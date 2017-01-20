YouTube ve SoundCloud gibi uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte, müzisyenler veya gruplar hayranlarına daha kolay müzik yapabilme imkanına sahip oldular. İnternetin yaygın olmadığı zamanlarda, haftalık bir müzik dergisine abone olmak ve radyo dinlemek yoluyla yeni şarkılardan haberdar olabiliyorduk. Şimdi ise en sevdiğiniz sanatçıları takip etmek için de pek çok alternatifimiz var. İşte en yeni şarkılardan haberdar olabileceğiniz en iyi 8 web sitesi.
Etkin bir internet bağlantısı olan bir akıllı telefona sahipseniz, GSM operatörünüze para yağdırmak zorunda değilsiniz. Mobil veri veya Wi-Fi bağlantısını en iyi ücretsiz arama uygulamalarından biriyle birleştirerek faturanızdaki yükü hafifletebilmeniz mümkün.
BBC'de yayınlanan minik bir haber, çocukların akıllı telefonlarına el koyarsanız neler olabileceğine dair ipuçları veriyor. Her sabah 13 yaşındaki oğlunu yapışıp kaldığı iPhone'undan koparıp okula hazırlanması için ikna etmesi gereken bir annenin tecrübeleri hepimize ibret olabilir.
Bilim insanlarının yakın alaka gösterdikleri teknoloji ve cinsellik, yapılan araştırmalara göre 5 önemli noktada duygusal ve cinsel yakınlaşmaların yönünü değiştirecek. Fiziksel, duygusal ve coğrafi olarak bu tür yakınlaşmalarda sıkıntılar yaşayan bireyler, bu boşluğu doldurmak için teknolojiye başvurmakta bir beis görmeyecekler.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığımızın sayısal bir ifadesi olan TC kimlik numaramız hiç şüphesiz öyle gelişigüzel rakamlardan meydana gelmiyor. TC kimlik numarası ve bu numarayı oluşturan algoritmayla ilgili önemli detayları bu yazımızda bulacaksınız.
Geçen sene ABD Savunma Bakanlığı, internet üzerinden potansiyel savaş taktiklerinin neler olabileceği konulu bir makale yarışması düzenledi. Amaç, gelecekte kullanılabilecek savaş teknik ve taktikleri ile ilgili potansiyel fikirlere ulaşabilmek ve bunları değerlendirebilmekti.
Günümüzde birçoğumuz, virüslerden korunmak için güvenlik yazılımlarını kullanıyoruz. Kullanmayanlarımız ise bilgisayarlarımızda yerleşik olan güvenlik duvarına güveniyoruz. Bu çabalarımız dikkatli kullandığımız takdirde yeterli olsa da, dikkat etmemiz gereken bazı önemli ve az bilinen tehditler var. Bu blogda, bilgisayar güvenliğini tehlikeye atan ve az bilinen 4 tehditi inceleyeceğiz:
Arada bir PC’nizin işlemcisinin çok ısındığı ile ilgili paranoya yaşadığınız oluyordur. Bu genellikle cihazı aslında aşırı zorladığınızın farkında farkındasınız demektir. Peki, CPU için kaç derece sıcaklıklar, ne kadar zararlı olabilir?
2016 ne kadar strateji oyunları için cennet gibi bir yıl idiyse, 2017 de FPS sevenler için böyle olmaya aday. Prey, Quake gibi büyük yapımların yanı sıra bağımsız stüdyolar tarafından geliştirilen oyunlar da FPS oyuncularına hitap edecek cinsten. Her türlü oyunla birlikte tam bir şenlik içerisinde geçecek olan 2017'de çıkacak FPS oyunlarını derlediğimiz bu yazımızda, gözünüzden kaçan oyunları da görebilirsiniz.
2016'nın sonuna yaklaştığımız ve 2017 için gün saymaya başladığımız bu günlerde Tamindir.com ailesi olarak siz takipçilerimizin yüzünü güldürecek bir yeni yıl kampanyası düzenlemeye karar verdik. Kampanya kapsamında birlikte çalıştığımız birçok partnerimizden ve Türkiye'nin önde gelen firmalarından, siz takipçilerimize hediye olarak verebileceğimiz birçok ürün tedarik etmeye çalıştık.