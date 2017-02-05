Satın almak istediğimiz aracın karıştığı trafik kazalarını, bu kazalar neticesinde ne tür servis işlemlerinden geçtiğini hep bilmek istemişizdir. Oldukça zahmetli gibi görünen bu işlemin sadece bir kısa mesaj ile gerçekleştirebileceğinizi biliyor muydunuz?
Akıllı telefonların sunduğu imkanlar arttıkça, bizler de neredeyse tüm dünyamızı cebimizde taşır hale geldik. Mesajlar, ödeme bilgileri, kişiler, müzik koleksiyonu ve daha uzayıp gidebilen bu listedeki verilerimizi korumak da çok büyük önem taşıyor. Bizler de bunu düşündük ve akıllı telefonlarınızı daha güvenli yapacak 6 uygulamayı sizler için listeledik.
Son zamanlarda kişisel gizliliğimizin korunup korunmadığı konusunda hepimiz paranoyak haline geldik. E-postalar, mesajlaşmalar, internet geçmişi gibi verilerimizin takip edilip edilmediği konusu herkesin aklında soru işareti bırakıyor. Bizler de bu listemizde, mesajlaşmalarınızı ve internette gezinmenizi çok güvenli hale getiren uygulamalardan bir derleme yaptık. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.
Uzun yıllar boyunca bilgisayar kullanıyor olsanız bile, bazı durumlarda virüslerden nasibinizi alabiliyorsunuz. Bu nedenle bilgisayarınızda antivirüs yazılımı kullanmanız gerçekten önemli. Bizler de bu makalemizde virüs yememeniz için dikkat etmeniz gereken 9 şeyi sizler için anlattık.
Sürücülerin korkulu rüyası olan trafik cezaları, ödeme bildirimlerinin postadaki muhtemel sorunlardan ötürü mükelleflere ulaşamayabiliyor. Ceza şokunun üzerine bir de gecikme zammı şoku yaşamamanız için internetten trafik cezası sorgulama işleminden yazımızda detaylıca bahsedeceğiz.
Ubisoft'un ilk kez E3 2015'te gösterdiği For Honor, hem orijinal bir yapıya sahip olması hem de çok güzel görünmesi ile oyuncuları etkilemeyi başarmıştı. Üzerinden geçen onca zamandan sonra, oyun sonunda raflardaki yerini almaya hazır duruma geldi. Büyük çıkışını yapmadan önce de küçük bir oyuncu kitlesi ile gerçekleştirdiği kapalı beta süreci, bizleri ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Biz de For Honor Ön İnceleme yazımız ile bu beta sürecine bir bakalım istedik.
Aydınlanana kadar zor ve karmaşık olan bilim dünyası, öğrenince “Haaa” dedirttirmeye devam ediyor. Gün içinde aklımızdan birçok soru bir anlık geçip gitmekte. Bunlardan bazılarını araştırıyor, bazılarını ise unutup geçiyoruz. Benim atlayamadığım ve kafama takılan bazı başlıkları, sizler için derledim.
Bilgisayar bağımlısı bir kardeşin ablası olarak söyleyebilirim ki evet! Henüz yirmili yaşların başlarında olan herkes gibi, internetin üzerimizde uyguladığı hızlı değişimin içinde büyüdüm. Fakat buna rağmen, arkadaşları sokağa, oynamaya çağırdığında YouTube ve Facebook videolarını izlemeyi tercih eden çocukları anlayamıyorum. Arkadaşlıklarını Steam üzerinden kuran bu çocuklar, ergenliklerini atlattıklarında nasıl hikayeler anlatacaklar, merakla bekliyorum!
Web siteniz ile ziyaretçileriniz arasında önemli bir köprü oluşturan iletişim formları aynı zamanda yasal bir zorunluluk. Web siteniz için iletişim formu oluşturmayla alakalı önemli detayları yazımızda bulacaksınız.
2017 geldi ve dolu dolu geldi. Yeni senenin ilk hit oyunu Resident Evil 7 geçtiğimiz günlerde çıkış yaptı ve oyuncuların beğenisine sunuldu. Oyunu oynayıp hakkında kapsamlı bir fikir elde ettikten sonra bu Resident Evil 7 incelemesi ile size oyun hakkındaki izlenimlerimizi aktaracağız.