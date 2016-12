Reklam SMS'lerinin Sonundaki Kodlar Ne Anlama Geliyor?

Son günlerde tarafımıza sıkça sorulan soruya bu yazımızda detaylıca yer veriyoruz. Duyuru, reklam gibi toplu SMS'lerin sonuna eklenen B001 B002 gibi kodların ne işe yaradığını okuyunca şaşıracaksınız.

SMS Reklamcılığının Gelişimi, Dünü, Bugünü

Hiç kuşkusuz işletmelerin ürettiği ürün veya hizmeti satabilmesi için reklam yapması şart. Gazete, radyo ve televizyonlara arzu edilen şekilde reklam vermenin oldukça maliyetli olması KOBİ (küçük ve orta ölçekli işletme)'leri alternatif iletişim araçlarına yönelmeye itmiştir. Nitekim bunun akabinde mail reklamcılığı bir süre moda olmuş, gelen kutularının iğneden ipliğe reklamlarla dolup bir çöplüğü andırmaya başlamasıyla literatüre "spam" dediğimiz kavram girmiştir. E-Posta Servis Sağlayıcıları dizayn ettiği teknoloji ile salt reklam içeren elektronik postaları ayırt ederek gelen kutusuna düşmesini engellemeyi görece başarmış ve gelişi güzel e-posta reklamcılığı devrinin de böylece sonu gelmişti.

İşletmelerin alternatif reklam kanalları arayışından SMS (kısa mesaj)'larda nasibini almakta gecikmedi. Elektronik posta alanında her ne kadar iletileri süzen bir spam teknolojisi olsa da cep telefonları için an itibariyle (üçüncü parti yazılım kullanmaksızın) böyle bir mekanizma maalesef henüz mümkün değil. Haliyle içeriği her ne olursa olsun numaramıza gönderilen her SMS cep telefonumuzun mesaj kutusuna düşmekte ve algımızı gün içinde defalarca telefonumuza yönlendirmek zorunda bırakmaktadır.

Reklam Amaçlı SMS'leri Önlemek Neden Bu Kadar Zor? Sorunun Çözümü İçin Neler Yapılıyor?

İzinsiz, kuralsız, reklam amaçlı SMS'lerin önüne geçmek ve bunu engellemek zor evet, çünkü kime dert yanacağız kimi suçlayacağız belli değil. Gizlilik Politikası (Privacy Policy) denen etik kuraldan bihaber olan kamu veya özel kuruluşların cep numaramızı ona buna pazarlamasına mı kızalım yoksa gelişi güzel her girişimciye toplu SMS gönderim altyapısı sunan operatörlerimize mi? Anadolu'daki tabirle "tas kayıp" diye nitelendirebileceğimiz trajik bir durum. Yasal manada bu önemli sorunun önüne geçmek adına yavaş yavaş adım atılmaya başlandı.

B001 - B002 Gibi Kodlar Ne İşe Yarayacak, Anlamı Ne?

Bundan böyle toplu SMS iletilerinin sonunda işletmeciyi sembolize eden kodlar yer alacak. Bu kodlar SENDER kısmında (gönderici kimliği) numara olmayan başlıklı SMS'lerin hangi işletmeden geldiğini bilmemize imkan sağlayacak. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)'nun yayınladığı belgeye göre üç büyük GSM operatörü ve onlara atanan kodlar...

B001: AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.

B002: TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş.