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YouTube Alternatifi En İyi 10 Video Sitesi

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- 29.01.2017 -
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YouTube Alternatifi En İyi 10 Video Sitesi

Video sitesi denilince birçok insanın aklına direkt olarak YouTube geliyor. Haksız da değiller, çünkü YouTube dünyanın en popüler web sitelerinden biri. Peki ya YouTube’a erişilmezse? Diye sorduk ve sizler için YouTube’a alternatif en iyi 10 video sitesini derledik.

1. Vimeo

vimeo

YouTube’un akla gelen ilk rakibi diyebileceğimiz Vimeo, oldukça geniş kapsamlı bir video koleksiyonuna sahip durumda. Yüksek kaliteli videoların paylaşımında tercih edilen Vimeo’da animasyon, sanat ve tasarım, kameralar ve teknikler, komedi, moda, yemek, müzik, spor, seyahat gibi video kategorilerine ulaşabilirsiniz.

İndir5 MB
Vimeo Windows-phone
Vimeo Windows-phone Windows Phone için Resmi Vimeo Uygulaması

İndir1.3 MB
Vimeo
Vimeo Windows 8 için Vimeo Video Paylaşım Uygulaması

İndir2.1 MB
Vimeo Android
Vimeo Android Android İçin Vimeo Video Paylaşım Uygulaması

İndir20.2 MB
Vimeo iOS
Vimeo iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Vimeo Video Paylaşım Uygulaması

2. Metacafe

metacafe

Metacafe, kısa metraj video içeriğinde uzmanlaşmış bir video sitesi. Dünyanın en iyi sörfçülerinden, hızlı ürün incelemeleri, en sevdiğiniz video oyunlarında zor bir seviyenin nasıl tamamlanacağı hakkında ipuçları içeren videoları görebilirsiniz.

Metacafe’nin en güçlü yönlerinden biri, oldukça basit olması diyebilirim. En yeni, popüler ve trend videolara bağlantı veren menü çubuğu bulunuyor ve daha geniş bir arama yapmak isteyen kullanıcılar için solda açılır menü yer alıyor. Bu listede 16 video kategorisini bulabilirsiniz.

3. Veoh

veoh

Çoğu profesyonelce üretilen milyonlarca videoya sahip olan Veoh; NCIS, Two and a Half Men, The Price Is Right ve The Young and the Restless gibi geniş bir TV içeriği yelpazesine de sahip. Bunların yanında, çeşitli müzik içeriklerinde de geniş bir yelpaze sunan Veoh sitesi YouTube’a alternatif olarak kullanılabilir.

4. The Internet Archive

the internet archive

Adından da anlayacağınız üzere The Internet Arcive; kitaplar, müzik, yazılımlar ve filmler de dahil olmak üzere her türlü ücretsiz içeriği sunan web tabanlı bir kütüphane. Geniş kapsamlı tarihsel içerik koleksiyonu olan sitede çok eski haberler, TV dizileri ve diğer sitelerde bulamadığınız filmleri bulabilmeniz mümkün.

Diğer birçok site gibi, kullanıcılar The Internet Archive’e video yükleyebilir. Video yüklemede H.264 video kodlama formatı yaygın olarak kullanılıyor.

5. Crackle

crackle

Sony Pictures Entertainment’a ait olan Crackle’ı hem web için yayınlanan orijinal şovların yanı sıra çeşitli ağlardan gelen Hollywood filmleri ve TV şovlarını içeren bir çevrimiçi TV kanalı olarak düşünebilirsiniz.

Crackle’da yer alan orijinal içeriklerden bazıları; All in the Family, 227, Firefly, Mad About You ve News Radio.

İndir18.9 MB
Crackle iOS
Crackle iOS iPhone ve iPad için Dizi ve Film İzleme Uygulaması

İndir4.2 MB
Crackle Android
Crackle Android Android için TV, Sinema ve Dizi İzleme Uygulaması


6. Screen Junkies

screen junkies

Screen Junkies, dizi ve filmleri kapsayan orijnal içerikte diğerlerine göre oldukça uzman diyebilirim. Sitede yer alan içeriklerin çoğu komedi tarzında. Siteyi ziyaret ettiğinizde ücretsiz olarak birkaç video izleyebiliyorsunuz, ancak devamı için Premium üyelik almanız gerekiyor.

7. MySpace

myspace

Birçok kullanıcı MySpace’i 2000’li yılların ortalarındaki bir sosyal paylaşım sitesi olarak hatırlayabilir. Site hala aktif durumda ve artık videolara daha fazla ağırlık veriyor. Sitedeki videoların birçoğu ünlüleri her zaman göremeyeceğiniz durumlardayken yapılan röportajlara dayalı durumda.

Bunlara ek olarak, yine benzer şekilde temalı röportaj videoları da MySpace üzerinde yer alıyor.

İndir1 MB
Myspace Windows-phone
Myspace Windows-phone Windows Phone İçin Myspace Uygulaması

İndir33 MB
Myspace Android
Myspace Android Android İçin Myspace Uygulaması

İndir15.6 MB
Myspace iOS
Myspace iOS iPhone ve iPad İçin Myspace Uygulaması

İndir13.8 MB
MySpace For Mac
MySpace For Mac Mac İçin Sohbet Programı

8. The Open Video Project

the open video project

NASA arşivlerinden birçok videonun yanında, 1950’lerden kalma klasik TV reklamları ve eğitim filmleri koleksiyonu olan site, Kuzey Carolina Üniversitesi’nde geliştirilmiş. Tarihsel videoları aramak için iyi bir kaynak olabileceğini düşünüyorum.

9. 9GAG

9gag

Komik fotoğraflar, GIF’ler, oyun videoları, animeler ve daha birçok eğlenceli içerik sunan 9GAG, tamamen eğlence odaklı bir platform diyebiliriz. Ancak, sitedeki içeriklerin tamamı eğlenceli ve saçma şeylerden oluşmuyor. İlginizi çekebilecek türden videolara da ulaşabileceğiniz 9GAG sitesini yetişkinlerin kullanmasını tavsiye ediyoruz.

İndir16.8 MB
9GAG TV iOS
9GAG TV iOS iPhone ve iPad için Resmi 9GAG Video Uygulaması

İndir1.1 MB
9GAG TV Android
9GAG TV Android Android için 9GAG Video Servisi Uygulaması

İndir203 KB
9GAG Android
9GAG Android Android İçin Mizah Uygulaması

İndir3.7 MB
9GAG iOS
9GAG iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Mizah Uygulaması

Uygulamaya Git
9GAG
9GAG İnternet Mizahını Takip Etme Uygulaması

10. TED

ted

Teknoloji, iş, tasarım, bilim ve küresel konular gibi geniş kapsamlı konuların yer aldığı 2300’den fazla konuşma içeren TED sitesinde bazı videolarda eğlenirken bazı videolarda duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Ancak bunların tamamında size bir şeyler katacak konuşmalar yer alıyor diyebilirim.

İndir1 MB
TED
TED Windows 8 için TED Konferansları Uygulaması

İndir577 KB
TED Windows-phone
TED Windows-phone Windows Phone için TED Konferansları Uygulaması

İndir4.5 MB
TED Android
TED Android Android İçin TED Konferanslarını İzleme Uygulaması

İndir13.5 MB
TED iOS
TED iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin TED Konferanslarını İzleme Uygulaması

YouTube’un birçok nedenden dolayı dünyanın en iyi video sitesi konumunda yer aldığı bir gerçek. Ancak yine de, yukarıda listelenen video sitelerinin de incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Keşfedilmeyi bekleyen binlerce içerik bu sitelerde yer alıyor olabilir. Peki ya sizin tercihiniz hangisi?

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Konular: Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 29.01.2017

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