YouTube Tarihinin En Nefret Edilen 10 Videosu

YouTube garip ve garip olduğu kadar muhteşem de bir yer. İnternet sitesinde aradığınız her şeyi hatta bazen aramadıklarınızı bile bulmanız mümkün. Bugüne kadar hep çok izlenen ya da beğenilen videolarıyla ön plana çıksa da bu yazımızda YouTube tarihinin en çok dislike alan 10 videosunu derledik.

2010 yılında hatırlarsanız YouTube beğeni sistemini değiştirmişti. Daha önce 5 yıldız üzerinden oylanan videolar, o tarihten sonra "like/dislike" şeklinde oylanmaya başlamışlardı. Böylece izleyiciler beğendikleri videolar için baş parmağı havada olan işarete, beğenmedikleri için de aşağıya olana basmaları yetecekti. Nitekim yıldızlı sistemden daha çok tutan yeni sistemle birlikte, insanlar tepkilerini daha iyi dile getirir oldular.

Bu listemizde de bugüne kadar YouTube üzerinde en çok dislike alan videoları derledik. Videolar arasında sizin de tanıtıklarınız olabileceği gibi çoğunun neden çok dislike aldığını da hemen anlamanız mmkün.

10- GHOSTBUSTERS – Official Trailer (HD)

Hepimizin Hayalet Avcıları filmlerine olan hayranlığımız tartışılmaz ama son Ghostbusters filmi hiç olmamıştı. Tamam bazı kısımları güzeldi ama genelde kötü bir filmdi. Bunu daha ilk tanıtım videosundan anlayan YouTube kitlesi, filmi en çok dislike alanlar listesine sokmayı başardı.

9- Nicki Minaj – Anaconda

Müzik sektöründeki yozlaşma her ülkede geçerli. Türkiye'de Barış Manço, Zeki Müren gibi sanatçıların ardından bugün dinlediklerimiz ortada. Keza Amerika'da da bunun aynısı, belki görece olarak daha da beteri var. Nicki Minaj'ın bu şarkısı ödül almasına rağmen klibi gerçekten üzüyor. Sürekli bir kaba et sallama görüntüsünün yanı sıra şarkının sözlerinin de açık seçik ve anlamsız olması, bu klibi listeye layık kılıyor.

8- Miley Cyrus – We Can’t Stop

Bütün ailelerin sevigilisi Hannah Montana'dan Miley Cyrus'a evrilen ve son yılların en cesur kadını olmayı başaran bu sevimli arkadaş, We Can't Stop isimli popüler müzik türüne giren şarkısıyla, gerçekten listemize yakışıyor.

7- Miley Cyrus – Wrecking Ball

Hannah Montana yine listemizde! Az önceki cümlelerimiz kurumadan listemize bir tane daha Miley Cyrus klibi almak durumunda kaldık. Her ne kadar dislike'lara boğulsada Wrecking Ball'un dünyada ses getirdiğini de söylemeden geçmeyelim.

6- Jacob Sartorius – Sweatshirt

İnternete yüklediği dudak oynatma yoluyla şarkı söylüyormuş gibi yapma videoları ile ünlü olan Sartorius, yapılan baskılara dayanamayarak, kendi de bir şarkı yazmak istedi. Fakat bunun sonucunda ortaya berbat bir şarkı, komik bir klip ve 1.5 milyondan fazla dislike ortaya çıktı.

5- PSY – GANGNAM STYLE

Dünyayı tam anlamıyla kasıp kavuran, Türkiye'de dedelerin bile öğrendiği bu şarkı YouTube'un hala en çok izlenen ve en çok beğeni alan videosu; ancak bugüne kadar fark etmemiş olabilirsiniz ama videonun bir başka özelliği de dislike'lar. Bugüne kadar 1.6 milyon dislike alan video, bu özelliği ile listemize sağlam bir giriş yapmayı başarıyor.

4- ‹ CORTANDO O BOTÃO DO YouTube ›

Brezilyalı bir YouTuber tarafından çekilen bu başlığın Türkçesi "YouTube Butonu Kesme". Video da başlığın hakkını veriyor. 100.000 aboneyi geçtikten sonra verilen gümüş YouTube butonunu kırmaya çalıştıkları bir çeken Brezilyalılar, amaçlarına kendi yordamlarıyla ulaşamasalar da butonu kırıyor ve 2 milyondan fazla dislike'ı alıyorlar.

3- Friday - Rebecca Black

Yayınladığı yılda internetin bir numaralı geyik konusu haline gelen bu şarkı, boş sözleri ve şarkıcısının hoş olmayan sesiyle 2.4 milyon dislike'ı hak ediyor. Tamam hadi 2.4 milyon olmasa da şöyle 1 milyonu falan kesin var.

2- Official Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer

Tarihin en önemli tepki videolarından bir tanesi ile karşı karşıyasınız. Activision yıllardır uzyada geçen savaş oyunlarını insanlara kabul ettirmeye çalışsa da hala başarılı olabilmiş değil ve bütün oyuncular da bu uzay konulu oyunlardan sıkılmış durumdalar. Haliyle bu sene çıkacak Infinite Warfare'in en azından kabul edilebilir bir modernlik içermesi konusunda hem fikir olan Call of Duty hayranları, yine uzayda geçen, hatta bu sefer bayağı bir uzayda geçen bir oyunla karşılaşınca, gemileri yaktılar ve videoya 3.4 milyon dislike vererek listeye ikinci sıradan soktular.

1- Justin Bieber - Baby

Küçük yakışıklımız bu sefer sansasyonel haberiyle de değil de dislike'ı ile gündeme geliyor. En çok ünlenen şarkısı Baby ile izlenme rekoları kırsa da aynı zamanda YouTube tarihine de geçmeyi başardı. En yakın rakibi Call of Duty'i ikiye katlayarak tam tamına 7 milyon dislike alan Baby, geçilemez bir rekorun da sahibi olmuş oldu.

2016'da YouTube'da En Çok İzlenen 10 Oyun Videosu

2016 Yılının En Kötü YouTube Eğilimleri