiniz.

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