2016'nın sonuna yaklaştığımız ve 2017 için gün saymaya başladığımız bu günlerde Tamindir.com ailesi olarak siz takipçilerimizin yüzünü güldürecek bir yeni yıl kampanyası düzenlemeye karar verdik. Kampanya kapsamında birlikte çalıştığımız birçok partnerimizden ve Türkiye'nin önde gelen firmalarından, siz takipçilerimize hediye olarak verebileceğimiz birçok ürün tedarik etmeye çalıştık.
New World Hackers, ABD’de 2016’nın Ekim ayında gerçekleşen Twitter, Amazon, PayPal ve Netflix gibi siteleri etkileyen siber saldırıyı üstlenen hacker gurubu olarak ismini duyurmuştu. O tarihlerde bu saldırı, internette bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş DDoS saldırılarından biri olarak nitelendiriliyordu.
Dijital ortamda oluşturulan dokümanlar gün geçtikçe web ortamına taşınmaya devam ediyor. Elbette bunun birçok avantajı da mevcut. Web üzerindeki dokümanlara her yerden erişebilme, ortak çalışma ve paylaşmaya açabilme, içe ve dışa aktarma gibi kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.
Üniversitelerde açılan akademisyen kadrolarına atanmak için önemli kıstaslarından biri olan ALES sınavı her yıl iki defa yapılıyor. ALES sonucunuzu nasıl sorgulayabileceğinizi ve ALES ile ilgili önemli bilgileri yazımızda bulacaksınız.
Yıllardır bilgisayarlarımızda kullandığımız AVG güvenlik yazılımları bilgisayarımızı birçok farklı tehditten korumaktaydı. AVG Antivirus Free ve AVG Internet Security yazılımları dünya üzerinde en çok kullanılan güvenlik çözümleri arasında yer alıyorlar. Ayrıca AVG PC Tuneup bilgisayarımızı daha verimli kullanmamıza yardımcı oluyor.
Eğer Half Life oyunlarının sizin için yeri ayrıysa size güzel bir haberimiz var. Bir Türk oyun geliştiricisi olan Berkan Denizyaran ve ekibi tarafından geliştirilen Hunt Down the Freeman adlı FPS oyunu bize Half Life evrenine geri dönerek alternatif bir maceraya atılma imkanı veriyor.
Elektronik İmza Kanunu ile hayatımıza giren elektronik imza, e-imza ya da sayısal imza uygulanmaya başlamasının üzerinden uzun sayılacak bir süre geçmesine rağmen birçok kişinin aşina olmadığı bir uygulama. Bu doğrultuda biz de bu yazımızda “Elektronik imza nedir? Ne işe yarar? Nasıl alınır? Nasıl kullanılır?” sorularını kısaca yanıtlamaya çalıştık.
Türkiye'de milyonlarca öğrencinin hayatına yön verecek üniversiteye giriş sınavlarına çok az bir süre kaldı. Başvuru yapmadan önce YGS başvurusu nasıl yapılır? YGS başvuruları ne zaman bitecek? YGS başvuru ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyorsanız, hazırladığımız bu yazıya göz atmanızda kesinlikle fayda var.
Bilgisayarınıza iyi davranırsanız sizi yıllarca idare edebileceğinden şüpheniz olmasın. Ama eğer sistem bakımlarını aksatıyorsanız zaman içinde işletim sisteminizin hantal bir kod yığınıyla uğraşıyor olmasına da zemin hazırlamış oluyorsunuz.
Akademik bir gelecek düşünen adayların yabancı dil yeterliliği önemli bir yere sahip. Yabancı dil bilginizi ÖSYM nezdinde belgelediğiniz, YDS sınavının internet üzerinden yapılan türü E-YDS hakkında önemli ipuçlarını yazımızda bulabileceksiniz.