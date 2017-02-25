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Eski Android Cihazlarınızı Değerlendirmek için 12 Harika Fikir

Mobil

- 25.02.2017 -
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Eski Android Cihazlarınızı Değerlendirmek için 12 Harika Fikir

Yapılan araştırmalara göre, pek çok kişi akıllı telefonlarını her iki yılda bir yenisiyle değiştirdiğini ortaya koyuyor. Bu durum sizin için geçerli olmayabilir, ancak çoğu kişi cihazlarını belirli bir zamandan sonra yükseltme gereği duyuyor. Peki, eski Android cihazınızla ne yapıyorsunuz?

Eski Android cihazlarınızı değiştirebilir, hediye edebilir, satabilir ya da evinizin bir köşesinde saklayabilirsiniz. Bununla birlikte, cihazlarınıza yepyeni bir işlev katarak onları farklı amaçlarla kullanmaya devam edebilirsiniz. Bizler de bunu düşünerek, eski Android cihazlarınızı değerlendirmek için 12 harika fikri sizler için hazırladık.

1. Oyun Konsolu

oyun konsolu

Eski Android cihazınızı, Google Chromecast kullanarak evinizdeki TV’ye bağlayabilirsiniz. Bir Bluetooth kumandasıyla birlikte mükemmel bir ev yapımı Retro oyun konsoluna sahip olabilirsiniz. Dreamcast, Nintendo 64, Game Boy, Atari ve NES oyunlarıyla birlikte kullanabilir, çocukluğunuzdaki favori oyunlarınızı oynayabilirsiniz.

Bu yöntem ile oldukça basit ve ucuz bir şekilde oyun konsoluna sahip olabilirsiniz. Aşağıda sıraladığımız uygulamalardan birini indirin, Bluetooth kontrol cihazına bağlayın ve büyük ekranda oyun oynamanın keyfini çıkarın.

İndir12 MB
DraStic DS Emulator Android
DraStic DS Emulator Android Android için Nintendo DS Emülatörü

İndir14 MB
SuN64 Emulator Android
SuN64 Emulator Android Android için Nintendo 64 Emülatörü

İndir1.9 MB
Nostalgia.GBC GameBoy Emulator Android
Nostalgia.GBC GameBoy Emulator Android Android için Game Boy ve Game Boy Color Emülatörü

İndir2.3 MB
Nostalgia.NES (NES Emulator) Android
Nostalgia.NES (NES Emulator) Android Android için NES Emülatörü

İndir1013.76 KB
Sjboy Emulator
Sjboy Emulator

2. Bebek Monitörü

bebek monitörü

Yeni doğmuş bir bebeğiniz varsa, eski Android cihazınızı bebek monitörüne dönüştürmek sizin için oldukça faydalı olacaktır. Böylece siz ofisteyken ya da evin başka bir bölümündeyken bebeğinizi uzaktan görebilir ve duyabilirsiniz.

Bebeğinizi uzaktan görebilmenizin yanında; uyku düzenini takip etme, sakinleştirmek için sesler çalma ve bebek ağladığında size çağrı ve mesaj gönderme gibi özelliklerden de faydalanabilirsiniz. Android cihazlarınız için en iyi bebek monitörü uygulamaları:

İndir4.9 MB
Baby Monitor & Alarm Android
Baby Monitor & Alarm Android Android için Bebek Monitörü Uygulaması

İndir3 MB
Baby Monitor Windows-phone
Baby Monitor Windows-phone Windows Phone için Bebek Takip Uygulaması

İndir4.4 MB
Baby Monitor 3G Android
Baby Monitor 3G Android Android İçin Bebek Takip Uygulaması

İndir28.9 MB
Baby Monitor 3G iOS
Baby Monitor 3G iOS iPhone ve iPad için Bebek Takip Uygulaması

3. Navigasyon Cihazı

navigasyon cihazı

Android cihazlarınızı çeşitli navigasyon uygulamalarını kullanarak, seyahatlerinizde işinize yarayacak bir sisteme dönüştürebilirsiniz. Bu uygulamalar, sürüş esnasında size yardımcı olmak için gerçek zamanlı trafik bilgisi, gezinme ve kullanıcı güncellemeleri gibi çeşitli gezinme bilgilerini de sunuyor. Cihazınızı arabanıza sabitledikten sonra, haritalara erişebilmek için GPS ve Wi-Fi özelliklerini kullanabilmeniz önemli.

İndir
Google Maps Android
Google Maps Android Android İçin Google Haritalar Uygulaması

İndir
Yandex.Navigasyon Android
Yandex.Navigasyon Android Android için Yandex Navigasyon Uygulaması

İndir11 MB
Sygic: GPS Navigation Android
Sygic: GPS Navigation Android Android İçin Yön Bulma Uygulaması

4. VR Seti

vr set

Eski Android cihazınızı Google Cardboard veya benzer uygulamalardan biriyle kullanarak sanal gerçeklik seti olarak işlevini sürdürebilirsiniz. Bu alanda sunulan çeşitli uygulamalar ile sanal gerçeklik dünyasını ilginç şekillerde tecrübe edebilirsiniz.

İndir33 MB
Cardboard Android
Cardboard Android Android için Sanal Gerçeklik Uygulaması

İndir
YouTube VR Android
YouTube VR Android Android İçin Sanal Gerçeklik Video Uygulaması

İndir
Netflix VR Android
Netflix VR Android Android için Netflix VR Uygulaması

İndir190 MB
Roller Coaster VR Android
Roller Coaster VR Android Android İçin Sanal Gerçeklik Lunapark Treni Oyunu

İndir143 MB
Zombie Shooter VR Android
Zombie Shooter VR Android Android İçin Sanal Gerçeklik Destekli Zombi Oyunu

İndir49 MB
End Space VR Android
End Space VR Android Android İçin Sanal Gerçeklik Destekli Uzay Oyunu

5. Dijital Radyo ya da Müzik Çalar

radyo

Android cihazlar için sunulan dijital radyo uygulamaları ile sevdiğiniz radyo kanallarını istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Cihazınızda radyo özelliği varsa, internet bağlantısının olmadığı yerlerde de bu zevki sürdürebilir, kendi yükleyeceğiniz müziklerle cihazınızı bir müzik çalara dönüştürebilirsiniz.

İndir5.3 MB
TuneIn Radio Android
TuneIn Radio Android Android İçin Çevrim İçi Radyo Dinleme Uygulaması

İndir24 MB
myTuner Radio Android
myTuner Radio Android Android için Radyo Dinleme Uygulaması

İndir9.9 MB
RadioTunes Android
RadioTunes Android Android için Radyo Uygulaması

6. E-Kitap Okuyucu

e-kitap okuma

Gelişen teknolojiyle birlikte artık kitapların büyük bir çoğunluğu dijital ortam için de yayınlanıyor. Bazı kullanıcılar, akıllı cihazlarda e-okuyucu uygulamaları kullanıyorlar. Aşağıda sıraladığımız uygulamalardan birini yükleyerek, eski Android cihazınızı e-kitap okuyucu haline getirebilirsiniz. E-kitap okuyucu almayı düşünüyorsanız, bu yöntem daha az maliyetli olacaktır.

İndir6 MB
FBReader Android
FBReader Android Android İçin E-Kitap Okuyucu

İndir4.9 MB
AlReader Android
AlReader Android Android İçin Kitap Okuma Uygulaması

İndir6.5 MB
Cool Reader Android
Cool Reader Android Android İçin Kitap Okuma Uygulaması

İndir14 MB
Mantano Ebook Reader Free Android
Mantano Ebook Reader Free Android Android İçin Kitap Okuma Uygulaması

7. Wi-Fi Hotspot

wi-fi hotspot

Android cihazlardaki Wi-Fi Hotspot özelliği ile çevredeki cihazları internete bağlamak mümkün. Ayrıca, daha iyi bir denetim ve daha güvenli paylaşım seçeneklerine sahip olmasına izin veren uygulamalar da bulunuyor. Cihazınızda Wi-Fi Hotspot’u etkinleştirmek için Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar > Diğer Ayarlar adımlarını izleyebilirsiniz.

8. Medya Merkezi

medya merkezi

Eski Android cihazınızı portatif bir medya merkezi olarak da kullanabilirsiniz. Videolar, müzikler veya postcast’leri cihazlarınıza yükleyerek istediğiniz her yerde vaktinizi değerlendirebilmeniz mümkün.

Ayrıca, bazı medya merkezi uygulamaları medya sunucusundan medyayı oynatabilmenize izin verebiliyor. Yani, bir medya merkezi sunucusu kurduğunuzda müzik ve filmleri direkt olarak cihazınıza kaydetmeden izleyebilirsiniz.

İndir12 MB
Plex Android
Plex Android Android İçin Medya Dosyaları Düzenleme Uygulaması

İndir
VLC Media Player Android
VLC Media Player Android Android İçin Video Oynatıcı VLC Uygulaması

İndir6.8 MB
MX Player Android
MX Player Android Android İçin Video Formatları Oynatıcı

İndir
Kodi Android
Kodi Android Android için Medya Oynatıcı

9. Çocuklara Özel Cihaz

çocuklara özel cihaz

Android cihazınız her ne kadar modeli eski olsa bile, bu durum çocuklar için geçerli değil. Birkaç ayarlamayla birlikte cihazınızı çocuklara uygun bir hale getirebilir ve çocuklarınıza hem eğlenceyi hem de öğrenmeyi sunabilirsiniz.

Android 4.2 ve üzeri sürümlerde Çocuk Modu ya da Kısıtlı Mod adları altında bir profil bulunuyor. Ayarlar > Kullanıcılar > Kısıt Profil Ekle ya da Ayarlar > Kişisel > Çocuk Modu gibi cihaza göre değişebilen menüler altından bu özelliği aktif edebilirsiniz. Bu adımdan sonra, çocuğunuzun erişebileceği uygulamaları ve ayarları sınırlayarak cihazınızı güvenli hale getirebilirsiniz.

İndir35 MB
YouTube Kids Android
YouTube Kids Android Android için Çocuklara Özel YouTube Uygulaması

İndir16 MB
PicsArt for Kids Android
PicsArt for Kids Android Android için Resim Çizme ve Boyama Uygulaması

İndir19 MB
Kids School Android
Kids School Android Android için Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Oyunu

İndir3.4 MB
Coloring Book for Kids Android
Coloring Book for Kids Android Android için Boyama Kitabı Uygulaması

İndir47 MB
Kids Puzzles Android
Kids Puzzles Android Android için Bulmaca Oyunu

10. Fotoğraf Çerçevesi

fotoğraf çerçevesi

Eski cihazlarınızı bir stand üzerine sabitleyerek dijital fotoğraf çerçevesi olarak yeniden kullanabilirsiniz. Yeni fotoğraf çerçevenizde, yerel ve bulut depolama konumlarından fotoğraf ve videoları gösterebileceğiniz gibi sosyal medya profillerinizden de doğrudan cihazına aktarabilirsiniz.

Bu tür uygulamalar Flickr, Pinterest vb. kaynaklardan ilgi alanlarınıza göre de görüntüleme imkanı sunuyorlar. Gün boyunca güzel anlarınızı sergilemek için evinizin herhangi bir bölümüne yeni fotoğraf çerçevenizi yerleştirebilirsiniz.

İndir11 MB
Dayframe Android
Dayframe Android Android için Fotoğraf Çerçevesi Uygulaması

İndir19 MB
Pixgram Android
Pixgram Android Android İçin Fotoğraf Uygulaması

İndir11 MB
Slideshow Maker Android
Slideshow Maker Android Android için Slayt Gösterisi Hazırlama Uygulaması

11. Uzaktan Kumanda

uzaktan kumanda

Evinizdeki herhangi bir cihazı kullanmak için yeni bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız varsa, eski Android cihazınız bu anlamda kullanışlı olabilir. Herhangi bir uzaktan kumanda uygulamasını kurduktan sonra, ayarları yapılandırarak kullanabilirsiniz.

Yeni nesil akıllı televizyon ya da benzer cihazlar için sunulan uygulamalar ile uzaktan kumandanızı kolayca kullanabilirsiniz. Fakat diğer cihazlarda kullanabilmeniz için kızılötesi özelliğinin bulunması gerekiyor.

İndir850 KB
Smart TV Remote Android
Smart TV Remote Android Android için Samsung TV Kumanda Uygulaması

İndir5 MB
Vestel Smart Remote Android
Vestel Smart Remote Android Android için Vestel TV Uzaktan Kontrol Uygulaması

İndir1.31 MB
Novii Remote Deluxe Windows-phone
Novii Remote Deluxe Windows-phone

İndir
Peel Smart Remote Android
Peel Smart Remote Android Android için TV Uzaktan Kumanda Uygulaması

İndir641 KB
Beko TV Remote Android
Beko TV Remote Android Android İçin Beko TV Kumanda Uygulaması

İndir10 MB
LG TV Remote Android
LG TV Remote Android Android için LG TV Uzaktan Kontrol Uygulaması

İndir4.2 MB
Android TV Remote Control
Android TV Remote Control Android Televizyon Uzaktan Kontrol Uygulaması

12. Test İşlemleri

test işlemleri

Eski Android cihazlarınızı çeşitli amaçlar için test sahası haline de getirebilirsiniz. Android geliştiricisiyseniz kendi uygulamalarınızı test edebilir, root gerektiren bir uygulamayı deneyebilir ya da cihaza yeni bir ROM yükleyebilirsiniz. Yeni cihazlarınızda bu tür işlemleri yapmak yerine eski Android cihazınızı kullanmak daha mantıklı olacaktır.

İndir4.8 MB
Kernel Adiutor Android
Kernel Adiutor Android Android için Donanım Geliştirme Uygulaması

İndir5.6 MB
SuperSU Android
SuperSU Android Android için Root Yetkilendirme Uygulaması

Bonus

Yukarıda sıraladığımız fikirlerin dışında, eski Android cihazınızı yedek telefon olarak bir kenarda saklayabilirsiniz. Yeni cihazınız bozulduğunda, tamire yolladığınızda veya başka bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda eski cihazınızla bir süre idare edebilirsiniz.

Eski Android cihazınızı değerlendirmek için sizin de fikirleriniz varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Konular: Mobil Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 25.02.2017

Eski Android Cihazlarınızı Değerlendirmek için 12 Harika Fikir için Yorum yap ve Puan ver

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