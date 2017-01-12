Elektronik İmza Nedir? Nasıl Kullanılır?

Elektronik İmza Kanunu ile hayatımıza giren elektronik imza, e-imza ya da sayısal imza uygulanmaya başlamasının üzerinden uzun sayılacak bir süre geçmesine rağmen birçok kişinin aşina olmadığı bir uygulama. Bu doğrultuda biz de bu yazımızda “Elektronik imza nedir? Ne işe yarar? Nasıl alınır? Nasıl kullanılır?” sorularını kısaca yanıtlamaya çalıştık.

Elektronik İmza Nedir?

Elektronik imza ya da e-imza bir bireyin kişisel imzasının yerine geçen, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan bir elektronik veridir ya da yasadaki tanımı ile: elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. Elektronik imza, bir bilginin veya belgenin erişiminin üçüncü taraflara kapalı olduğu ortamlarda, belgenin bütünlüğünü bozmaksızın tarafların kimliklerinin doğrulandığını elektronik araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik İmza Ne İşe Yarar?

E-imza, elektronik ortamda kullanılan bir belgeye eklenerek belgenin kim tarafından imzalandığını belirlemeye olanak sağlar. Yani resmi dairelerdeki ıslak imzanın elektronik ortamda karşılığı e-imzadır. 5070 Sayılı Kanun da e-imzanın ıslak imzayla hukuken eşdeğer olduğuna işaret eder. Ayrıca e-imza, belgenin izinsiz veya yanlışlıkla değiştirilmesini ya da silinmesini önleyerek veri bütünlüğünü garanti eder. E-ticaretin yaygınlaşmasıyla elektronik imza uygulaması da önemli hale geldi. Kamu kurumlarıyla yapılan işlemler, bireysel ve kurumsal bankacılık işlemleri, elektronik sözleşmeler ve elektronik faturalar, elektronik imzanın başlıca kullanım alanlarıdır.

Elektronik İmza Nasıl Alınır?

Elektronik imza Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından onaylanan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları aracılığı ile vatandaşların kullanımına sunulur. Elektronik imzanız size bir akıllı kart üzerinde gönderilir. Kartı standart bir kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Ayrıca, bu sağlayıcılardan edindiğiniz e-imzanız ile beraber gönderilen kart sürücü yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebilirsiniz. Servis sağlayıcılarına göre elektronik imzaların fiyatı yıllık ortalama 130-170 TL arasında değişir. BTK’nın web sitesinde yer alan servis sağlayıcıların listesini aşağıda görebilirsiniz.

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