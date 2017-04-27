Sizler için hazırladığımız bu kapsamlı kılavuz ile Windows 10 işletim sistemine dair her şey hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınız. İşte sizler için hazırladığımız Windows 10: Akıllı Kişi Rehberi adlı makalemiz.

Yönetici Özeti

Windows 10 nedir?

Windows 10, Microsoft’un sunduğu Windows işletim sisteminin en yeni sürümü olarak piyasaya sürülmüş ve Windows 7/8/8.1 sürümlerinin devamı niteliğindedir.

Windows 10 neden önemli?

Windows 10, hem kurumsal hem de bireysel kullanıcıları hedef alan yeni özellikler, güvenlik güncelleştirmeleri ve platform birleştirme tasarımı içeriyor.

Windows 10 kimleri etkiliyor?

Windows 10, birçok cihaza ücretsiz yükseltme olarak sunulmuştu fakat bu teklifin süresi ne yazık ki doldu. Windows 10’a sahip olmak isteyenler Microsoft Mağazası, diğer perakendecilerden edinebilir. Ayrıca, yeni bilgisayarların birçoğunda varsayılan işletim sistemi olarak geliyor.

Windows 10 ne zaman yayınlandı?

Windows 10 Home ve Windows 10 Pro, 29 Temmuz 2015 tarihinde kademeli bir sürüm planı ile hazır hale getirilmişti. Windows 10 Enterprise ve Windows 10 Education sürümleri ise 1 Ağustos 2015 tarihinden itibaren kullanıma sunuldu. Bunun dışında, 2 Ağustos 2016’da Windows 10 Yıldönümü Güncelleştirmesi’ni yayınlayan Microsoft, 11 Nisan 2017’de Windows 10 Creators Güncelleştirmesi’ni kullanıma sundu.

Windows 10 nasıl edinilir?

Windows 10, Microsoft Mağaza ve diğer perakendecilerden satın alınabilir durumda. Ayrıca, birden fazla bilgisayarda kullanabileceğiniz Windows 10 ISO dosyasını da indirebilirsiniz

Windows 10 Nedir?

30 Eylül 2014’te resmi olarak duyurulan Windows 10, Microsoft’un Windows işletim sisteminin bir sonraki ana sürümü ve Windows 7/8/8.1 sürümlerinin devamı niteliğindedir. Microsoft’un Windows 10 işletim sistemiyle amaçladığı şey; PC’ler, tabletler, akıllı telefonlar, gömülü sistemler ve hatta Xbox One, Surface Hub ve HoloLens gibi birden fazla platformda çalışabilen ortak bir işletim sistemi sunmaktır. Her platformda cihaza özel bir kullanıcı arabirimi sunulsa da, hepsi aynı Windows 10 çekirdeğini paylaşıyorlar.

Başlat menüsü: Windows 10’un yeni Başlat menüsü, Windows 7’nin benzeri bir uygulama listesini ve Windows 8’deki Başlangıç ekranında bulunan canlı kutucuk arayüzünü birleştiriyor.

İşlem merkezi: Diyalog menüsünün yerini alan İşlem Merkezi, birçok yenilik ve çeşitli düğmeleri içeren bir tasarım ile daha hoş bir hale getirildi.

Tablet modu: Tablet modu, Windows 10’un klavye ve fare olmadan çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlandı.

Microsoft Edge: Eskiden kod adı Spartan Projesi olan Edge, Windows 10’un varsayılan internet tarayıcısı. Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi’nin yayınlanmasıyla, Edge tarayıcısı artık birçok uzantıyı destekler hale geldi.

Cortana entegrasyonu: Microsoft’un sesli asistanı Cortana, çeşitli yapılandırma ayarları ile oldukça kullanışlı hale getirilebiliyor.

Xbox Live entegrasyonu: Xbox Live, Windows 10’un içine yerleştirilmiş durumda. Kullanıcılar, oyunlarını Xbox One’dan masaüstüne, dizüstü bilgisayara veya tablete Wi-Fi üzerinden aktarabiliyor, farklı platformlardaki kişilerle çok kişili oyunlar oynayabiliyorlar.

Giriş ekranı: Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi ile birlikte artık kullanıcılar oturum açmak zorunda kalmadan, Cortana ve Takvim başta olmak üzere çeşitli uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

3D Paint uygulaması: Windows 10 Creators Güncellemesi ile birlikte gelen 3D Paint uygulaması, 3D sahneleri ve modelleri oluşturmanızı ve paylaşmanızı sağlıyor.

Windows 10 için sistem gereksinimleri:

İşlemci: 1GHz ve daha hızlı işlemci ya da SoC

RAM: 32-bit için 1 G, 64-bit için 2 GB

Sabit Disk: 32-bit için 16 GB, 64-bit için 20 GB

Ekran kartı: DirectX 9 veya üzeri (WDDM 1.0 sürücü ile)

Ekran: 800x600

Windows 10 Neden Önemli?

Microsoft, eski Windows sürümlerini kullanan tüm kullanıcıları ve mobil kullanıcıları yeni işletim sistemine geçirmek için büyük çaba sarfetti diyebiliriz. Yeni özellikler, güvenlik güncellemeleri ve platform birleştirme tasarımı dışında Windows 10, Microsoft’un önemli bir değişim geçirdiğinin en büyük göstergesi desek yanlış olmaz sanıyorum. Ayrıca, Microsoft artık birkaç yılda bir yeni Windows sürümü yayınlamak yerine, yeni özellikler ve güncellemeler yayınlayacağını da Temmuz 2015 lansmanında belirtti ve 10 yıl boyunca Windows 10’u destekleyeceğinin de garantisini verdi.

Windows 10 Kimleri Etkiliyor?

Windows 7, Windows 8 ve 8.1 kullanıcıları, 29 Temmuz 2016 tarihine kadar sunulan ücretsiz tekliften faydalanarak işletim sistemlerini Windows 10’a yükseltebiliyorlardı. Ancak, ücretsiz yükseltme teklifinin süresi doldu ve artık bu tekliften yararlanılamıyor. Windows’un eski sürümlerini kullanan kullanıcılar, Microsoft Mağaza ve herhangi bir perakendeciden Windows 10 kopyasını satın alabilirler.

Windows 10 Ne Zaman Yayınlandı?

Windows 10, 29 Temmuz 2015’te resmi olarak dağıtılmaya başlanmıştı. Windows 10 Enterprise ve Windows 10 Education sürümleri ise 1 Ağustos 2015 tarihinden itibaren kullanıma sunuldu. 2 Ağustos 2016 tarihine geldiğimize ise Microsoft, Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi’ni yayınladı ve birçok güvenlik yaması ve yenilikleri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde, yani 11 Nisan 2017’de Windows 10 Creators Güncellemesi ile birlikte yeni bir 3D Paint uygulaması, yeni güvenlik özellikleri ve birçok yeni donanım güncellemelerine sahip olabilirsiniz.

Windows 10 Nasıl Edinilir?

Microsoft’un ücretsiz teklifinden yararlanmadıysanız, 499.99 TL ve 859.99 TL karşılığında Windows 10 Home ya da Windows 10 Pro sürümlerini satın alabiliyorsunuz. Microsoft Mağaza ve pek çok elektronik markette bulabileceğiniz işletim sistemini yüklerken temiz kurulum yapmanızı tavsiye ediyoruz.

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