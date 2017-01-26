IBM, bundan 5 yıl sonra hayatımızı kökünden değiştirebilecek teknolojiler hakkında 5 önemli öngörüde bulundu. Bu öngörülerin arasında geliştirilmiş tıbbi yeteneklerle donatılmış akıllı mobil cihazlar ve elbette yapay zeka tabanlı teknolojiler ön planda tutuluyorlar.
"Büyüyünce ne olmak istiyorsun evladım?", "CS:GO player!" Bu kalıba alışmamız gerek, malum çağımızın başrolünde internet olunca, geleceğin meslekleri de bununla birlikte şekilleniyor. Teknolojik gelişmelerle sadece cihazlara değil mesleklere, hatta spora da güncellemeler geliyor. İşte geleceğin en çok para kazandıracak 6 mesleği.
Elon Musk'ın teknolojik bir deha olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, Musk'ın kişisel hayatında son derece gizemli özelliklere sahip olduğunu biliyor muydunuz? Elon Musk hepimizin aklında yaratıcı, yenilikçi ve ileriyi son derece net görebilen bir mucit olarak yer etmiş bir kişilik. Hayalperest bir insan olan bu genç mucit, gününün çoğunu teknolojik yenilikler tasarlayarak geçiriyor. Bunu yaptığı arabalardan, çevreci yaklaşımından ve SpaceX projelerinden biliyoruz. Tamam ama bu adamın bambaşka bir yaşamı olduğundan hiç haberimiz yoktu. İşte Elon Musk'ın hiç bilmediğimiz hayatı.
Android telefonların en sevdiğimiz özelliği hiç şüphesiz istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyor olmamız. Günde en az 2-3 saatimizi akıllı telefonlara ayırdığımız düşünüldüğünde, baktığımız ekranın işlevsel olmasını hepimiz istiyoruz. Her cihazın kendine özgü bir kilit ekranı olsa da, Android'in bize sunduğu bu ayrıcalığı kullanma gereksinimi doğuyor. Limitli ve fonksiyonel kilit ekranları dışında bazı alternatifleri denemek iyi olabilir. Bu blogda, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz alternatif en iyi 10 kilit ekranını sizlerle paylaşıyoruz.
Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanımında da belirgin oranlarda artış yaşanmaya başlandı. Artık neredeyse tüm kullanıcılar tarafından günlük ihtiyaç gibi görülen internet tam bir bağımlılık oldu. Bazı durumlarda ise internet kullanımında sorunlar oluşabiliyor ve kullanıcılar çileden çıkabiliyor.
Günümüzde neredeyse internete erişimi olmayan hiç kimse kalmadı. Hemen hemen herkesin elinde bulunan akıllı telefonların internete girmesi için ise internet ayarlarının tam yapılmış olması gerekiyor. Çoğu zaman otomatik olarak algılanan bu ayarlar bazı durumlarda elle ayar istiyor.
YouTube ve SoundCloud gibi uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte, müzisyenler veya gruplar hayranlarına daha kolay müzik yapabilme imkanına sahip oldular. İnternetin yaygın olmadığı zamanlarda, haftalık bir müzik dergisine abone olmak ve radyo dinlemek yoluyla yeni şarkılardan haberdar olabiliyorduk. Şimdi ise en sevdiğiniz sanatçıları takip etmek için de pek çok alternatifimiz var. İşte en yeni şarkılardan haberdar olabileceğiniz en iyi 8 web sitesi.
Etkin bir internet bağlantısı olan bir akıllı telefona sahipseniz, GSM operatörünüze para yağdırmak zorunda değilsiniz. Mobil veri veya Wi-Fi bağlantısını en iyi ücretsiz arama uygulamalarından biriyle birleştirerek faturanızdaki yükü hafifletebilmeniz mümkün.
BBC'de yayınlanan minik bir haber, çocukların akıllı telefonlarına el koyarsanız neler olabileceğine dair ipuçları veriyor. Her sabah 13 yaşındaki oğlunu yapışıp kaldığı iPhone'undan koparıp okula hazırlanması için ikna etmesi gereken bir annenin tecrübeleri hepimize ibret olabilir.
Bilim insanlarının yakın alaka gösterdikleri teknoloji ve cinsellik, yapılan araştırmalara göre 5 önemli noktada duygusal ve cinsel yakınlaşmaların yönünü değiştirecek. Fiziksel, duygusal ve coğrafi olarak bu tür yakınlaşmalarda sıkıntılar yaşayan bireyler, bu boşluğu doldurmak için teknolojiye başvurmakta bir beis görmeyecekler.