Pek çok insan, altyazılı film veya dizi izlemeye önyargılı yaklaşabiliyor. Ancak, filmleri veya dizileri altyazılı izlemeye başladıktan sonra bundan vazgeçmek oldukça zor olabiliyor. Çünkü, kötü seslendirilmiş bir film veya diziyi izlemek yerine altyazılı bir şekilde izlemek daha keyifli oluyor. Bizler de bu rehberimizde, dizi ve filmlere altyazı nasıl eklenir konusuna değineceğiz.