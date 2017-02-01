Ubisoft'un ilk kez E3 2015'te gösterdiği For Honor, hem orijinal bir yapıya sahip olması hem de çok güzel görünmesi ile oyuncuları etkilemeyi başarmıştı. Üzerinden geçen onca zamandan sonra, oyun sonunda raflardaki yerini almaya hazır duruma geldi. Büyük çıkışını yapmadan önce de küçük bir oyuncu kitlesi ile gerçekleştirdiği kapalı beta süreci, bizleri ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Biz de For Honor Ön İnceleme yazımız ile bu beta sürecine bir bakalım istedik.
Aydınlanana kadar zor ve karmaşık olan bilim dünyası, öğrenince “Haaa” dedirttirmeye devam ediyor. Gün içinde aklımızdan birçok soru bir anlık geçip gitmekte. Bunlardan bazılarını araştırıyor, bazılarını ise unutup geçiyoruz. Benim atlayamadığım ve kafama takılan bazı başlıkları, sizler için derledim.
Bilgisayar bağımlısı bir kardeşin ablası olarak söyleyebilirim ki evet! Henüz yirmili yaşların başlarında olan herkes gibi, internetin üzerimizde uyguladığı hızlı değişimin içinde büyüdüm. Fakat buna rağmen, arkadaşları sokağa, oynamaya çağırdığında YouTube ve Facebook videolarını izlemeyi tercih eden çocukları anlayamıyorum. Arkadaşlıklarını Steam üzerinden kuran bu çocuklar, ergenliklerini atlattıklarında nasıl hikayeler anlatacaklar, merakla bekliyorum!
Web siteniz ile ziyaretçileriniz arasında önemli bir köprü oluşturan iletişim formları aynı zamanda yasal bir zorunluluk. Web siteniz için iletişim formu oluşturmayla alakalı önemli detayları yazımızda bulacaksınız.
2017 geldi ve dolu dolu geldi. Yeni senenin ilk hit oyunu Resident Evil 7 geçtiğimiz günlerde çıkış yaptı ve oyuncuların beğenisine sunuldu. Oyunu oynayıp hakkında kapsamlı bir fikir elde ettikten sonra bu Resident Evil 7 incelemesi ile size oyun hakkındaki izlenimlerimizi aktaracağız.
Şu anda Turkcell’in sunduğu, Vodafone ve Türk Telekom’un da yakın zamanda sunacağını tahmin ettiğimiz VoWifi (Wi-Fi Arama) teknolojisi, sinyal gücünün zayıf olduğu yerlerde arama yapmayı sürdürmemizi sağlıyor. Wi-Fi bağlantısı üzerinden HD kalitede arama gerçekleştirebildiğimiz VoWifi (Wi-Fi Calling) servisinin detayları haberimizde.
4.5G altyapısını kullanan VoLTE servisi (Voice Over LTE), Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (eski Avea) aboneleri için aktif durumda. Peki VoLTE servisinin ne olduğunu, ne işe yaradığını biliyor muyuz? Şu anda Android ve iPhone modellerinde kullanılabilen VoLTE servisi nedir? VoLTE aktif etme, açma ve kapatma nasıl yapılır? VoLTE ayarları nasıl yapılır? Tüm soruların yanıtı blog yazımızda.
Eski ve yeni bilgisayar arasında veri taşımak her zaman sorun olmuştur. Eğer bu verilerin miktarı yüksekse o zaman başınız derttedir. Biz ise bu büyük sıkıntınızı aşmanıza yardım edecek yöntemleri sizlere aktaracağız.
Video sitesi denilince birçok insanın aklına direkt olarak YouTube geliyor. Haksız da değiller, çünkü YouTube dünyanın en popüler web sitelerinden biri. Peki ya YouTube’a erişilmezse? Diye sorduk ve sizler için YouTube’a alternatif en iyi 10 video sitesini derledik.
Durgun bir dönemin ardından şubat ayı ile birlikte oyun dünyasında tekrar bir hareketlenme göreceğimiz aşikar. Uzun süredir beklenen ve yıllardır geliştirilen birçok oyun, bu ay itibarıyla aramızda olacaklar. Biz de hazırladığımız liste ile Şubat 2017'de oynayabileceğimiz oyunları listeledik.