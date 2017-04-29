Outlast 2 İncelemesi

Nihayet beklenen gün geldi ve heyecanla beklenen korku oyunu Outlast 2 çıkış yaptı. Oyunun çıkışının ardından biz de size oyunun vaktinize ve harcayacağınız paraya değer olup olmadığını göstermek adına bu Outlast 2 inceleme yazımızı hazırladık.

Outlast serisinin ilk oyunu ve Whistleblower indirilebilir içeriği özellikle ülkemizde oyuncuların büyük beğenisini kazanmıştı. İlk oyunda bir gazetecinin yerine geçerek geçmişte garip deneylerin yapıldığı bir akıl hastanesini ziyaret etmiş, kabus gibi bir deneyim yaşamıştık. Outlast 2'de ise bizi yeni kahramanlar ve yeni bir macera bekliyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Resident Evil serisinin son oyunu Resident Evil 7 yayınlanmıştı. Capcom, serinin son oyununda FPS yapısına geçiş yapmış ve bu yüzden "Outlast oyunlarını mı kopyalıyor acaba? " sorularının kafalarda canlanmasına sebep olmuştu. Bu nedenle bu Outlast 2 incelememizde oyunu Resident Evil 7 ile karşılaştıracağız. Resident Evil 7 inceleme yazımızda oyunu bir hayli beğenmiş, oyuna yüksek bir puan vermiştik. Yani Outlast 2'nin işi bir hayli zor olacak.

Dilerseniz ilk olarak Outlast 2'nin hikayesine biraz göz atalım:

Arizona Kertenkelesi Misali

İlk Outlast oyununda bir gazetecinin yerine geçerek esrarengiz cinayetleri araştırmıştık. Outlast 2, bize bu anlamda sürpriz yapmıyor, oyunda kontrol ettiğimiz kahraman, asistanı ve kameramanı olduğu gazeteci eşiyle birlikte Arizona'nın kırsal kesiminde katledilen hamile bir kadının hikayesini araştırmak için yola çıkıyor. Yeni bir kahraman ve yeni bir bölge seçimi yapılmış olmasına rağmen hikayenin ana hatları aynı kalmış.

Outlast 2 hikayesinin ilk oyundan farklı olan yanı ise ağır dini referanslar içermesi. Hristiyanlık ve İncil'e çok sayıda referans verilen oyunda bu durum eğer dini konularda hassassanız sizi rahatsız edebilir. Bu nedenle oyunu oynamayı düşünüyorsanız dini referansları dikkate almanızı, bu konuda hassassanız oyundan uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

Oyunda yönettiğimiz kahramanımızın ve eşinin başına beklenmedik bir kaza geldikten sonra ayrı düşüyorlar, kahramanımız da eşini bulmak için çabalıyor. Fakat mücadelemiz bizi Arizona çöllerinde medeniyetten uzak kalmış, yıllar boyunca sadece kendi inançları ve gelenekleri içinde yaşamayı devam ettirmiş kapalı bir topluluğun ortasına çekiyor. Oyunda tarikat niteliğinde iki farklı grup karşımıza çıkmakta. Bu fanatik inançlara sahip olan gruplardan bir tanesi sahte bir peygamberi kendisine lider olarak görüyor ve bu liderlerinin sözlerini kelimesi kelimesine uyguluyor. Diğer grup ise satanistik eğilimler gösteriyor ve sahte peygamberi ve temsil ettiği inançları reddediyor. Biz ve eşimiz ise aralarında top gibi sektiriliyoruz.

Outlast 2'de hikaye anlatılırken zaman zaman geçmişe yolculuk ediyoruz ve kahramanımızın anılarıyla yüzleşiyoruz. Bu geçmişe yolculuklar oyunun ana hikayesinden kopuk olarak karşımıza çıkmıyor. Çoğu zaman yaşadığımız olaylar bu geçmişe yolculuklarla birleşiyor ve tamamlanıyor. Bu anıların oyunun hikayesine canlılık ve renk kattığını söyleyebilirim.

Din teması, Outlast 2'nin atmosferine ve korku seviyesine katkıda bulunuyor. Klasik korku filmlerinden olan Exorcist'in de din temasını kullandığını ve bu sayede büyük bir başarı kazandığını göz ardı etmemekte fayda var. Anlaşılan o ki Red Barrels eşeğini sağlam kazığa bağlayarak sırtını dini öğelere yaslamış.

Biraz Çöl Havası İyi Geldi

Outlast 2'de yaratılan atmosfere göz attığımızda oyunun Arizona kırsalında geçmesinin atmosfere katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. İlk oyunda kapalı alanlarda geçen bir maceraya atılmıştık. Outlast 2'de ise daha geniş alanlarda, açık havada geçen bir macera bizi bekliyor.

Outlast 2'de çiftlikler, mısır tarlaları, okullar, kanyonlar, kovboy kasabalarını andıran küçük yerleşim yerleri gibi mekanları ziyaret etmekteyiz. Bu mekanların tasarımına büyük özen gösterilmiş. Outlast 2'nin atmosferini güçlendiren bir diğer öğe de vahşet içerikli elementler. Outlast 2'nin bir korku oyunu olduğunu göz önünde bulundurarak bolca kan ve ceset görmenizin doğal bir durum olduğunu dikkate almanızda fayda var. Asılmış insanlar, parçalanmış hayvan ve insan cesetleri, işkence sahneleri karşılacağınız kan dondurucu içerikler arasında yer alıyor. Resident Evil 7'de de bolca vahşete tanık olmuştuk. Outlast 2 bu anlamda Resident Evil 7'ye bir hayli yakın bir oyun.

Grafikler ve Sesler

Outlast 2 görsel olarak gerçekten başarılı bir oyun olmuş. Oyunun üst kalitedeki grafikleri başarılı görsel efektlerle birleşiyor. Detaylı karakter modellemeleri güzel ışık efektleri, güzel görünen gökyüzü, kapalı alanlardaki kaliteli kaplamalar ve yansımalarla birleşiyor.

Outlast 2'yi grafiksel anlamda Resident Evil 7 ile karşılaştıracak olsak en iyisinin hangisi olduğu konusunda seçim yapmak bir hayli güç olurdu. Bu nedenle iki oyunun grafikler konusunda berabere kaldığını söyleyebiliriz.

Outlast 2 oynarken herhangi bir FPS düşüşü veya grafiksel hata ile de karşılaşmadık. Yani oyun optimizasyon anlamında size sıkıntı yaratmıyor. Birkaç yıldır berbat bir optimizasyonla çıkış yaparak oyuncuları kendinden soğutan oyunlar görüyoruz. Neyse ki Outlast 2 bu oyunlardan bir tanesi değil.

Outlast 2'nin seslendirmelerinin de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Diyaloglardaki ürpertici hava çevresel seslerde de korunmuş. Oyun size gece yarısı vahşi bir ortamda tek başınıza olduğunuzu hissettiriyor. Kahramanınızın sahneye göre değişen nefes alıp verme sıklığı da oyunu daha fazla bireyselleştirmenizi sağlıyor.

Outlast 2 teknik açıdan tam puan almayı hak ediyor.

Elmanın Kurtlu Tarafı

Outlast 2 hikaye açısından ve teknik açıdan beni memnun etse de oynanış olarak hiç de hoş olmayan bir tecrübe yaşattı.

Outlast 2, tıpkı Resident Evil 7 gibi çizgisel bir hikayeye sahip olan bir oyun. Yani oyunun belli bir gidişatı var ve bu gidişatın dışına çıkamıyorsunuz (Gerçi Resident Evil 7'de tek bir yerde seçim yaparak oyunun nasıl sonlanacağını belirleyebiliyordunuz. ). Böyle bir yapı söz konusu olduğunda iki şey ön plana çıkıyor; aksiyon ve bulmacalar. Aksiyon kısmı zaten ilk Outlast oyununda da yoktu. Outlast 2'de tıpkı ilk Outlast'te olduğu gibi kaçıyor, saklanıyor ve düşmanlarınıza yakalanmamak için çabalıyorsunuz. Bunun için dolaplara, varillerin içine, yatakların altına, tarladaki ekinlerin arasına ya da suyun içine saklanmaktasınız. Herhangi bir silah kullanmıyor ve düşmanlarınızla savaşmıyorsunuz.

Outlast 2'de karşınıza düşman çıktığında bu düşmanlardan kaçmak için ya yukarıda listelediğimiz saklanma yollarını kullanmanız ya da tek çıkış yolunu bularak kaçmanız gerekiyor. Bu durumun oyunu basitleştirdiğini söylemekte fayda var. Oyunda aksiyon olmadığı için zaten pasif hissediyorsunuz, belli şeyleri tekrar tekrar yapmak da bu pasifliği pekiştiriyor. Oyunda bulmacalardan çok belli eşyaları bulma mücadeleleri karşınıza çıkıyor. Kapıyı açmak için anahtar, makineleri ve araçları çalıştırmak için mekanik kol gibi eşyaları buluyor, yerinde kullanıyor ve yolunuza devam ediyorsunuz. Outlast 2 bir oyun oynuyormuşsunuz gibi hissettirmekten çok, bir kitap okuyormuşsunuz ya da bir film seyrediyormuşsunuz hissi yaratıyor.

Oynanış bakımından Resident Evil 7, Outlast 2'ye göre çok daha başarılı bir oyundu. Resident Evil 7'de bulmacaları çözebilmek için zekanızı kullanmanız gerekiyordu ve bulmacaları çözdüğünüzde gerçekten tatmin olma hissini yaşıyordunuz. Outlast 2'de böyle bir durum yok. Reisdent Evil 7'nin aksiyona yer vermesi ve hayatta kalmak için mermi ve envanter kullanımını oyundaki mücadelelerin arasına eklemesi oyun tecrübesini zenginleştiriyordu. Üstelik Resident Evil sizi daha küçük ve kapalı alanlarda tekrar tekrar dolaştırmasına rağmen bolca eğlendiriyordu. Outlast 2'de daha geniş alanlarda macera yaşıyor olmanıza rağmen daha tatsız bir deneyim yaşıyorsunuz.

Resident Evil 7'de hikaye boyunca ilerlerken bir adım sonra karşınıza ne çıkacağını ve düşmanlarla nasıl mücadele edeceğinizi önceden kestiremiyordunuz. Outlast 2 ise daha tahmin edilebilir bir oyun. Düşmanlarla karşılaştığınızda ise yapacağınız şey belli; kaçmak ya da saklanmak. Açıkçası bu nedenden ötürü oyunun sonunu görmeyi bile beklemeyebilir, sıkılarak oyunu yarıda bırakabilirsiniz.

Bu Oyuna Para Verilir mi?

Outlast 2'ye genel bir bakış attığımızda oyunun atmosfer olarak ve teknik olarak bir hayli başarılı olduğu sonucuna vardık. Hikaye de ilgi çekici ve sürükleyici. Fakat oynanış tecrübesi açısından Outlast 2 bir ayağı topal kalan bir oyun. Hatta oynanıştaki tekdüzelik ve basitlik Outlast 2'nin daha da korkunç bir oyun olmasının önüne geçiyor. Fakat bu durum Outlast 2 oynarken kesinlikle korkmayacağınız anlamına gelmiyor, sizi birçok ürpertici sahne beklemekte. Kovalamacalar da bir yere kadar heyecan verici.

Outlast 2'yi değerlendirirken oyunun fiyatından da bahsetmek doğru olacaktır. Outlast 2'yi Resident Evil 7 ile karşılaştırdık; fakat Resident Evil 7, Outlast 2'ye göre çok daha yüksek fiyata sahip olan bir korku oyunu. Outlast 2 ise çok daha makul fiyatlı ve ödeyeceğiniz paraya değecek kalitede bir oyun. Umarız Outlast 2 incelememiz işinize yaramıştır, iyi eğlenceler!

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