Steam Oyun İndirme Hızı Nasıl Artırılır?

Oyun konusunda ilk akla gelen platformlardan biri olan Steam, çeşitli zamanlarda yaptığı indirimlerle de kullanıcıları kendisine çekmeyi başarıyor. Oyunları satın aldıktan sonraki en zor kısım ise onları indirmek oluyor. Zayıf bir internet bağlantınız varsa, bir oyunu oynayabilmek için günlerce indirmenin tamamlanmasını bekleyebilirsiniz. Bizler de bu rehberde, Steam’de oyun indirme hızı nasıl artırılır? konusunu anlattık.

Bağlantınızı Kesin

Steam üzerinden oyun indirecekseniz ve indirmenin saatlerce hatta günlerce sürmesini istemiyorsanız, bir süreliğine internetten kopmanızı tavsiye ederiz. İnternet hızınızı artırmak için öncelikle tarayıcınızı kapatın. Sonrasında ise Görev Yöneticisi’ne giriş yapın.

Görev Yöneticisi’ne girdiğinizde, programların hemen üstünde yer alan Ağ butonuna tıklayın. İnternet bağlantınızı en fazla kullanan programları sırasıyla göreceksiniz. Ağ bağlantınızı fazla kullanan bir program görürseniz sağ tıklayın ve Görevi sonlandır butonuna tıklayın.

Steam Yazılımını Optimize Edin

Steam’in indirme hızlarını optimize etmek için kullanılan bir başka küçük numara da Görev Yöneticisi’nde yatıyor. Steam’i başlattıktan sonra Görev Yöneticisi’ne tekrar giriyoruz ve listeden Steam Client Service işlemini buluyoruz. Ardından sağ tıklıyoruz ve Ayrıntılara Git seçeneğine tıklıyoruz.

Açılan ayrıntılar bölümünde SteamService.exe seçeneğine sağ tıkladıktan sonra Öncelik ayarla bölümünü Yüksek olarak değiştiriyoruz. Bu işlem, indirme hızlarını çok büyük ölçüde değiştirmeyecektir. Ancak, bilgisayarınıza Steam’in diğer programlardan daha yüksek bir öncelik hakkı olduğunu bildirecektir.

Veri Bağlantısını Optimize Edin

Steam, kullanıcılara en uygun hızları sunmak için elinden geleni yaparken, indirme hızları büyük ölçüde kendi internet bağlantınıza bağlı olacaktır. Herkesin internet bağlantısı aynı olmasa da, bağlantınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz birkaç yöntem mevcut.

Bu konudaki en iyi tavsiye, Ethernet bağlantısını kullanarak oyun indirmeniz yönünde. Ayrıca, LAN sürücünüzün en son sürümlerini yüklemeniz de gerekecektir. Cihazınızın veya anakartınızın marka ve modelini biliyorsanız, resmi internet sitelerindeki destek bölümünden indirmelere ulaşabilirsiniz.

Sunucu Yakınlığı

Bazen Steam, konumunuzu yanlış algılayabiliyor. Yani, hiç alakanız olmasa bile ayarlarda Los Angeles’ta olduğunuzu görebilirsiniz. İndirmeleriniz ise Philadelphia merkezli olduğundan indirme hızlarınızı önemli ölçüde etkileyebilir.

Steam’in indirme bölgesini değiştirmek için uygulama içerisinde Steam > Ayarlar adımlarını izliyoruz.

İndirilenler (downloads) sekmesine geçtikten sonra İndirme bölgesinin altındaki açılır listeden bölgenizdeki en yakın sunucuyu seçebilirsiniz. Bu seçimi tamamladıktan sonra hemen alt kısımda bulunan Bant genişliğini sınırla (limit bandwidth to) bölümünü Limitsiz olarak değiştirebilirsiniz.

Sunucuyu Yeniden Konumlandırma

En yakın sunucuyu seçmek genellikle en iyi seçenek olsa da, bazen öyle olmayabiliyor. Örneğin, yüksek indirme hızlarına ve yüksek trafik yoğunluğuna sahip bir bölgede yaşıyorsanız indirmenizin genel hızı etkilenecektir. Trafik ne kadar yüksek olursa bağlantı da o kadar çok tıkanmış olacaktır. Bununla birlikte, doğru trafik dengesini ve indirme oranlarını bulmak için sunucuyu taşıyabilirsiniz.

Öncelikle, Steam’in İndirme İstatistikleri sayfasına gidelim. Bu interaktif haritadan ortalama indirme oranını ve küresel trafiğin yüzdesini inceleyebilirsiniz. İndirme oranlarını ve trafiği görmek için bir ülkeyi tıklayabilirsiniz. Örnek için, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ni ele alalım.

ABD’nin ortalama indirme oranı gördüğünüz gibi oldukça yüksek ve aynı zamanda Steam’in genel trafik akışının da neredeyse iki katı durumda. Geçerli sunucunuzu daha büyük bir indirme oranına veya daha az trafiğe sahip bir sunucuya çevirmeniz köklü bir değişiklik sağlamasa da indirme hızlarında etkisi olacaktır.

Steam’de indirme hızınızın yavaş olmasından yakınıyorsanız, sizler için hazırladığımız ipuçlarını uygulamanızı öneriyoruz. Bir başka rehberde görüşmek üzere, hoşçakalın!

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