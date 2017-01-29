Eski ve yeni bilgisayar arasında veri taşımak her zaman sorun olmuştur. Eğer bu verilerin mitarı yüksekse o zaman başınız derttedir. Biz ise bu büyük sıkıntınızı aşmanıza yardım edecek yöntemleri sizlere aktaracağız.
Video sitesi denilince birçok insanın aklına direkt olarak YouTube geliyor. Haksız da değiller, çünkü YouTube dünyanın en popüler web sitelerinden biri. Peki ya YouTube’a erişilmezse? Diye sorduk ve sizler için YouTube’a alternatif en iyi 10 video sitesini derledik.
Durgun bir dönemin ardından şubat ayı ile birlikte oyun dünyasında tekrar bir hareketlenme göreceğimiz aşikar. Uzun süredir beklenen ve yıllardır geliştirilen birçok oyun, bu ay itibarıyla aramızda olacaklar. Biz de hazırladığımız liste ile Şubat 2017'de oynayabileceğimiz oyunları listeledik.
7 yıllık bekleyiş bitiyor ve özlem sona eriyor. Rockstar Games'in vahşi batı temalı ünlü serisinin 3. oyunu Red Dead Redemption 2 çıkıp yapmaya hazırlanıyor. Sizler için çıkışına aylar kalan Red Dead Redemption 2 hakkında tüm bildiklerimizi derledik.
Günümüzde internet elektrik, su gibi temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. İnternetin girmediği ev hemen hemen yok gibi. İnternetin girdiği evlerde de herkesin malumuWi-Fi ağı ile internet çeşitli aygıtlara dağıtılıyor. Evde bu hayati görevi üstlenen Wi-Fi ağlarımız süper yüksek hızlı ve taş gibi sağlam olabilir. Peki güvenli olduğuna emin miyiz?
Apple, iOS 10 güncellemesini alan tüm iPhone, iPad, iPod Touch modelleri için iOS 10.3 beta sürümü indirmeye açtı. Böylelikle "iOS 10.3 beta ne zaman gelecek?" sorusu yanıt buldu. Biz de iOS 10.3 public beta sürümü iPhone 6s ve iPad Air 2 cihazımıza indirip denedik. iOS 10.3 ile gelen yenilikler, iOS 10.3 beta indirme ve yükleme adımları inceleme yazımızda.
E-posta yazmak kolay gibi gözükür gözükmesine de, lakin öyle değildir. Sıkı durun, çünkü size bilimsel ve sıkıcı metotlardan bahsetmeyeceğim. Zaten dilerseniz, internetten tonla yazı bulabileceğinizi biliyorum. İş dünyasının vazgeçilmez iletişim aracı olan maillerin, okunabilir olması ve okuyan kişide pozitif etkiler bırakması için vereceğim bu püf noktaları, yazarken parmağınızı ağrıtmayacak kadar kolaylar.
Pek çok insan, altyazılı film veya dizi izlemeye önyargılı yaklaşabiliyor. Ancak, filmleri veya dizileri altyazılı izlemeye başladıktan sonra bundan vazgeçmek oldukça zor olabiliyor. Çünkü, kötü seslendirilmiş bir film veya diziyi izlemek yerine altyazılı bir şekilde izlemek daha keyifli oluyor. Bizler de bu rehberimizde, dizi ve filmlere altyazı nasıl eklenir konusuna değineceğiz.
Bugünlerde hemen hemen her akıllı telefon aynı püf noktaları içeriyor. Elbette, kiminde daha büyük bir ekran, kiminde daha fazla depolama alanı veya kiminde diğerlerinden farklı özellikler olabilir. Ancak genel olarak, aynı tür özelliklerin farklı versiyonlarını tekrar görüyoruz. Neyse ki bu kalabalığın arasından sıyrılan bazı cihazlar var. Bu blogda, birbirinden ilginç ve benzersiz özelliklere sahip 5 akıllı telefonu inceledik.
Facebook, Twitter’ın ardından en çok kullanılan sosyal ağ uygulaması Instagram, canlı yayın yapma ve kaybolan fotoğraf/video paylaşma özelliği ile yepyeni paylaşım özelliğine sahip oldu. Android ve iPhone kullanıcıları için çok yakında Instagram Stories üzerinden canlı video ve kaybolan video, fotoğraf gönderme özelliği aktif edilecek.