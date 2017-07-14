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Sahte IP Adresi Kullanarak İnternette Kendinizi Nasıl Gizlersiniz?

Güvenlik

- 14.07.2017 -
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Sahte IP Adresi Kullanarak İnternette Kendinizi Nasıl Gizlersiniz?

Güvenlik ve gizlilik söz konusu olduğunda, çevrimiçi ortamda anonim olarak dolaşmak oldukça önemlidir. Bizler de bu konuya değindik ve sahte IP adresi kullanarak internette kendinizi nasıl gizlersiniz anlattık.

Sahte IP kullanmak denilince, aslında biraz farklı ve yanlış bir izlenim yaratılıyor. Aslında, yapacağımız şey IP adresimizi başkasının mevcut IP adresinin arkasına gizlemek olacak.

1. VPN Kullanın

vpn

VPN hizmetleri, sanal özel ağın temsilcileri konumunda. Temel olarak, bilgisayarınızı ve mobil cihazlarınızı başkasının ağına bağlayarak internette dolaşabilirsiniz. Başka bir deyişle, bir VPN kullandığınızda IP adresinizi o ağdaki IP adreslerinden biriyle maskelemiş oluyorsunuz.

En iyi sonucu almak istiyorsanız, ücretli bir VPN hizmeti kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ücretsiz VPN hizmetlerinde çeşitli gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

NordVPN ve ExpressVPN uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, hangi VPN hizmetini kullanacağınıza karar veremiyorsanız Türkiye'nin en kapsamlı VPN servisi karşılaştırma rehberimize göz atabilirsiniz.

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2. Web Proxy Kullanın

Web Proxy, VPN ile aynı şekilde çalışıyor. Proxy sunucusuna bağlandığınızda, tüm internet trafiğiniz proxy sunucusu üzerinden akacaktır. Bu nedenle IP adresiniz proxy sunucusunun IP adresiyle gizleniyor.

Proxy ile VPN arasında iki önemli farklılık bulunuyor. Birincisi, IP adresiniz bir proxy tarafından maskelense bile trafiğin kendisi hala internet servis sağlayıcınız ya da devlet tarafından izlenebilir. Ayrıca, bazı web siteleri gerçek IP adresinizi Flash veya JavaScript aracılığıyla görebilir.

İkincisi, bazı tarayıcılar yalnızca tarayıcı trafiğini yönlendirmenizi sağlar. Bir web proxy kullanabilmek için tarayıcı ayarlarından proxy sunucusunun IP adresini elle girin. Bu, Skype gibi internet tarayıcısı dışındaki uygulamaların ve cihazların gerçek IP adresinizi kullanmasına izin verir.

Web Proxy Nasıl Kurulur?

Mozilla Firefox

firefox proxy ayarları

  • Seçenekler menüsüne gidiyoruz.
  • Gelişmiş sekmesine ve ardından sekmesine tıklıyoruz.
  • Bağlantı bölümünün altındaki Ayarlar’ı tıklıyoruz.
  • Vekil sunucuyu elle ayarla bölümünden proxy’nin adresini ve bağlantı noktasını HTTP vekil sunucusu alanına yazıyoruz.

Google Chrome

chrome proxy ayarları

  • Ayarlar menüsüne gidiyoruz.
  • Sayfayı aşağı kaydırıyoruz ve Proxy ayarlarını aç seçeneğine tıklıyoruz.
  • Bağlantılar sekmesinde Yerel Ağ Ayarları butonuna tıklıyoruz.
  • Ara sunucu bölümündeki “Yerel ağınız için bir proxy sunucu kullanın” seçeneğini aktifleştirerek gerekli bölümleri dolduruyoruz.

Edge

edge proxy ayarları

  • Ayarlar menüsünü açıyoruz.
  • Menüyü aşağı kaydırıyoruz ve Gelişmiş ayarları görüntüle butonuna tıklıyoruz.
  • Alt bölümden Ara sunucu ayarlarını aç butonuna tıklıyoruz.
  • El ile ara sunucu kurulumu bölümünü aktif ediyoruz ve adres, bağlantı noktası bilgilerini yazıyoruz.

3. Genel Wi-Fi Ağlarını Kullanın

Trafiğinizi başka bir kişinin ağına yönlendirmek yerine, doğrudan kendi ağına bağlanmayı seçebilirsiniz. Bunu yapmanın en kolay yolu, genel Wi-Fi ağlarına bağlanmak olacaktır. Ev IP adresinizi gizlemenin tek yolu olan bu yöntemde, bağlandığınız yer bir kafe veya havaalanı gibi noktalar ise etkinliğiniz her zaman düzinelerce kullanıcı tarafından gizlenecektir. Ancak, genel Wi-Fi ağlarının riskleri olduğunu da unutmamalısınız.

Varsayılan olarak, genel Wi-Fi ağlarının çoğu şifrelenmemiş durumdadır. Bağlı olduğunuz sürece tüm etkinlikler, bankada ve online alışverişte kullanılan web sitelerine ilişkin giriş ayrıntıları, ağdaki başka biri tarafından görülebilir.

IP adresinizi gizlemeniz gerektiğini düşünüyor musunuz? Nedenleriyle birlikte bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

İnternette IP Adresinizi Gizleyerek Güvenli Gezinmenin Yolları

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Konular: Güvenlik Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 14.07.2017

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