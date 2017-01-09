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TamindirTeknoloji, Oyun, Mobil ve Sosyal Medya İncelemeleri Blogu

  • 2017'de Oyunların Standartlarını Belirleyecek Teknolojiler

    Oyun
    - 09.01.2017 -
    0 Yorum

    2017'de Oyunların Standartlarını Belirleyecek Teknolojiler

    2016'yı geride bırakan oyun dünyası 2017'de bize birçok yeni oyun sunacak. Bu oyunların sınırlarını ise 2017'de çıkış yapacak yeni donanımlar, oyun bilgisayarı modelleri ve farklı oyun ekipmanları belirleyecek.

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  • EBA Nedir, Nasıl Kullanılır?

    Nasıl yapılır
    - 09.01.2017 -
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    Eba nasıl kullanılır

    Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime olan etkisi oldukça devasa boyutta. "Öğretmenlerin yerini robotlar alır mı?" sorusu her ne kadar şu an için fantastik bir söylem olsa da mekandan bağımsız sınıf ortamlarının sayısı her geçen gün artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu bağlamdaki uygulaması EBA hakkındaki bilgileri sizler için yazımızda derledik.

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  • CES 2017’nin En Dikkat Çeken Teknolojileri Seçildi

    Teknoloji
    - 08.01.2017 -
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    CES 2017’nin Yıldız Teknolojileri Seçildi

    CES 2017’de bir çok teknoloji ile karşılaştık. Bunlardan bazıları ulaşılmaz gibi görünen tüketici araçları olsa da aralarından sıyrılarak, ayaklarını bu dünyaya basan yenilikler de vardı. Aşağıda size sunduğumuz liste, ana akım ya da popüler ürünlerin dışında gerçekten ses getiren ve oldukça yenilikçi, bir amaca hizmet etme hedefi güden ürünler olarak ön plana çıkıyorlardı. 

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  • Seyahat Ederken Ekstra Para Kazandıran 5 Yöntem

    Listeler
    - 07.01.2017 -
    0 Yorum

    Seyahat ederken para kazanma

    Bazı işler vardır ki, sizi seyahat etmek zorunda kbırakırlar. Mesela uluslararası bir firmanın satış sorumlusu olduğunuzu düşünün; muhtemelen bir oraya, bir buraya elinde çantayla gezdiren bir iştir bu. Ancak siz sadece eğlence için seyahat edenlerdenseniz ya da "sıradaki seyahat de benim için gelsin" diyorsanız, size enteresan bir teklifimiz var; seyahat ederken ekstra para kazanıp, kazandığınızı yine eğlence için kullanın. Bu paralar sizi zengin yapmaz ama inanın bize hesapta olmayan bir para ile güzel bir akşam yemeği yemenin veya yerel bir aktivite yapmanın keyfi bambaşka olacak. İşte size seyahat ederken ekstradan para kazandıracak 5 yöntem:

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  • Ücretsiz Windows 10 Yükseltmesi Nasıl Yapılır?

    Yazılım
    - 06.01.2017 -
    2 Yorum

    windows 10 ücretsiz geçme

    Windows 10 çıkış yaptığında tonlarca hata ile birlikte gelmiş ve geçiş yapan kullanıcıları hayattan bezdirmişti. Bu sebeple bir süreliğine ücretsiz olan bu geçiş sürecinden birçok kullanıcı yararlanmak istememişti. Fakat gelen güncellemeler ve tonla yeni içerikle birlikte ilgi çekici konuma gelen Windows 10'a hala ücretsiz olarak geçmeniz mümkün. 

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  • AMD Radeon VEGA Duyuruldu, Bilmeniz Gereken Her Şey Burada

    Donanım
    - 06.01.2017 -
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    AMD Radeon VEGA Duyuruldu, Bilmeniz Gereken Her Şey Burada

    Hatırlanacağı üzere AMD geçtiğimiz senenin 2. yarısında Polaris mimarisine sahip ekran kartlarını piyasaya sürmüştü ve gelecekte çıkacak ekran kartları için yol haritasını paylaşmıştı. Bu yol haritasına göre AMD Radeon Vega mimarisi, Polaris'ten sonra gelecekti. AMD Vega mimarisini de Navi mimarisi takip edecekti.

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  • YouTube Tarihinin En Nefret Edilen 10 Videosu

    İnternet
    - 05.01.2017 -
    0 Yorum

    youtube en çok dislike alan videoları

    YouTube garip ve garip olduğu kadar muhteşem de bir yer. İnternet sitesinde aradığınız her şeyi hatta bazen aramadıklarınızı bile bulmanız mümkün. Bugüne kadar hep çok izlenen ya da beğenilen videolarıyla ön plana çıksa da bu yazımızda YouTube tarihinin en çok dislike alan 10 videosunu derledik. 

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  • Telefonunuz Ne Zaman Android Nougat 7.x Alacak?

    Mobil
    - 04.01.2017 -
    3 Yorum

    Telefonunuz Ne Zaman Android Nougat 7.x Alacak?

    Yeni bir Android sürümü daha kullanıma servis ediliyor. İlk önce her zamanki gibi Nexus tayfası için yapılan güncellemeleri yavaş yavaş tüm cihazlara yayılacak. Tamam, yayılacak da bu ne zaman olacak? İşte, Android Nougat 7.x güncellemelerinin 2017 yılı servis tarifesi.

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  • 2016 Yılında Microsoft’un Teknolojiye Kattığı 5 Önemli Gelişme

    Yazılım
    - 04.01.2017 -
    0 Yorum

    2016 Yılında Microsoft’un Attığı 5 Doğru Adım

    Dev şirketlerin milyarlarca tüketiciye ulaşabiliyor olması hiçbir zaman herkesi memnun edebileceği anlamına gelmiyor. Üstelik teknoloji sektöründe Microsoft gibi her yerden tüketiciye dokunabilen ürünler pazarlıyorsanız işiniz hayli zor.

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  • TEOG Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

    Nasıl yapılır
    - 03.01.2017 -
    0 Yorum

    TEOG Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) milyonlarca gencin hayatını ilgilendiriyor. Ülkemizde sürekli değişen sınav sisteminin son ayağı olan TEOG sınavları, iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrencilerin hayatında önemli bir yer tutuyor. Peki TEOG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bu konuda kısa yoldan TEOG sınav sonuçları bilgilerine ulaşabileceğiniz, aklınızda daha kolay kalması için küçük bir rehber hazırlamak istedik.

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