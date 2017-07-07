?     Geri Bildirim
TamindirBlogNasıl YapılırSGK Onaylı Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

SGK Onaylı Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

Nasıl yapılır

- 07.07.2017 -
0 Yorum

SGK Onaylı hizmet dökümü, 4A 4B ve 4C kapsamında prime tabi hizmetlerimizin yer aldığı resmi bir evrak niteliğinde. Pek çok bürakratik işlemin deyim yerindeyse olmazsa olmazı olan SGK Onaylı Hizmet dökümünün internet ortamından nasıl alınanacağı hususunda açıklayıcı bir rehber hazırladık.

'Onaylı' Hizmet Dökümü Ne Demektir, Neyi İfade Eder?

Bürokratik işlemlerin en büyük sorunsallarından biri de "asıl ve suret" ilişkisidir. Mevzuatımıza göre bir belgenin resmiyet kazanabilmesi için soğuk damgalı ve ıslak imzalı olması gerekiyor. İnternet çıktılarının bu noktada suret niteliğinde olması belli sıkıntıları beraberinde getiriyordu. Fakat e-Devlet kapısının sunduğu barkodlu belge temini sayesinde bu sorun çözülmüş oldu. Belge üzerinde bulunan barkodun çözümlenmesi (veya doğrulama kodunun manuel girilerek) belgeyi teslim alan birim veya kuruluşun doğrulama yapabilme imkanı bulabilmesiyle e-Devlet kapısından alınan belgeler, "ıslak imzalı asli suret" ile eşdeğer hale gelmiş oldu. Sistemi tam olarak bilmeyen kamu personellerinin barkodlu belgelere ilişkin "Bu belge asli değildir, ıslak imzalı belge getirin." şeklinde beyanları DOĞRU DEĞİLDİR. Bu konuda bir mağduriyet yaşarsanız BİMER kanalıyla şikayet dilekçesi yazmanız yararınıza olabilir.

e-devlet sgk hizmet dökümü

e-Devlet Kapısına Nasıl Giriş Yaparız?

Benim tavsiyem pratiklik açısından e-devlet şifresiyle giriş yapmanız yönünde. e-Devlet şifreniz yoksa (veya unuttuysanız) kimlik kartınız veya anlaşmalı banka kuruluşlarının internet bankacılığı arayüzlerinden giriş yapmanız mümkün. Bu yolla giriş yaptıktan sonra (eğer şifrenizi bilmiyor ve unuttuysanız) Şifre ve Güvenlik Ayarları kısmından yeni bir şifre belirmemeyi unutmayın!

Barkodlu SGK Hizmet Dökümünüzü Nasıl Alırsınız?

Arama kısmına anahtar kelime olarak SGK yazalım. Buradan şağıda işaretli bağlantıya tıklıyoruz.

sgk hizmet dökümü alma

Bu noktada işleme devam etmeden önce bazı kavramları açıklamakta fayda var.

4A (eski adıyla SSK) kamu ve özel sektördeli işçiler

4B (eski adıyla BAĞ-KUR) esnaf ve sanatkarlar

4C (eski adıyla EMEKLİ SANDIĞI) memurlar'ı ifade ediyor.

İşlemin tamamlanmasını bekleyelim.

sgk hizmet dökümü almasgk hizmet dökümü alma

İşte hizmet dökümümüz karşımızda. (Staj ve kısa süreli çalışmalar bu ekranda görünmez.)

sgk hizmet dökümü alma

Onaylı SGK Hizmet Dökümünün Doğrulamasını Nasıl Yaparız?

Arama alanına anahtar kelime olarak SGK doğrulama yazalım. İşaretli bağlantıya tıklıyoruz.

sgk hizmet dökümü alma

Gelen ekranda ilgili belgenin muhatabına ait TC Kimlik numarası ve barkod numarasını yazarak belgenin doğruluğunu kontrol edebiliriz.

sgk hizmet dökümü alma

Akıllı telefonlarımız vasıtasıyla bu işlemi sadece barkod okutarak gerçekleştirmemizde mümkün. Tek yapmamız gereken e-Devlet kapısının e-Devlet Barkodlu Belge Doğrulama uygulamasını akıllı telefonumuza yüklemek.

İndir8.2 MB
Barkodlu Belge Doğrulama Android
Barkodlu Belge Doğrulama Android Android için E-Devletten Alınan Belgeleri Doğrulama Uygulaması

İndir3.7 MB
Barkodlu Belge Doğrulama iOS
Barkodlu Belge Doğrulama iOS iOS için E-Devlet Kapısından Alınan Belgeleri Doğrulama Uygulaması

İndir1 MB
Barkodlu Belge Doğrulama Windows-phone
Barkodlu Belge Doğrulama Windows-phone Windows Phone için Resmi Belge Doğrulama Uygulaması

Devlete Borcunuz Var mı? e-Devlet Kapısından Tüm Borçlarınızı Nasıl Öğrenirsiniz?

Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz:
Yazar: (Tüm Yazıları) - 07.07.2017

SGK Onaylı Hizmet Dökümü Nasıl Alınır? için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

EaseUS Partition Master Free ile Disk Bölme, Birleştirme ve Klonlama Basit ve Sorunsuz EaseUS Partition Master Free ile Disk Bölme, Birleştirme ve Klonlama Basit ve Sorunsuz EaseUS Partition Master, Windows PC kullanıcıları için en iyi disk bölme programı. 12.0 sürümüyle arayüzü yenilenen ve 4KB sektörü sabit…
En İyi 5 PDF - Word Dönüştürme Aracı En İyi 5 PDF - Word Dönüştürme AracıKimi zaman bir PDF dosyasını Word ya da DOC formatında görüntülemek istiyor; ancak bunu gerçek anlamda başaramıyorsanız yardımınıza yetiştik.… Teknoloji Sevenlere Kazançlı Meslek Önerileri Teknoloji Sevenlere Kazançlı Meslek ÖnerileriTeknoloji artık hayatımızın büyük bir parçası haline geldi. Peki bu büyük parçayı para kazanma adına nasıl kullanabiliriz? Araştırma ve…
Video ve Müzikler Mobil İnternetimizin Ne Kadarını Tüketiyorlar? Facebook ile Ücretsiz (Bedava) WiFi Noktaları Bulma, Bağlanma

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR