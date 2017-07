Şimdiye Kadar Yayınlanmış Tüm Marvel Filmleri

Marvel'in çizgi roman karakterini sinemaya uyarlamasıyla birlikte sinema evreni bir hayli genişledi. X-Men, The Avengers, Spider Man ve daha fazlası. Biz de sizler için şimdiye kadar yayınlanmış tüm Marvel filmlerini sıraladık.

1986 yılında başlayan sinema macerası Marvel için uzun ve başarılı geçiyor. İlk Howard The Duck filmiyle başlayan sinema macerası hala devam ediyor. Marvel'in sinematik evreninde son olarak Spider-Man: Homecoming'i görmüştük. Gayet başarılı film izlemiştik.

Marvel'in en çok konuşulan filmlerinin en başında 2018'de vizyona girecek olan The Avengers: Infinity War filmi bulunuyor. Marvel evreninin en büyük savaşını canlandıracak olan filmde, bazı karakterlerin ölmesi bekleniyor. Thanos gibi büyük bir düşmanın karşısında yara almadan durmak düşünülümezdi zaten.

Aşağıdaki listede şimdiye kadar Marvel'in yayınlandığı tüm filmlere göz atabilirsiniz:

Howard The Duck

Howard The Duck filmi dünya çapında 37 milyon dolar hasılat yapmıştı.

The Punisher (1989)

Dolph Lungren'in The Punisher'ı canlandırdığı film 533 bin dolar hasılat yapmıştı.

Blade (1998)

Wesley Snipes'ın Blade karakterini canlandırdığı film dünya çapında 131 milyon dolar hasılat yapmıştı.

X-Men (2000)

Hugh Jackman'ın Wolverine'i canlandırdığı ilk X-Men filmi dünya yapında 296 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Blade 2 (2002)

Wesley Snipes'ın Blade karakterini canlandırmaya devam ettiği Blade 2, dünya çapınca 155 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Spider-Man (2002)

Spider-Man'i beyaz perdeyle buluşturan ve Tobey Maguire'i Spider-Man olarak gördüğümüz film dünya çapında 821 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Daredevil (2003)

Ben Affleck'in başrolde oynadığı Daredevil filmi dünya çapında 179 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Hulk (2003)

Eric Bana'nın canlandırdığı Bruce Banner karakteriyle yeşil dev sinema evrenine katıldı. Hulk filmi dünya çapında 245 milyon dolar hasılat yapmıştı.

X2: X-Men United (2003)

X-Men serisinin 2. filmi dünya çapında 407 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man filmlerinin en başarılısı olarak bilinen Spider-Man 2 düya çapında 783 milyon dolar hasılat yapmıştı.

The Punisher (2004)

Thomas Jane'in Frank Castle'ı canlandırdığı The Punisher filmi dünya çapında 54 milyon dolar hasılat yapmıştı. The Punisher filmleri arasında en çok sevilen yapım olmuştu.

Blade: Trinity (2004)

Wesley Snipes'ın 3. Blade filmi dünya çapında 66 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Elektra (2005)

2003 yılında çıkış yapan Daredevil filmi ile tanıdığımız Elektra karakteri 2005 yılında beyaz perdeye ara film olarak giriş yapmıştı. Jennifer Garner'in başrolde olduğu film dünya çapında 56 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Man Thing(2005)

Aksiyon korku türündeki Marvel yapımı 1 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Fantastic Four (2005)

Fantastic Four serisinin ilk filmi dünya çapında 330 milyon dolar hasılat yapmıştı.

X-Men: The Last Stand (2006)

X-Men üçlemesinin final filmi X-Men: The Last Stand dünya çapında 459 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Spider-Man 3 (2007)

Tobey Maguire'yi son kez Spider-Man olarak gördüğümüz Spider-Man 3 dünya çapında 890 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007)

Fantastic Four serisinin devam filmi olan Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer dünya çapında 289 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Ghost Rider (2007)

Nicolas Cage'in başrolde olduğu ilk Ghost Rider filmi dünya çapında 228 milyon dolar hasılat yapmıştı.

The Incredible Hulk (2008)

Marvel Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olan The Incredible Hulk'da Bruce Banner rolünü Edward Norton canlandırdı. Filmi dünya çapında 263 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Punisher: War Zone (2008)

Ray Stevenson'ın başrolde olduğu The Punisher filmi dünya çapında 10 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Iron Man (2008)

Robert Downey Jr.'in başrolde olduğu Iron Man filmi Marvel'ın en sevilen işi olmuştu. 3 filmlik Iron Man serisinin ilk filmi 585 milyon dolar hasılat yapmıştı.

X-Men Origins: Wolverine (2009)

Wolverine'in hikayesini anlatan X-Men Origins: Wolverine dünya çapında 373 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Iron Man 2 (2010)

Robert Downey Jr.'nın ikinci Iron Man filmi dünya çapında 623 milyon dolar hasılat yapmıştı.

X-Men First Class (2011)

70'lere gittiğimiz X-Men: First Class dünya çapında 353 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Thor (2011)

Chris Hemsworth'un başrolde olduğu Thor filmi 449 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Captain America: The First Avenger (2011)

Chris Evans'ın Steve Rogers karakterini canlandırdığı Captain America: The First Avenger dünya çapında 370 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012)

Nicholas Cage'in başrolde oynadığı film dünya çapında 132 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Amazing Spider-Man (2012)

Spider-Man serisini baştan başlatan yapımın baş rolünde Andrew Garfield yer almıştı. Film dünya çapında 757 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Avengers (2012)

Hepimizin uzun zamandır beklediği Yenilmezler filmi dünya çapında 1.5 milyar dolar hasılat yapmıştı.

The Wolverine (2013)

Hugh Jackman'ın canlandırdığı ikinci Wolveriine filmi dünya çapında 414 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Thor: The Dark World (2013)

Thor serisinin ikinci filmi Thor: The Dark World dünya çapında 644 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Iron Man 3 (2013)

Iron Man serisinin son filmi olan Iron Man 3 dünya çapında 1.2 milyar dolar hasılat yapmıştı.

X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men serisinin başarılı filmlerinden birisi olan X-Men: Days of Future Past dünya çapında 748 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Captain America: The Winder Soldier (2014)

Marvel'ın en iyi filmlerinden birisi olan Captain America: The Winter Soldier Imdb'den 10 üzerinden 7.8 aldı. Film dünya çapında 714 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Guardians of the Galaxy (2014)

Marvel'in en kaliteli yapımı olarak gösterilen Guardians of the Galaxy dünya çapında 774 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Amazing Spider-Man 2 (2014)

Andrew Garfield'ın yer aldığı 2. Spider-Man serisi Amazing Spider Man 2 dünya çapında 708 milyon dolar hasılat yapmıştı

Avengers: Age of Ultron (2015)

Yenilmezler serisinin 2. filmi olan Avengers: Age of Ultron dünya çapında 1.4 milyar dolar hasılat yapmıştı.

Fantastic Four (2015)

2015 yılında farklı bir kadroyla beyaz perdeye tekrar giriş yapan Fantastic Four filmi 167 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Ant-Man (2015)

Paul Rudd'un başrolde olduğu Ant-Man filmi dünya çapında 519 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Captain America: Civil War (2016)

Captain America: Civil War, MCU'nun en sevilen filmi oldu. Yaptığı hasılatla Marvel filmleri arasında 1. sıraya yerleşti. Film 1.5 milyar dolar hasılat yapmıştı.

X-Men Apocalypse (2016)

X-Men serisinin son filmi X-Men: Apocalypse dünya çapında 534 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Deadpool (2016)

Marvel'in en farklı projelerinden birisi olan Deadpool, büyük yankılar uyandırdı. Film dünya çapında 782 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Doctor Strange (2016)

Benedict Cumberbatch'in başrolünde olduğu Doctor Strange karakteri MCU'e (Marvel Sinematik Evreni) katıldı.Film dünya çapında 670 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Logan (2017)

Hugh Jackman'ın son kez Wolverine karakterini canlandırdığı Logan filmi dünya çapında 616 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

İlk filminden daha çok başarılı olan Guardians of the Galaxy Vol. 2 dünya çapında 857 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Spider-Man: Homecoming (2017)

Temmuz ayında vizyona giren Spider-Man: Homecoming izleyenlerden olumlu yorumlar almıştı. Imdb üzerinde 10 üzerinden 8 puan alan yeni Spider-Man filmi 571 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Comic Con 2017'de Gösterilen Tüm DC Comics Fragmanları