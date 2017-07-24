Teknoloji Sektöründeki Erkeklere Sert Ayar: Aptal Olmayı Bırakın!

Son dönemde Silikon Vadisi’nde patlak veren taciz olayları üzerine çokça yazıldı çizildi. Durumun ciddileşmesi de, sektörde ter döken kadınlarla erkeklerin gözünü korkutmaya başladı. Eskisi kadar rahat davranamadıklarını dile getiren teknoloji dünyasının erkek çalışanlarına, TechCrunch internet sitesinin köşe yazarı Jon Evans seslendi, “Böyle ağlayacak kadar cahil olmayın!”

Yazısında, son dönemde gerek ilk ağızdan gerekse ikinci ağızdan duyduğu, çok sayıda ‘kadın çalışan’ problemi yaşayan erkeklerden bahseden Evans, ‘Kadınları işe alma / kadınlara yatırım yapma / bir kadınla odada yalnız kalma konusunda’ gerginlik yaşayan, sanki yanlış bir anlaşılmayla tacizci durumuna düşeceklerini hisseden ve nasıl davranmaları gerektiğini bilemeyen erkeklerin bu tutumlarıyla insanların akıllarında 3 ihtimali uyandırdıklarını anlattı.

Ben bir tacizciyim

Kadınların zararsız olmasına rağmen, olağan dışı davranışlarda aşırı tepki verdiğini düşünüyorum. Muhtemelen cinsel taciz suçlamalarının çoğu sadece yanlış anlaşılmadan ibaret.

Kadınların yalan yanlış suçlamada bulunması da mümkün ve bu bana kişisel olarak risk oluşturabilir.

Eğer bu 3 şıktan biri sizin konu hakkında düşüncelerinizi özetlemiyorsa, tutumunuzu değiştirmeniz gerektiğini vurgulayan Evans, erkeklerin teknoloji sektöründe artan taciz olaylarına bu şekilde yaklaşarak, durumu daha da kötüye götürdüğünü savunuyor. “Durumun ciddiyetini kabullenmeli, cinsel tacizin ciddiyetini ve endüstrimizde yaygın olduğu gerçeğini ele almalıyız” diyen TechCrunch köşe yazarı, kadınların çoğu zaman iş yerinde cinsel tacize maruz kaldığını dile getirmediklerini, gündemi bu kadar meşgul eden taciz haberlerinin durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu savunuyor.

Tacizci Değilseniz, Risk Altında da Değilsiniz

Tacizci olmayan birinin yanlış suçlamadan çekinmesi fikrini saçma bulan Evans, kadınların iftira atma fikrinin saçmalığına da değindi. Kadınlar kadar erkeklerin de söz konusu sektör hırsı olunca çirkinleşebileceğini dile getiren yazar, kadının erkeklere oranla daha çok iftira attığının savunulamayacağını ancak cinsel tacizin kurbanı olma ihtimallerinin erkeklerden daha fazla olduğunun altını çizdi.

İş Yerinde Aşk Başkadır

Son olarak erkeklerin kadınları çekici bulduğunu, buna karşı koyamayacağımızı ve iş yerinde romantizmi öldürmeye çalışıldığını savunan gruba seslenen Evans, “Lütfen kapa çeneni! Sen aptalsın ve yardım etmiyorsun.” diyerek, yazısında cinsel tacizin ne olup olmadığı hakkında hem yasal hem de kültürel geniş bir çalışma grubu bulunduğuna dikkat çekti.

Tüm bunlara rağmen hala tacizci olarak suçlanmaktan korkan tüm adamlara da “Korkmanızın belki de bir nedeni vardır” diyen Evans, bu grupta bulunanlara aynaya normalden uzun süre bakıp kendilerini sorgulamalarını öğütlüyor.

Bir kadın olarak, çalışma hayatındaki zorluklardan bahsetmek falan istemiyorum. Ancak en azından ortaya çıkan sıkıntıları normalleştirmeyip, biz karşı cins meslektaşlarınıza destek göstermenizin bizim için önemine değinmek isterim. Unutmayın, kadınlara destek olmanız sizi daha az erkek yapmaz.