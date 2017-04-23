Windows işletim sisteminde Güvenli Mod, temel olarak sorunları giderebilmek için kullanılan bir seçenek. Güvenli Mod’a geçtiğinizde, Windows’u temel dosya ve sürücülerle başlatarak çeşitli sorunları kolayca çözebilirsiniz. Bizler de bu rehberimizde Windows 10 güvenli modda nasıl başlatılır konusunu farklı yöntemlerle sizlere aktardık.

1. Yöntem

Sisteminizi güvenli modda yeniden başlatmanın en kolay yolu, Başlat > Aç/Kapa adımını izledikten sonra Yeniden Başlat seçeneğine tıklarken Shift tuşuna basılı tutmak diyebilirim. Bu kolay yöntem sayesinde bilgisayarınız Gelişmiş Seçenekler ekranında yeniden başlayacaktır. Burada da Sorun Gider > Gelişmiş Seçenekler > Başlangıç Ayarları > Yeniden Başlat adımlarını izlemeniz yeterli olacaktır.

2. Yöntem

Yukarıdaki yöntemin bir de elle uygulanabilir bir alternatifi bulunuyor. Başlat menüsüne tıkladıktan sonra msconfig.exe yazıyoruz ve Sistem Yapılandırması’na tıklıyoruz. Açılan pencerede, üstteki sekmelerden Önyükleme sekmesine geçiyoruz. Önyükleme seçenekleri bölümünde Güvenli Önyükleme seçeneğini aktif hale getirdikten sonra Güvenli modda etkinleştirmek istediğiniz parametreleri işaretleyebilirsiniz.

3. Yöntem

Bu yöntemde de Komut İstemi’ni kullanarak Windows 10’u güvenli modda başlatacağız. Başlat menüsüne sağ tıklıyoruz ve listeden Komut İstemi (Yönetici) seçeneğine tıklıyoruz. Komut İstemi açıldıktan sonra ise komut satırına şu komutu yazıp Enter tuşuna basıyoruz:

shutdown /r /o

Bu komutu uyguladıktan sonra sisteminiz yeniden başlatılacaktır ve Gelişmiş Seçenekler ekranına ulaşacaksınız. Bu bölümde ise Sorun Gider > Gelişmiş Seçenekler > Başlangıç Ayarları > Yeniden başlat adımlarını izleyin.

4. Yöntem

Son olarak gelişmiş bir yöntem uygulayacağız. 3. Yöntemde olduğu gibi Komut İstemi’ni yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu yöntemi uyguladığınızda, bilgisayarınız her yeniden başlatma işleminde güvenli moda girecektir. Bu döngüden çıkmak için adımları dikkatlice uygulamanızda fayda var.

Windows 10’u standart seçeneklerle güvenli modda başlatmak için komut satırına şu komutu uyguluyoruz:

bcdedit /set {default} safeboot minimal

Eğer ağ destekli güvenli mod seçeneğiyle başlatmak istiyorsanız uygulamanız gereken komut:

bcdedit /set {default} safeboot network

Windows 10’u normal modda başlatmak için de şu komutu uygulayabilirsiniz:

bcdedit /deletevalue {default} safeboot

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