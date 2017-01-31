Bilgisayar bağımlısı bir kardeşin ablası olarak söyleyebilirim ki evet! Henüz yirmili yaşların başlarında olan herkes gibi, internetin üzerimizde uyguladığı hızlı değişimin içinde büyüdüm. Fakat buna rağmen, arkadaşları sokağa, oynamaya çağırdığında YouTube ve Facebook videolarını izlemeyi tercih eden çocukları anlayamıyorum. Arkadaşlıklarını Steam üzerinden kuran bu çocuklar, ergenliklerini atlattıklarında nasıl hikayeler anlatacaklar, merakla bekliyorum!