Bazı işler vardır ki, sizi seyahat etmek zorunda kbırakırlar. Mesela uluslararası bir firmanın satış sorumlusu olduğunuzu düşünün; muhtemelen bir oraya, bir buraya elinde çantayla gezdiren bir iştir bu. Ancak siz sadece eğlence için seyahat edenlerdenseniz ya da "sıradaki seyahat de benim için gelsin" diyorsanız, size enteresan bir teklifimiz var; seyahat ederken ekstra para kazanıp, kazandığınızı yine eğlence için kullanın. Bu paralar sizi zengin yapmaz ama inanın bize hesapta olmayan bir para ile güzel bir akşam yemeği yemenin veya yerel bir aktivite yapmanın keyfi bambaşka olacak. İşte size seyahat ederken ekstradan para kazandıracak 5 yöntem: