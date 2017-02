Milli Yazılım Pardus Nedir, Adını Nereden Alıyor, Kullanmak İçin Ne Yapmalı?

Hayatımızın olmazsa olmazı haline gelen bilgisayar teknolojisi, askeri alanda da devletlerin en önemli silahı. Çok büyük lisans bedelleriyle sunulan ve kapalı kaynak koduna sahip olduğu için bir takım riskleri bünyesinde barındıran Windows, Mac OS gibi yazılımlara alternatif olarak TUBİTAK'ın girişimi olan Milli İşletim Sistemi "Pardus" hakkında önemli hususları yazımızda ele aldık.

Milli Yazılım Pardus Nedir?

Linus TORVALDS'ın "Linux" adlı projesiyle "özgür yazılım" kavramıyla tanıştı. Kişisel bilgisayar kavramının dillendirilmeye başlandığı 80 ve 90'lı yıllarda, işletim sistemi ayağında Windows ve MAC OS dışında alternatif bulunmuyordu. Bu sistemler kapalı kaynak koduna sahip olup, belli bir lisans ücretiyle sunuluyordu. 5 Ekim 1991'de'ınadlı projesiyle teknoloji dünyasıkavramıyla tanıştı.

2003 yılında bütününe müdahale edilebilinen ve milli bir yazılım için kolları sıvayan TUBİTAK, insanlığın ortak malı olan Linux çekirdeği üzerine Pardus projesini duyurdu.

Pardus İsmi Nereden Geliyor? Pardus'un Avantajları Neler?

İşletim sisteminin adı Anadolu Parsı olarak da bilinen Panthera Pardus'dan geliyor. Sistem açılışında ve varsayılan duvar kağıtlarında Anadolu Parsı Pardus'un çizimlerini görüyoruz. Pardus'un en önemli avantajı, insanlığa ait olan (GPL "General Public Licence" - Genel Kamu Lisansı) açık kaynaklı Linux çekirdeği üzerine inşa edildiği için "ücretsiz" olması.

Virüsler etki etmediği için yüzlerce liralık lisanslarla antivirüs yazılımlarına da ihtiyaç duymayan Pardus, Windows gibi çok büyük sistem gereksinimlerine de ihtiyaç duymuyor. Hemen hemen her sisteme sorunsuzca kurulabilen Pardus, bilgisayarınıza takılan donanımları hemen tanıyarak driver (sürücü) yazılımlarına da ihtiyaç duymuyor.

Pardus'u Kullanmak İçin Windows'tan Vazgeçmek Zorunda Mıyız?

Tabii ki hayır. Pardus'un en güzel nimetlerinden birisi de GNU GRUP adlı güzel bir aracı içinde barındırması. Bu araç, bilgisayarımızın ilk açılışında sabit diskimizin her bölümünü ayrı ayrı tarayıp burada yüklü bulunan sistemleri tanıyabiliyor. Örneğin C:\ bölümünde Windows işletim sistemimiz varsa Pardus'u D veya E bölümüne kurmamız gerekiyor. GNU Grup, bilgisayarımız ilk açılışta "Windows ile mi yoksa Pardus'la mı başlayayım?" diye soruyor ve böylece her iki sistemi de sorunsuzca kullanabiliyorsunuz.

Windows'un açılmayacak kadar zarar gördüğü durumlarda Pardus üzerinden Windows'u onarabilecek olmanız da büyük bir nimet!

Pardus'a Yönelik Eleştiriler

Günümüzde onlarca hatta yüzlerce resmi/gayri resmi Linux dağıtımı bulunmakta. Bunların içerisinde deyim yerindeyse kalburüstü olan dağıtımlar ise pek az (Ubuntu, Cent OS, Linux Mint gibi). Milli işletim sistemimiz Pardus'ta bu noktada adını duyurmak için çok çalıştı.

Özellikle 2009 sürümüyle beğeni toplayan Pardus projesi Kaptan, PiSi gibi yenilikleriyle umut vaat ediyordu. Akıllı tahtalarla uyum sağlamadığı iddia edilerek projenin geçmiş kazanımlarından vazgeçildi ve farklı bir sürümü duyuruldu. Çıkarılan bu sürümün popüler Linux dağıtımı olan Debian'nın birebir aynısı olması ve bir çırpıda eski kazanımlardan vazgeçilmesi sert eleştirilere sebep oldu.

Pardus'u Nasıl Edinebiliriz?

Türkiye'nin en büyük teknoloji portalı Tamindir'den sorunsuzca Pardus yükleme kalıbını (iso) edinebilirsiniz. İndirdiğiniz kalıbını Ashampoo gibi araçlarla DVD'ye yazdırıp kurulum işlemine başlayabilirsiniz. Eğer bu işlem için DVD kullanmak istemiyorsanız Unetbootin yardımıyla boş bir USB Bellek ile de Pardus kurulumu için kolları sıvayabilirsiniz!