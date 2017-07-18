Youtube Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey

14 Şubat 2005'te Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim tarafından geliştirilen YouTube, 2017 itibariyle Dünya’nın en çok ziyaret edilen 3. web sitesi. Kuruluşunun 12. yılında, sevilen web sitesi hakkında merak edilen istatistikler sizlerle!

İlk YouTube videosu 23 Nisan 2005 tarihinde yüklendi

YouTube kullanan toplam kişi sayısı: 1 milyar 300 milyon.

Geçen her dakika YouTube'a 300 saatlik video yükleniyor.

Her gün YouTube'da yaklaşık 5 milyar video izleniyor.

YouTube, günde 30 milyondan fazla kez ziyaret ediliyor.

18-49 yaş arasındaki insanların yaklaşık yüzde 80’i Youtube ’dan video izliyor.

2025 yılına kadar, 32 yaşın altındaki izleyicilerin yarısı YouTube sayesinde bir ödemeli TV hizmetine abone olmayacak.

10 kişiden 6’sı televizyon yayını yerine çevrimiçi video platformlarını tercih ediyor.

Her ay YouTube'da izlenen toplam video saati: 3.25 milyar.

10 bin 113 YouTube videosu 1 milyarın üzerinde görüntülendi.

YouTube görüntülemelerinin yüzde 80'i ABD dışından.

Günlük ortalama mobil YouTube video görüntüleme sayısı: 1 milyar.

Ortalama mobil görüntüleme süresi 40 dakikadan fazla.

YouTube görüntülemelerinin yarısından fazlası mobil cihazlardan yapılıyor.

YouTube kullanıcılarının yüzde 38’ini kadınlar , yüzde 62’sini ise erkekler oluşturuyor.

Yaşa Göre Kullanıcı Yüzdesi: 18-24 yaş yüzde 11, 25-34 arası yüzde 23, 35-44 yaş grubu yüzde 26, 45-54 aralığı yüzde 16, 50-64 yaş yüzde 8, 65 yaş üzeriyse yüzde 3’lük dilimi oluşturuyor. Kalan yüzde 14’lük dilimin yaşıysa bilinmiyor.

YouTube'da insanların videoları izlemek için harcadığı izleme süresi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Bu, geçtiğimiz 2 yıl içindeki en hızlı büyüme.

Toplam 76 farklı dil desteği veren YouTube, internet nüfusunun yüzde 95'ini kapsıyor.

ABD’de küçük işletmelerin yüzde 9'u müzik desteği için YouTube kullanıyor.

İnsanların yaklaşık yüzde 20'si, video başladıktan yaklaşık 10 saniye sonra videoyu kapatıyor. (İyi bir giriş çok önemli!)

Biraz da Para Konuşalım

YouTube'un yayınlanması ve bakımının yıllık maliyeti 6 milyar 350 milyon dolar.

Google 'ın YouTube'dan elde ettiği yıllık geliri 4 milyar dolar.

Youtube, Google'ın reklam satış gelirinin yüzde 6'sını üretiyor.

Google 2006 Kasım ayında YouTube’u 1.65 milyar dolara satın aldı.

2007'den bu yana YouTube, hak sahiplerine 1 milyar 250 milyon dolar telif hakkı ödedi.

Dünyanın en çok kazanan fenomenleri, 2015 yılında YouTube’dan toplam 54,5 milyon dolar kazandı.