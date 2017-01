Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime olan etkisi oldukça devasa boyutta. "Öğretmenlerin yerini robotlar alır mı?" sorusu her ne kadar şu an için fantastik bir söylem olsa da mekandan bağımsız sınıf ortamlarının sayısı her geçen gün artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu bağlamdaki uygulaması EBA hakkındaki bilgileri sizler için yazımızda derledik.