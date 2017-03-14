Windows Üzerinde Linux Nasıl Kullanılır?





Linux'un özgür dünyasını merak ediyor, fakat Windows'tan da vazgeçemiyorsanız VMware yardımıyla Windows ortamından ayrılmadan Linux'u test edebilirsiniz. Özellikle hackerların vazgeçilmezi olan Kali Linux'un VMware ile Windows ortamında nasıl çalıştırılacağını sizler için açıkladık.

Kişisel bilgisayarların önemli bir çoğunda Windows yüklü olduğu yadsınamaz. Ama açık kaynaklı Linux dağıtımlarının çok daha özgür ve profesyonel bir kullanım sunduğu da bir gerçek. Windows'unuzdan ayrılmadan ve hatta oturumunuzu dahi kapatmadan Linux'u tecrübe etmenin pratik bir yolunu anlatmaya çalışalım.

İlk aşama olarak öncelikle WMware'yi bilgisayarımıza indirip standart kurulum işlemlerini gerçekleştirelim.

Ardından hangi Linux dağıtımını denemek istediğimize karar verelim. TUBİTAK'ın Pardus'undan tutun da Ubuntu'ya ve CentOS'a kadar pek çok dağıtım bulunuyor. Bu yazımızda sizlere hackerların ve bilişim güvenliği profesyonellerinin vazgeçilmezi olan Kali Linux üzerinden bu anlatımımızı gerçekleştireceğiz. (Önceleri Backtrack diye anılırdı ama Backtrack'e destek kesilince proje Kali Linux ile devam ediyor.)

Kali Linux'un iso kalıbını bilgisayarımıza indirelim.

Create Virtual Machine seçeneğine tıklayarak yeni bir sanal makine oluşturmak için kolları sıvıyalım.

Sistemi daha sonra kuracağımız için üçüncü seçeneği işaretleyip devam ediyoruz.

Linux'u seçiyoruz.

İşte sanal makinemize bir isim vermemizi ve sanal makine konumumuzu bildiren bir ekran karşımızda. Her şey C'ye yüklemiyorduk değil mi?!

Sanal makinamızın sanal harddiskini oluşturuyoruz.

Özet bilgileri ve bitiş ekranı. Sanal makinemizin RAM miktarı gibi fiziksel ögelerine ayrıyeten müdahale etmek isterseniz Customize seçeneğini tıklayabilirsiniz.

Oluşturduğumuz sanal makiyeyi seçip Play Virtual Machine diyerek başlatalım mı, ne dersiniz?

Standart bir bilgisayar açılışında olduğu gibi logo göründü ve önyükleme başladı.

Şimdi, sanal makinemizin biraz önce indirdiğimiz Kali kalıbından başlaması gerekiyor. Bunun için bir kaç ayar yapmamız lazım. Sanal CD/DVD sürücümüzün ikonuna sağ tıklayıp Settings menüsünü açalım.

Use ISO Image File seçeğini seçip ardından indirdiğimiz Kali Linux kalıbını gösterelim. OK diyerek ayarlamamızı tamamlayalım. Bu ilemlerden sonra sanal makinemizi yeniden başlatmayı da unutmuyoruz.

İşte Kali Linux'un önyükleme ekranı karşımızda. İlk seçenekle devam ediyoruz.

İpucu: Sanal makineden Windows'a geçiş sağlamak için CTRL + A yapmamız yeterli.

Açılış işlemi bir zaman alabilir. Sabırla bekliyoruz.

Sonunda karşımızda Kali Linux! Windows'umuzdan ayrılmadan Kali Linux'u doyasıya test edebilirsiniz.

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