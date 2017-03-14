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Windows Üzerinde Linux Nasıl Kullanılır?

Nasıl yapılır

- 14.03.2017 -
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sanal linux çalıştırma

Linux'un özgür dünyasını merak ediyor, fakat Windows'tan da vazgeçemiyorsanız VMware yardımıyla Windows ortamından ayrılmadan Linux'u test edebilirsiniz. Özellikle hackerların vazgeçilmezi olan Kali Linux'un VMware ile Windows ortamında nasıl çalıştırılacağını sizler için açıkladık.

Kişisel bilgisayarların önemli bir çoğunda Windows yüklü olduğu yadsınamaz. Ama açık kaynaklı Linux dağıtımlarının çok daha özgür ve profesyonel bir kullanım sunduğu da bir gerçek. Windows'unuzdan ayrılmadan ve hatta oturumunuzu dahi kapatmadan Linux'u tecrübe etmenin pratik bir yolunu anlatmaya çalışalım.

İlk aşama olarak öncelikle WMware'yi bilgisayarımıza indirip standart kurulum işlemlerini gerçekleştirelim.

İndir293.67 MB
VMware Workstation
VMware Workstation Gelişmiş Sanal Makine Yaratma Aracı

Ardından hangi Linux dağıtımını denemek istediğimize karar verelim. TUBİTAK'ın Pardus'undan tutun da Ubuntu'ya ve CentOS'a kadar pek çok dağıtım bulunuyor. Bu yazımızda sizlere hackerların ve bilişim güvenliği profesyonellerinin vazgeçilmezi olan Kali Linux üzerinden bu anlatımımızı gerçekleştireceğiz. (Önceleri Backtrack diye anılırdı ama Backtrack'e destek kesilince proje Kali Linux ile devam ediyor.)

Kali Linux'un iso kalıbını bilgisayarımıza indirelim.

Create Virtual Machine seçeneğine tıklayarak yeni bir sanal makine oluşturmak için kolları sıvıyalım. 

sanal linux çalıştırma

Sistemi daha sonra kuracağımız için üçüncü seçeneği işaretleyip devam ediyoruz.

sanal linux çalıştırma

Linux'u seçiyoruz.

sanal linux çalıştırma

İşte sanal makinemize bir isim vermemizi ve sanal makine konumumuzu bildiren bir ekran karşımızda. Her şey C'ye yüklemiyorduk değil mi?!

sanal linux çalıştırma

Sanal makinamızın sanal harddiskini oluşturuyoruz.

sanal linux çalıştırma

Özet bilgileri ve bitiş ekranı. Sanal makinemizin RAM miktarı gibi fiziksel ögelerine ayrıyeten müdahale etmek isterseniz Customize seçeneğini tıklayabilirsiniz.

sanal linux çalıştırma

Oluşturduğumuz sanal makiyeyi seçip Play Virtual Machine diyerek başlatalım mı, ne dersiniz?

sanal linux çalıştırma

Standart bir bilgisayar açılışında olduğu gibi logo göründü ve önyükleme başladı.

sanal linux çalıştırma

Şimdi, sanal makinemizin biraz önce indirdiğimiz Kali kalıbından başlaması gerekiyor. Bunun için bir kaç ayar yapmamız lazım. Sanal CD/DVD sürücümüzün ikonuna sağ tıklayıp Settings menüsünü açalım.

sanal linux çalıştırma

Use ISO Image File seçeğini seçip ardından indirdiğimiz Kali Linux kalıbını gösterelim. OK diyerek ayarlamamızı tamamlayalım. Bu ilemlerden sonra sanal makinemizi yeniden başlatmayı da unutmuyoruz.

sanal linux çalıştırma

İşte Kali Linux'un önyükleme ekranı karşımızda. İlk seçenekle devam ediyoruz.

sanal linux çalıştırma

İpucu: Sanal makineden Windows'a geçiş sağlamak için CTRL + A yapmamız yeterli.

Açılış işlemi bir zaman alabilir. Sabırla bekliyoruz.

sanal linux çalıştırma

Sonunda karşımızda Kali Linux! Windows'umuzdan ayrılmadan Kali Linux'u doyasıya test edebilirsiniz. 

İndir1.72 GB
Pardus
Pardus Ücretsiz Türk İşletim Sistemi

İndir1 MB
Runners+ Windows-phone
Runners+ Windows-phone Windows Phone için Koşu Uygulaması

İndir699.23 MB
Mandriva Linux
Mandriva Linux Mandriva Linux Programı

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Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 14.03.2017

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