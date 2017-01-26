Elon Musk'ın teknolojik bir deha olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, Musk'ın kişisel hayatında son derece gizemli özelliklere sahip olduğunu biliyor muydunuz? Elon Musk hepimizin aklında yaratıcı, yenilikçi ve ileriyi son derece net görebilen bir mucit olarak yer etmiş bir kişilik. Hayalperest bir insan olan bu genç mucit, gününün çoğunu teknolojik yenilikler tasarlayarak geçiriyor. Bunu yaptığı arabalardan, çevreci yaklaşımından ve SpaceX projelerinden biliyoruz. Tamam ama bu adamın bambaşka bir yaşamı olduğundan hiç haberimiz yoktu. İşte Elon Musk'ın hiç bilmediğimiz hayatı.