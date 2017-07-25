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Instagram Bilgisayarda Nasıl Kullanılır?

Nasıl yapılır

- 25.07.2017 -
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Instagram Bilgisayarda Nasıl Kullanılır?

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Birçok özelliğiyle kullanıcılarının sevgisini kazanan Instagram’ı sadece mobilde kullanmak istemiyorsanız, sizler için hazırladığımız bu rehberde Instagram bilgisayarda nasıl kullanılır? Çeşitli alternatiflerle anlatacağız.

1. Instagram Windows Uygulaması

instagram windows uygulaması

Instagram’ın Windows Mağaza’da yer alan bir Windows 10 uygulaması bulunuyor. Bu uygulamayı yüklediğinizde telefonunuzdakine benzer bir arayüzle karşılaşıyorsunuz ve takip ettiğiniz içeriklerden haberdar olabiliyorsunuz. Direkt mesaj gönderme, beğenenleri görme, fotoğrafları beğenme ve yorum yapma, kullanıcı arama ve takip etme, içeriklerinizi silme ve profil düzenleme gibi temel seçeneklere ulaşabileceğiniz bu uygulamada ne yazık ki fotoğraf yükleme özelliği mevcut değil.

Takip ettiğiniz kullanıcıların hikayelerini izleyebileceğiniz ve sol üstteki kamera simgesine dokunarak hikaye yükleyebileceğiniz uygulama, fotoğraf yüklemek isteyenleri hayal kırıklığına uğratacaktır. Bu nedenle başka bir çözüme devam edebilirsiniz.

İndir54 MB
Instagram
Instagram Windows 10 İçin Masaüstü PC Uygulaması

2. Instagram’ın Mobil Sürümüne Geçin

instagram mobil versiyon

Instagram’ı internet tarayıcınızda da temel özellikleriyle birlikte kullanabiliyorsunuz. Fakat, Hikayeleri görme ve fotoğraf yükleme gibi özellikleri ne yazık ki kullanamıyorsunuz. Ancak bu durumu, arayüz değişikliği yaparak düzeltebiliriz.

Instagram’ın web versiyonunu tarayıcımızda açtıktan sonra mobil sürüme geçmek için kullanıcı girişi yapıyoruz ve F12 tuşuna basıyoruz. Bu adımdan sonra CTRL + Shift + M kısayolunu kullanarak mobil sürüme geçiş yapabilirsiniz. Artık fotoğraf yükleme özelliğini bilgisayarınızdan kullanmanın keyfini sürebilirsiniz. Ayrıca, fotoğraf yüklerken filtreleri ne yazık ki kullanamıyorsunuz.

3. Alternatif Uygulamaları Deneyin

Köklü bir Instagram kullanıcısıysanız ve yukarıdaki seçenekler sizin için yeterli gelmediyse, en iyi seçenek üçüncü parti Instagram uygulamalarını denemektir. Birçok geliştirici, Windows için geliştirdiği Instagram uygulamalarıyla haber kaynağını görüntüleme, fotoğraf yükleme, filtreler uygulama ve hashtagler’de arama yapma gibi özellikler sunuyor. Belki bir gün Instagram da resmi uygulamasında, tüm özellikleri kullanabilmemize izin verecektir. Şimdilik böyle bir durum olmasa da, hayalini kurmak serbest.

4. Android Emülatörleri Kullanın

instagram android emülatör

Listemizin son maddesinde, diğer üç seçenekten memnun kalmayanlar için önerebileceğimiz bir alternatifi ekledik. Instagram’ı tüm özellikleriyle birlikte kullanmak istiyorsanız, bilgisayarınıza bir Android emülatörü yükledikten sonra Instagram uygulamasını kurabilirsiniz. Böylece Instagram’ı bazı özelliklerinden yoksun olarak kullanmaktan ziyade tam anlamıyla kullanabilirsiniz. Aşağıdaki Android emülatörlerinden dilediğinizi indirdikten ve bilgisayarınıza yükledikten sonra, başlatın ve Android arayüzündeki Play Store’dan Instagram’ı yükleyin. Bundan sonrası sizin için çocuk oyuncağı olacaktır.

İndir316 MB
BlueStacks
BlueStacks Windows İçin Android Oyunları ve Uygulamaları Oynatma Programı

İndir364 MB
Andy
Andy Bilgisayar için Android Simülatörü

İndir279 MB
Nox App Player
Nox App Player Android Oyunları Bilgisayarda Oynama Programı

İndir126.07 MB
Genymotion
Genymotion PC için Android Emülatörü

Instagram’ı bilgisayarda kullanmak isteyenler için hazırladığımız bu listede 4 farklı alternatif yolu sizlerle paylaştık. Peki siz bunlardan hangisini kullanmayı tercih ediyorsunuz?

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir54 MB
Instagram
Instagram Windows 10 İçin Masaüstü PC Uygulaması

İndir48 MB
Instagram Windows-phone
Instagram Windows-phone Windows Phone için Popüler Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 25.07.2017

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