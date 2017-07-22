Emekli Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bazen emekli maaşımızın net tutarını öğrenmek için, bazen ise gelir beyanı gibi bürokrasik gereklilikler sebebiyle "emekli maaşı sorgulama" işlemi yapmaya ihtiyaç duyabiliyoruz. E-Devlet kapısı üzerinden emekli maaşı sorgulama işlemini açıklayıcı bir şekilde anlatmaya gayret ettik.

E-Devlet Kapısından Emekli Maaşı Nasıl Sorgulanır?

Emekli maaşını gösteren resmi bir belge olduğundan gelir beyanı işlemlerinde kullanabileceğinizi hatırlatmakta fayda var. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere e-devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler ıslak imzalı belgelerle aynı statüsünde.

Öncelikle e-Devlet kapısına giriş yapıyoruz. Birçok giriş yönteminin olduğu e-devlet kapısına varsa e-devlet şifrenizle, unuttuysanız veya e-devlet şifresine sahip değilseniz anlaşmalı bankaların internet şubesi arayüzleri üzerinden giriş yapabilirsiniz.

Sorunsuz bir şekilde giriş yaptıktan sonra arama kısmına "emekli" anahtar kelimesini yazıp "Emekli Aylık Bilgisi" ifadesine tıklamamız gerekiyor. Bu noktada bazı kavramlara açıklık getirelim.

4A (eski adıyla SSK) kamu ve özel sektördeli işçiler

4B (eski adıyla BAĞ-KUR) esnaf ve sanatkarlar

4C (eski adıyla EMEKLİ SANDIĞI) memurlar'ı ifade ediyor.

İşlemin tamamlanmasını bekliyoruz.

Ve sonuç ekranı karşımızda. Çıkan rakamın üzerine hemen sağdaki ek ödeme miktarını da eklemeyi unutmayalım. Bardkodlu belge oluştur diyerek emekli maaşımızı gösteren resmi belgemizi bilgisayarımızdan çıktı olarak alabilmemiz mümkün.

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