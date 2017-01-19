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Ücretsiz Arama Yapabileceğiniz Uygulamalar

Mobil

- 19.01.2017 -
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Ücretsiz Arama Yapabileceğiniz Uygulamalar

Etkin bir internet bağlantısı olan bir akıllı telefona sahipseniz, GSM operatörünüze para yağdırmak zorunda değilsiniz. Mobil veri veya Wi-Fi bağlantısını en iyi ücretsiz arama uygulamalarından biriyle birleştirerek faturanızdaki yükü hafifletebilmeniz mümkün.

1. WhatsApp Messenger

whatsapp messenger

WhatsApp hem Android hem de iOS platformunda videolu görüşme özelliğini duyurduktan kısa bir süre sonra en popüler ücretsiz arama uygulamaları arasında yerini almıştı. Hem sesli hem de görüntülü görüşmeye imkan sağlayan diğer tüm uygulamalarla kıyasladığımızda en büyük aktif kullanıcı veritabanına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca, 2G ağına bağlandığınızda bile WhatsApp en hızlısı olarak kabul ediliyor. Buna ek olarak, WhatsApp üzerinden gönderilen görüntülerin neden orijinal kalitesini kaybettiği de merak konusu. Elbette, WhatsApp için uygulanan sıkıştırma algoritması yeterince güçlü gibi görünüyor, ancak bazı kullanıcılar için bu durum sorun haline getirilebiliyor.

İndir25.9 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir4.9 MB
WhatsApp Messenger Symbian
WhatsApp Messenger Symbian Nokia ve Sony Ericsson İçin WhatsApp Mobil Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

İndir5.12 MB
WhatsApp Messenger Blackberry
WhatsApp Messenger Blackberry BlackBerry İçin WhatsApp Mobil Mesajlaşma Uygulaması

İndir44 MB
WhatsApp Messenger Windows-phone
WhatsApp Messenger Windows-phone Windows Phone İçin WhatsApp Mobil Mesajlaşma Uygulaması

Uygulamaya Git
WhatsApp Messenger Web
WhatsApp Messenger Web Popüler Ücretsiz Mesajlaşma Servisi

İndir96.66 MB
WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger Masaüstü için Anlık Mesajlaşa Yazılımı

2. Viber

viber

Ücretsiz görüşmeler yapmaktan bahsettiğimizde Viber, WhatsApp’tan sonra aklımıza gelen ikinci uygulama diyebilirim. Birçok aktif kullanıcısı olan Viber; Windows, Mac, iOS ve Linux için çapraz platform uygulaması olarak kullanılabilir.

Kısa mesaj gönderme ve en fazla 200 kişiyle bir grup sohbeti oluşturmak için de kullanabileceğiniz Viber, kısa mesajlar, fotoğraflar, videolar, sesli aramalar ve grup sohbetlerinin güvenli bir iletişim moduyla şifrelendiğini iddia ediyor.

İndir36.04 MB
Viber Android
Viber Android Android İçin Sesli Sohbet ve Mesajlaşma Uygulaması

İndir64.94 MB
Viber
Viber Windows için Viber Popüler Mesajlaşma Uygulaması

İndir1.48 MB
Viber Blackberry
Viber Blackberry BlackBerry İçin Sesli Sohbet ve Mesajlaşma Uygulaması

İndir26.5 MB
Viber iOS
Viber iOS iPhone ve iPod Touch İçin Sesli Görüşme ve Mesajlaşma Uygulaması

İndir10 MB
Viber Windows-phone
Viber Windows-phone Windows Phone İçin Sesli Sohbet ve Mesajlaşma Uygulaması

İndir29.61 MB
Viber
Viber Mac için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

3. Skype

skype

Ücretsiz görüntülü görüşme uygulaması olarak popülerliğini koruyan Skype’ta ücretsiz sesli arama da yapabilirsiniz. Grup aramalarında 25 kişiye kadar destekleyen uygulama Android, iOS, Linux, Mac ve Windows platformlarında kullanılabiliyor. Bunun yanında Xbox One’da da Skype’tan yararlanabiliyorsunuz.

Kısa mesaj gönderme, en fazla 5 kişiyle grup video görüşmesi yapabilme, gönderilen mesajları silme gibi kullanışlı özelliklere sahip olan Skype, bu listemizde üçüncü sırada kendine yer buluyor.

İndir1.32 MB
Skype
Skype Sesli ve Görüntülü Konuşma Programı

İndir19.2 MB
Skype
Skype Sesli ve Görüntülü Konuşma Programı

İndir15 MB
Skype Android
Skype Android Android İçin Sesli Ve Görüntülü Görüşme Uygulaması

İndir11.9 MB
Skype Mobile Symbian
Skype Mobile Symbian Symbian İçin Skype Mobil

İndir28.7 MB
Skype iOS
Skype iOS iPhone, iPod Touch İçin Skype Mobil

İndir39.56 MB
Skype
Skype Mac İçin Anlık Mesajlaşma Programı

İndir10 MB
Skype Windows-phone
Skype Windows-phone Windows Phone için Skype Uygulaması

İndir23.3 MB
Skype
Skype Mac İçin Anlık Mesajlaşma Programı

İndir9.52 MB
Skype (Linux)
Skype (Linux)

4. Facebook Messenger

facebook messenger

Arkadaşlarınızın büyük bir çoğunluğu Facebook’ta bulunuyorsa, Facebook Messenger’ı mutlaka yüklemeniz gerekiyor. Hem Android hem de iOS platformunda en sevilen ücretsiz arama uygulamalarından biri olan Facebook Messenger, sesli ve görüntülü görüşme yapmanıza olanak sağlıyor.

Facebook Messenger’ın sesli arama kalitesinin zaman zaman WhatsApp’tan daha iyi olduğu kanıtlanmış durumda. Bir sesli aramayı başlatmak için karşıdaki kişinin Facebook arkadaşınız olması ya da mesaj isteğinizi kabul etmiş olması gerektiğini unutmayın.

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir66 MB
Facebook Messenger
Facebook Messenger Facebook Mesajlaşma Programı

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir5 MB
Facebook Messenger Windows-phone
Facebook Messenger Windows-phone Windows Phone için Anlık Mesajlaşma Uygulaması

İndir1.81 MB
Facebook Messenger Blackberry
Facebook Messenger Blackberry BlackBerry İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

5. LINE

LINE

Android, iOS, Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen popüler bir arama uygulaması olan LINE, ne yazık ki henüz Linux platformlarında mevcut değil.

Sesli ve görüntülü arama yapmanıza olanak sağlayan LINE uygulamasında aynı zamanda, grup atamaları da yapabiliyorsunuz. Yani, arkadaşlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla konuşmak için LINE uygulamasını kullanabilirsiniz.

İndir19 MB
LINE Android
LINE Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir1.56 MB
LINE Symbian
LINE Symbian Nokia ve Symbian için Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir11.52 MB
LINE
LINE Mobil Mesajlaşma Programı LINE Masaüstü Sürümü

İndir30.4 MB
LINE iOS
LINE iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

İndir3 MB
LINE Blackberry
LINE Blackberry BlackBerry için Online Sohbet Uygulaması

İndir9 MB
LINE Windows-phone
LINE Windows-phone Windows Phone 8 için Mesajlaşma Uygulaması

İndir10.57 MB
LINE
LINE MAC için Mobil Mesajlaşma Programı LINE

6. Google Hangouts

google hangouts

Google’ın bir hizmeti olan Hangouts, sesli ve görüntülü aramalar gerçekleştirmenizi sağlayan ücretsiz bir uygulama. Hem Android hem de iOS platformunda kullanılabilen uygulamayı, masaüstünde Google Chrome tarayıcısında bir uzantı olarak da kullanabilirsiniz.

İndir915 KB
Hangouts
Hangouts Google Chrome İçin Hangouts Eklentisi

İndir10 MB
Hangouts Android
Hangouts Android Android İçin Mesajlaşma ve İletişim Uygulaması

İndir10.6 MB
Hangouts iOS
Hangouts iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Mesajlaşma ve İletişim Uygulaması

Uygulamaya Git
Hangouts
Hangouts Google Hangouts Mesajlaşma Servisi Uygulaması

7. KakaoTalk

kakaotalk

Ücretsiz sesli arama hizmeti sunan KakaoTalk uygulaması sürekli geliştirilen ve en sevilen anında mesajlaşma uygulamalarından biri haline gelmiş durumda.

Yüksek kaliteli sesli arama imkanı sunan uygulamada Talking Tom & Ben olarak konuşmanıza olanak sağlayacak bir ses filtresi de bulunuyor. Bunun yanında, kullanıcı deneyimini daha eğlenceli hale getiren birçok özellik daha sunan KakaoTalk uygulaması Android Wear cihazlarını da destekliyor.

İndir11.88 MB
KakaoTalk
KakaoTalk Mesajlaşma ve Sesli Arama Uygulaması

İndir6.9 MB
KakaoTalk Android
KakaoTalk Android Android için Mesajlaşma ve Arama Uygulaması

İndir3 MB
KakaoTalk Blackberry
KakaoTalk Blackberry BlackBerry için Sesli Görüşme ve Mesajlaşma Uygulaması

İndir22.1 MB
KakaoTalk iOS
KakaoTalk iOS iOS için Mesajlaşma ve Sesli Görüşme Uygulaması

İndir10 MB
KakaoTalk Windows-phone
KakaoTalk Windows-phone Windows Phone için Sesli Görüşme ve Mesajlaşma Uygulaması

8. Maaii

maaii

Etkileyici bir ücretsiz arama uygulaması olarak karşımıza çıkan Maaii, diğer Maaii kullanıcılarıyla ücretsiz sesli arama hizmeti sunuyor. Bunun yanında, SMS gönderimine de izin veren uygulamada alan kodu, konum veya öneriler yardımıyla da aramalar gerçekleştirebiliyorsunuz.

İndir109 MB
Maaii iOS
Maaii iOS iPhone ve iPad için Ücretsiz Arama ve Mesajlaşma Uygulaması

İndir
Maaii Android
Maaii Android Android için Ücretsiz Arama ve Mesajlaşma Uygulaması
 

Android Cihazlarınızla Görüntülü Konuşma Yapabileceğiniz 10 Uygulama

WhatsApp Sesli Arama Nasıl Yapılır?

Konular: Mobil Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 19.01.2017

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