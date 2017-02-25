Eski Android Cihazlarınızı Değerlendirmek için 12 Harika Fikir

Yapılan araştırmalara göre, pek çok kişi akıllı telefonlarını her iki yılda bir yenisiyle değiştirdiğini ortaya koyuyor. Bu durum sizin için geçerli olmayabilir, ancak çoğu kişi cihazlarını belirli bir zamandan sonra yükseltme gereği duyuyor. Peki, eski Android cihazınızla ne yapıyorsunuz?

Eski Android cihazlarınızı değiştirebilir, hediye edebilir, satabilir ya da evinizin bir köşesinde saklayabilirsiniz. Bununla birlikte, cihazlarınıza yepyeni bir işlev katarak onları farklı amaçlarla kullanmaya devam edebilirsiniz. Bizler de bunu düşünerek, eski Android cihazlarınızı değerlendirmek için 12 harika fikri sizler için hazırladık.

1. Oyun Konsolu

Eski Android cihazınızı, Google Chromecast kullanarak evinizdeki TV’ye bağlayabilirsiniz. Bir Bluetooth kumandasıyla birlikte mükemmel bir ev yapımı Retro oyun konsoluna sahip olabilirsiniz. Dreamcast, Nintendo 64, Game Boy, Atari ve NES oyunlarıyla birlikte kullanabilir, çocukluğunuzdaki favori oyunlarınızı oynayabilirsiniz.

Bu yöntem ile oldukça basit ve ucuz bir şekilde oyun konsoluna sahip olabilirsiniz. Aşağıda sıraladığımız uygulamalardan birini indirin, Bluetooth kontrol cihazına bağlayın ve büyük ekranda oyun oynamanın keyfini çıkarın.

2. Bebek Monitörü

Yeni doğmuş bir bebeğiniz varsa, eski Android cihazınızı bebek monitörüne dönüştürmek sizin için oldukça faydalı olacaktır. Böylece siz ofisteyken ya da evin başka bir bölümündeyken bebeğinizi uzaktan görebilir ve duyabilirsiniz.

Bebeğinizi uzaktan görebilmenizin yanında; uyku düzenini takip etme, sakinleştirmek için sesler çalma ve bebek ağladığında size çağrı ve mesaj gönderme gibi özelliklerden de faydalanabilirsiniz. Android cihazlarınız için en iyi bebek monitörü uygulamaları:

3. Navigasyon Cihazı

Android cihazlarınızı çeşitli navigasyon uygulamalarını kullanarak, seyahatlerinizde işinize yarayacak bir sisteme dönüştürebilirsiniz. Bu uygulamalar, sürüş esnasında size yardımcı olmak için gerçek zamanlı trafik bilgisi, gezinme ve kullanıcı güncellemeleri gibi çeşitli gezinme bilgilerini de sunuyor. Cihazınızı arabanıza sabitledikten sonra, haritalara erişebilmek için GPS ve Wi-Fi özelliklerini kullanabilmeniz önemli.

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4. VR Seti

Eski Android cihazınızı Google Cardboard veya benzer uygulamalardan biriyle kullanarak sanal gerçeklik seti olarak işlevini sürdürebilirsiniz. Bu alanda sunulan çeşitli uygulamalar ile sanal gerçeklik dünyasını ilginç şekillerde tecrübe edebilirsiniz.

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5. Dijital Radyo ya da Müzik Çalar

Android cihazlar için sunulan dijital radyo uygulamaları ile sevdiğiniz radyo kanallarını istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Cihazınızda radyo özelliği varsa, internet bağlantısının olmadığı yerlerde de bu zevki sürdürebilir, kendi yükleyeceğiniz müziklerle cihazınızı bir müzik çalara dönüştürebilirsiniz.

6. E-Kitap Okuyucu

Gelişen teknolojiyle birlikte artık kitapların büyük bir çoğunluğu dijital ortam için de yayınlanıyor. Bazı kullanıcılar, akıllı cihazlarda e-okuyucu uygulamaları kullanıyorlar. Aşağıda sıraladığımız uygulamalardan birini yükleyerek, eski Android cihazınızı e-kitap okuyucu haline getirebilirsiniz. E-kitap okuyucu almayı düşünüyorsanız, bu yöntem daha az maliyetli olacaktır.

7. Wi-Fi Hotspot

Android cihazlardaki Wi-Fi Hotspot özelliği ile çevredeki cihazları internete bağlamak mümkün. Ayrıca, daha iyi bir denetim ve daha güvenli paylaşım seçeneklerine sahip olmasına izin veren uygulamalar da bulunuyor. Cihazınızda Wi-Fi Hotspot’u etkinleştirmek için Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar > Diğer Ayarlar adımlarını izleyebilirsiniz.

8. Medya Merkezi

Eski Android cihazınızı portatif bir medya merkezi olarak da kullanabilirsiniz. Videolar, müzikler veya postcast’leri cihazlarınıza yükleyerek istediğiniz her yerde vaktinizi değerlendirebilmeniz mümkün.

Ayrıca, bazı medya merkezi uygulamaları medya sunucusundan medyayı oynatabilmenize izin verebiliyor. Yani, bir medya merkezi sunucusu kurduğunuzda müzik ve filmleri direkt olarak cihazınıza kaydetmeden izleyebilirsiniz.

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9. Çocuklara Özel Cihaz

Android cihazınız her ne kadar modeli eski olsa bile, bu durum çocuklar için geçerli değil. Birkaç ayarlamayla birlikte cihazınızı çocuklara uygun bir hale getirebilir ve çocuklarınıza hem eğlenceyi hem de öğrenmeyi sunabilirsiniz.

Android 4.2 ve üzeri sürümlerde Çocuk Modu ya da Kısıtlı Mod adları altında bir profil bulunuyor. Ayarlar > Kullanıcılar > Kısıt Profil Ekle ya da Ayarlar > Kişisel > Çocuk Modu gibi cihaza göre değişebilen menüler altından bu özelliği aktif edebilirsiniz. Bu adımdan sonra, çocuğunuzun erişebileceği uygulamaları ve ayarları sınırlayarak cihazınızı güvenli hale getirebilirsiniz.

10. Fotoğraf Çerçevesi

Eski cihazlarınızı bir stand üzerine sabitleyerek dijital fotoğraf çerçevesi olarak yeniden kullanabilirsiniz. Yeni fotoğraf çerçevenizde, yerel ve bulut depolama konumlarından fotoğraf ve videoları gösterebileceğiniz gibi sosyal medya profillerinizden de doğrudan cihazına aktarabilirsiniz.

Bu tür uygulamalar Flickr, Pinterest vb. kaynaklardan ilgi alanlarınıza göre de görüntüleme imkanı sunuyorlar. Gün boyunca güzel anlarınızı sergilemek için evinizin herhangi bir bölümüne yeni fotoğraf çerçevenizi yerleştirebilirsiniz.

11. Uzaktan Kumanda

Evinizdeki herhangi bir cihazı kullanmak için yeni bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız varsa, eski Android cihazınız bu anlamda kullanışlı olabilir. Herhangi bir uzaktan kumanda uygulamasını kurduktan sonra, ayarları yapılandırarak kullanabilirsiniz.

Yeni nesil akıllı televizyon ya da benzer cihazlar için sunulan uygulamalar ile uzaktan kumandanızı kolayca kullanabilirsiniz. Fakat diğer cihazlarda kullanabilmeniz için kızılötesi özelliğinin bulunması gerekiyor.

12. Test İşlemleri

Eski Android cihazlarınızı çeşitli amaçlar için test sahası haline de getirebilirsiniz. Android geliştiricisiyseniz kendi uygulamalarınızı test edebilir, root gerektiren bir uygulamayı deneyebilir ya da cihaza yeni bir ROM yükleyebilirsiniz. Yeni cihazlarınızda bu tür işlemleri yapmak yerine eski Android cihazınızı kullanmak daha mantıklı olacaktır.

Bonus

Yukarıda sıraladığımız fikirlerin dışında, eski Android cihazınızı yedek telefon olarak bir kenarda saklayabilirsiniz. Yeni cihazınız bozulduğunda, tamire yolladığınızda veya başka bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda eski cihazınızla bir süre idare edebilirsiniz.

Eski Android cihazınızı değerlendirmek için sizin de fikirleriniz varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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