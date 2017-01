YouTube Alternatifi En İyi 10 Video Sitesi

Video sitesi denilince birçok insanın aklına direkt olarak YouTube geliyor. Haksız da değiller, çünkü YouTube dünyanın en popüler web sitelerinden biri. Peki ya YouTube’a erişilmezse? Diye sorduk ve sizler için YouTube’a alternatif en iyi 10 video sitesini derledik.

YouTube’un akla gelen ilk rakibi diyebileceğimiz Vimeo, oldukça geniş kapsamlı bir video koleksiyonuna sahip durumda. Yüksek kaliteli videoların paylaşımında tercih edilen Vimeo’da animasyon, sanat ve tasarım, kameralar ve teknikler, komedi, moda, yemek, müzik, spor, seyahat gibi video kategorilerine ulaşabilirsiniz.

İndir 1.3 MB Vimeo Windows 8 için Vimeo Video Paylaşım Uygulaması

İndir 20.2 MB Vimeo iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Vimeo Video Paylaşım Uygulaması

Metacafe, kısa metraj video içeriğinde uzmanlaşmış bir video sitesi. Dünyanın en iyi sörfçülerinden, hızlı ürün incelemeleri, en sevdiğiniz video oyunlarında zor bir seviyenin nasıl tamamlanacağı hakkında ipuçları içeren videoları görebilirsiniz.

Metacafe’nin en güçlü yönlerinden biri, oldukça basit olması diyebilirim. En yeni, popüler ve trend videolara bağlantı veren menü çubuğu bulunuyor ve daha geniş bir arama yapmak isteyen kullanıcılar için solda açılır menü yer alıyor. Bu listede 16 video kategorisini bulabilirsiniz.

Çoğu profesyonelce üretilen milyonlarca videoya sahip olan Veoh; NCIS, Two and a Half Men, The Price Is Right ve The Young and the Restless gibi geniş bir TV içeriği yelpazesine de sahip. Bunların yanında, çeşitli müzik içeriklerinde de geniş bir yelpaze sunan Veoh sitesi YouTube’a alternatif olarak kullanılabilir.

Adından da anlayacağınız üzere The Internet Arcive; kitaplar, müzik, yazılımlar ve filmler de dahil olmak üzere her türlü ücretsiz içeriği sunan web tabanlı bir kütüphane. Geniş kapsamlı tarihsel içerik koleksiyonu olan sitede çok eski haberler, TV dizileri ve diğer sitelerde bulamadığınız filmleri bulabilmeniz mümkün.

Diğer birçok site gibi, kullanıcılar The Internet Archive’e video yükleyebilir. Video yüklemede H.264 video kodlama formatı yaygın olarak kullanılıyor.

Sony Pictures Entertainment’a ait olan Crackle’ı hem web için yayınlanan orijinal şovların yanı sıra çeşitli ağlardan gelen Hollywood filmleri ve TV şovlarını içeren bir çevrimiçi TV kanalı olarak düşünebilirsiniz.

Crackle’da yer alan orijinal içeriklerden bazıları; All in the Family, 227, Firefly, Mad About You ve News Radio.

İndir 18.9 MB Crackle iOS iPhone ve iPad için Dizi ve Film İzleme Uygulaması





Screen Junkies, dizi ve filmleri kapsayan orijnal içerikte diğerlerine göre oldukça uzman diyebilirim. Sitede yer alan içeriklerin çoğu komedi tarzında. Siteyi ziyaret ettiğinizde ücretsiz olarak birkaç video izleyebiliyorsunuz, ancak devamı için Premium üyelik almanız gerekiyor.

Birçok kullanıcı MySpace’i 2000’li yılların ortalarındaki bir sosyal paylaşım sitesi olarak hatırlayabilir. Site hala aktif durumda ve artık videolara daha fazla ağırlık veriyor. Sitedeki videoların birçoğu ünlüleri her zaman göremeyeceğiniz durumlardayken yapılan röportajlara dayalı durumda.

Bunlara ek olarak, yine benzer şekilde temalı röportaj videoları da MySpace üzerinde yer alıyor.

NASA arşivlerinden birçok videonun yanında, 1950’lerden kalma klasik TV reklamları ve eğitim filmleri koleksiyonu olan site, Kuzey Carolina Üniversitesi’nde geliştirilmiş. Tarihsel videoları aramak için iyi bir kaynak olabileceğini düşünüyorum.

Komik fotoğraflar, GIF’ler, oyun videoları, animeler ve daha birçok eğlenceli içerik sunan 9GAG, tamamen eğlence odaklı bir platform diyebiliriz. Ancak, sitedeki içeriklerin tamamı eğlenceli ve saçma şeylerden oluşmuyor. İlginizi çekebilecek türden videolara da ulaşabileceğiniz 9GAG sitesini yetişkinlerin kullanmasını tavsiye ediyoruz.

Uygulamaya Git 9GAG İnternet Mizahını Takip Etme Uygulaması

Teknoloji, iş, tasarım, bilim ve küresel konular gibi geniş kapsamlı konuların yer aldığı 2300’den fazla konuşma içeren TED sitesinde bazı videolarda eğlenirken bazı videolarda duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Ancak bunların tamamında size bir şeyler katacak konuşmalar yer alıyor diyebilirim.

İndir 1 MB TED Windows 8 için TED Konferansları Uygulaması

İndir 13.5 MB TED iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin TED Konferanslarını İzleme Uygulaması

YouTube’un birçok nedenden dolayı dünyanın en iyi video sitesi konumunda yer aldığı bir gerçek. Ancak yine de, yukarıda listelenen video sitelerinin de incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Keşfedilmeyi bekleyen binlerce içerik bu sitelerde yer alıyor olabilir. Peki ya sizin tercihiniz hangisi?

YouTube Tarihinin En Nefret Edilen 10 Videosu

2016 Yılının En Kötü YouTube Eğilimleri