YouTube ve SoundCloud gibi uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte, müzisyenler veya gruplar hayranlarına daha kolay müzik yapabilme imkanına sahip oldular. İnternetin yaygın olmadığı zamanlarda, haftalık bir müzik dergisine abone olmak ve radyo dinlemek yoluyla yeni şarkılardan haberdar olabiliyorduk. Şimdi ise en sevdiğiniz sanatçıları takip etmek için de pek çok alternatifimiz var. İşte en yeni şarkılardan haberdar olabileceğiniz en iyi 8 web sitesi.