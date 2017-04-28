Bu yazımızda Samsung Galaxy S8+ akıllı telefonun ayrıntılı incelemesi ve kutu açılışları ile karşınızdayız. Bu videoları izlemeden Samsung Galaxy S8 yada Galaxy S8+ almamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Samsung’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve ciddi anlamda piyasayı karıştıran S8 ve S8+ akıllı telefonlarının S8 Plus versiyonunu ayrıntılı olarak inceledik. Samsung S8 ve S8 Plus’ta dersini o kadar iyi çalışmış ki bizi resmen kusursuz bir cihaz karşılıyor.

Yaptığımız incelemede Galaxy S8+’ın teknik özelliklerinden, fiyatından detaylı olarak bahsettik. Ayrıca su geçirmezlik özelliğini, sağlamlık testini ve kamerasını yeterli miktarda yorduk.

Samsung Galaxy S8+ Özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Ekran

6.2", Quad HD+ sAMOLED

Kamera

Arka, Dual Pixel 12MP OIS (F1.7)

Ön, 8MP AF (F1.7)

Hafıza

64GB Dahili hafıza

256GB'a kadar MicroSD™

İşlemci

Sekiz-çekirdekli, 10 nm işlemci

Ağırlık

173g

Pil (mAh)

3,500

Tüm bunlara ek olarak Galaxy S8+ modeli bünyesinde sesli asistan olan Bixby’i bulunduruyor. Ve uzun zamandır Samsung’un telefonlarında kullandığı IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ın Kutu İçeriğinde Neler Var?

Samsung Galaxy S8+'ın kutu içeriğini aşağıda yer alan videoda sizlerle paylaşmıştık. Kutu içeriği gerçekten inanılmaz zengin ve ihtiyacınız olan her şey kutuda mevcut.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung’un her zaman olduğu gibi ülkemize gelen modellerde kendi işlemcisi olan Exynos‘un 8895 işlemciyle satışa sunduğu Galaxy S8'e 3999 TL, Galaxy S8+'a ise 4499 TL fiyat etiketiyle sahip olabilirsiniz.

Lafı daha fazla uzatmadan Samsung Galaxy S8+ ayrıntılı incelemesiyle sizi baş başa bırakalım :)

Samsung Galaxy S8+ İnceleme