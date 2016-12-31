Eğer çok eski bir bilgisayara sahipseniz bu düşük sistem gereksinimli oyunlar listemiz sizin için yılbaşı hediyesi olacaktır.
Dünyanın seçkin üniversitelerinde yürütülen çalışmalar ışığında, 2016 yılında son derece önemli teknolojik buluşlar gerçekleştirildi. Science ve Nature gibi bilimsel kaynaklardan alınan, 750 kadar buluşun bir araya getirildiği bu buluş havuzundan öne çıkan tıp, elektronik, mühendislik, fizik ve kimya alanlarındaki buluşları sıraladık. İşte 2016’da gerçekleşen en önemli buluşlar:
Bu rehberimizde her yıl binlerce adayın girdiği "ehliyet sınavısonuçları nasıl öğrenilir" sizler için anlatıyoruz. Detaylı bilgi için blog yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.
Asgari ücret zammı geçtiğimiz gün belli oldu. 2017 itibariyla 1404 TL olan asgari ücret, her zaman olduğu gibi yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya gündemine oturması da eleştiri ağırlıklı tweet'lerin ön plana çıkmasını sağladı. Sizler için özenle seçtiğimiz bu tweetler, asgari ücrete yapılan zammın sokakta nasıl karşılandığıyla ilgili genel bir çıkarım yapmamız için yeterli. Bu noktada mantıklı değerlendirmeler yapmanızı, farklı noktalara değinen tweet sahiplerini anlamanızı ve sizin nezdinizde farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. İşte asgari ücrete yapılan zamma sosyal medyada gösterilen 10 efsane tepki:
Yılbaşının yaklaşmasıyla özellikle Milli Piyango bileti satın alanlar için heyecan dorukta. 2017 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tam tamına 60 milyon TL. Peki Milli Piyango çekiliş sonuçları nasıl öğrenebileceğinizi biliyor musunuz? Sadece bir telefonla Milli Piyango sonuçları sorgulama yapabiliyorsunuz. Detaylar blog yazımızda.
Eğer kendinize kaliteli bir oyuncu kulaklığı almayı düşünüyorsanız bir kablosuz kulaklık modeline bakmayı tercih edebilirsiniz. Logitech G930 hem kablosuz olmasıyla hem de surround ses desteğine sahip olmasıyla dikkatinizi çekecektir.
İnternetten milli piyango sonucu ve bilet sorgulamanın nasıl yapılacağını merak ediyorsanız, yılbaşı gecesi aklınızda bulunması gereken bu bilgileri kaçırmayın. Milli piyango sonuçları açıklandığında, biletlerinizi sorgulama işlemini en kısa sürede yapmak ve büyük yılbaşı ikramiyesinin size çıkıp çıkmadığını görmek için yapmanız gerekenleri sizin için açıklıyoruz.
2017 yılında Google, Apple ve Microsoft teknolojik vizyonlarını hangi gelişmelere odaklayacağı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu 3 teknoloji devi, tüketicilerin piyasa tercihleri ve küresel talepleri göz önünde bulundurulduğunda 3 ana kategoride geliştirmeler ve yatırımlar yapacak gibi görüyorlar.
Daha önce son yılların en etkili hackerlarını yazmıştık. Ancak sözü geçen makalemizde son 10 yıllık bir süreç ve geçmişi en az 30 yıllık guruplar göz önüne alınıyordu. Siber suçluların ve kişisel ya da gruplar adına çalışan irili ufaklı korsan birimlerin gerçekleştirdiği saldırılar, 2016 yılında da etkili olmaya devam ettiler.
Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde haber bültenlerine ilginç bir başlık düştü. "Uber Resmen Yasaklandı" başlığı ile yayınlanan haberler hızla yayıldı ve sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti. Konu eski olduğundan biz resmi açıklama gelene kadar beklemeyi tercih ettik. Uber Türkiye tarafından resmi açıklama gelince de sizlerle anında paylaştık. Sonrasında sosyal medya üzerinde bu yasaklanma haberi üzerine o kadar güzel tepkiler gördük ki sizlerle paylaşmasak olmazdı. İşte Uber'in yasaklanma haberine sosyal medya'dan gelen 12 müthiş tepki: