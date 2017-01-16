Elektronik İmza Kanunu ile hayatımıza giren elektronik imza, e-imza ya da sayısal imza uygulanmaya başlamasının üzerinden uzun sayılacak bir süre geçmesine rağmen birçok kişinin aşina olmadığı bir uygulama. Bu doğrultuda biz de bu yazımızda “Elektronik imza nedir? Ne işe yarar? Nasıl alınır? Nasıl kullanılır?” sorularını kısaca yanıtlamaya çalıştık.