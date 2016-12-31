Asgari ücret zammı geçtiğimiz gün belli oldu. 2017 itibariyla 1404 TL olan asgari ücret, her zaman olduğu gibi yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya gündemine oturması da eleştiri ağırlıklı tweet'lerin ön plana çıkmasını sağladı. Sizler için özenle seçtiğimiz bu tweetler, asgari ücrete yapılan zammın sokakta nasıl karşılandığıyla ilgili genel bir çıkarım yapmamız için yeterli. Bu noktada mantıklı değerlendirmeler yapmanızı, farklı noktalara değinen tweet sahiplerini anlamanızı ve sizin nezdinizde farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. İşte asgari ücrete yapılan zamma sosyal medyada gösterilen 10 efsane tepki: