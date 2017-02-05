Ubisoft'un ilk kez E3 2015'te gösterdiği For Honor, hem orijinal bir yapıya sahip olması hem de çok güzel görünmesi ile oyuncuları etkilemeyi başarmıştı. Üzerinden geçen onca zamandan sonra, oyun sonunda raflardaki yerini almaya hazır duruma geldi. Büyük çıkışını yapmadan önce de küçük bir oyuncu kitlesi ile gerçekleştirdiği kapalı beta süreci, bizleri ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Biz de For Honor Ön İnceleme yazımız ile bu beta sürecine bir bakalım istedik.