Ücretsiz Arama Yapabileceğiniz Uygulamalar

Etkin bir internet bağlantısı olan bir akıllı telefona sahipseniz, GSM operatörünüze para yağdırmak zorunda değilsiniz. Mobil veri veya Wi-Fi bağlantısını en iyi ücretsiz arama uygulamalarından biriyle birleştirerek faturanızdaki yükü hafifletebilmeniz mümkün.

1. WhatsApp Messenger

WhatsApp hem Android hem de iOS platformunda videolu görüşme özelliğini duyurduktan kısa bir süre sonra en popüler ücretsiz arama uygulamaları arasında yerini almıştı. Hem sesli hem de görüntülü görüşmeye imkan sağlayan diğer tüm uygulamalarla kıyasladığımızda en büyük aktif kullanıcı veritabanına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca, 2G ağına bağlandığınızda bile WhatsApp en hızlısı olarak kabul ediliyor. Buna ek olarak, WhatsApp üzerinden gönderilen görüntülerin neden orijinal kalitesini kaybettiği de merak konusu. Elbette, WhatsApp için uygulanan sıkıştırma algoritması yeterince güçlü gibi görünüyor, ancak bazı kullanıcılar için bu durum sorun haline getirilebiliyor.

2. Viber

Ücretsiz görüşmeler yapmaktan bahsettiğimizde Viber, WhatsApp’tan sonra aklımıza gelen ikinci uygulama diyebilirim. Birçok aktif kullanıcısı olan Viber; Windows, Mac, iOS ve Linux için çapraz platform uygulaması olarak kullanılabilir.

Kısa mesaj gönderme ve en fazla 200 kişiyle bir grup sohbeti oluşturmak için de kullanabileceğiniz Viber, kısa mesajlar, fotoğraflar, videolar, sesli aramalar ve grup sohbetlerinin güvenli bir iletişim moduyla şifrelendiğini iddia ediyor.

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3. Skype

Ücretsiz görüntülü görüşme uygulaması olarak popülerliğini koruyan Skype’ta ücretsiz sesli arama da yapabilirsiniz. Grup aramalarında 25 kişiye kadar destekleyen uygulama Android, iOS, Linux, Mac ve Windows platformlarında kullanılabiliyor. Bunun yanında Xbox One’da da Skype’tan yararlanabiliyorsunuz.

Kısa mesaj gönderme, en fazla 5 kişiyle grup video görüşmesi yapabilme, gönderilen mesajları silme gibi kullanışlı özelliklere sahip olan Skype, bu listemizde üçüncü sırada kendine yer buluyor.

4. Facebook Messenger

Arkadaşlarınızın büyük bir çoğunluğu Facebook’ta bulunuyorsa, Facebook Messenger’ı mutlaka yüklemeniz gerekiyor. Hem Android hem de iOS platformunda en sevilen ücretsiz arama uygulamalarından biri olan Facebook Messenger, sesli ve görüntülü görüşme yapmanıza olanak sağlıyor.

Facebook Messenger’ın sesli arama kalitesinin zaman zaman WhatsApp’tan daha iyi olduğu kanıtlanmış durumda. Bir sesli aramayı başlatmak için karşıdaki kişinin Facebook arkadaşınız olması ya da mesaj isteğinizi kabul etmiş olması gerektiğini unutmayın.

5. LINE

Android, iOS, Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen popüler bir arama uygulaması olan LINE, ne yazık ki henüz Linux platformlarında mevcut değil.

Sesli ve görüntülü arama yapmanıza olanak sağlayan LINE uygulamasında aynı zamanda, grup atamaları da yapabiliyorsunuz. Yani, arkadaşlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla konuşmak için LINE uygulamasını kullanabilirsiniz.

6. Google Hangouts

Google’ın bir hizmeti olan Hangouts, sesli ve görüntülü aramalar gerçekleştirmenizi sağlayan ücretsiz bir uygulama. Hem Android hem de iOS platformunda kullanılabilen uygulamayı, masaüstünde Google Chrome tarayıcısında bir uzantı olarak da kullanabilirsiniz.

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7. KakaoTalk

Ücretsiz sesli arama hizmeti sunan KakaoTalk uygulaması sürekli geliştirilen ve en sevilen anında mesajlaşma uygulamalarından biri haline gelmiş durumda.

Yüksek kaliteli sesli arama imkanı sunan uygulamada Talking Tom & Ben olarak konuşmanıza olanak sağlayacak bir ses filtresi de bulunuyor. Bunun yanında, kullanıcı deneyimini daha eğlenceli hale getiren birçok özellik daha sunan KakaoTalk uygulaması Android Wear cihazlarını da destekliyor.

8. Maaii

Etkileyici bir ücretsiz arama uygulaması olarak karşımıza çıkan Maaii, diğer Maaii kullanıcılarıyla ücretsiz sesli arama hizmeti sunuyor. Bunun yanında, SMS gönderimine de izin veren uygulamada alan kodu, konum veya öneriler yardımıyla da aramalar gerçekleştirebiliyorsunuz.

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