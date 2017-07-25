Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Birçok özelliğiyle kullanıcılarının sevgisini kazanan Instagram’ı sadece mobilde kullanmak istemiyorsanız, sizler için hazırladığımız bu rehberde Instagram bilgisayarda nasıl kullanılır? Çeşitli alternatiflerle anlatacağız.

1. Instagram Windows Uygulaması

Instagram’ın Windows Mağaza’da yer alan bir Windows 10 uygulaması bulunuyor. Bu uygulamayı yüklediğinizde telefonunuzdakine benzer bir arayüzle karşılaşıyorsunuz ve takip ettiğiniz içeriklerden haberdar olabiliyorsunuz. Direkt mesaj gönderme, beğenenleri görme, fotoğrafları beğenme ve yorum yapma, kullanıcı arama ve takip etme, içeriklerinizi silme ve profil düzenleme gibi temel seçeneklere ulaşabileceğiniz bu uygulamada ne yazık ki fotoğraf yükleme özelliği mevcut değil.

Takip ettiğiniz kullanıcıların hikayelerini izleyebileceğiniz ve sol üstteki kamera simgesine dokunarak hikaye yükleyebileceğiniz uygulama, fotoğraf yüklemek isteyenleri hayal kırıklığına uğratacaktır. Bu nedenle başka bir çözüme devam edebilirsiniz.

İndir 54 MB Instagram Windows 10 İçin Masaüstü PC Uygulaması

2. Instagram’ın Mobil Sürümüne Geçin

Instagram’ı internet tarayıcınızda da temel özellikleriyle birlikte kullanabiliyorsunuz. Fakat, Hikayeleri görme ve fotoğraf yükleme gibi özellikleri ne yazık ki kullanamıyorsunuz. Ancak bu durumu, arayüz değişikliği yaparak düzeltebiliriz.

Instagram’ın web versiyonunu tarayıcımızda açtıktan sonra mobil sürüme geçmek için kullanıcı girişi yapıyoruz ve F12 tuşuna basıyoruz. Bu adımdan sonra CTRL + Shift + M kısayolunu kullanarak mobil sürüme geçiş yapabilirsiniz. Artık fotoğraf yükleme özelliğini bilgisayarınızdan kullanmanın keyfini sürebilirsiniz. Ayrıca, fotoğraf yüklerken filtreleri ne yazık ki kullanamıyorsunuz.

3. Alternatif Uygulamaları Deneyin

Köklü bir Instagram kullanıcısıysanız ve yukarıdaki seçenekler sizin için yeterli gelmediyse, en iyi seçenek üçüncü parti Instagram uygulamalarını denemektir. Birçok geliştirici, Windows için geliştirdiği Instagram uygulamalarıyla haber kaynağını görüntüleme, fotoğraf yükleme, filtreler uygulama ve hashtagler’de arama yapma gibi özellikler sunuyor. Belki bir gün Instagram da resmi uygulamasında, tüm özellikleri kullanabilmemize izin verecektir. Şimdilik böyle bir durum olmasa da, hayalini kurmak serbest.

4. Android Emülatörleri Kullanın

Listemizin son maddesinde, diğer üç seçenekten memnun kalmayanlar için önerebileceğimiz bir alternatifi ekledik. Instagram’ı tüm özellikleriyle birlikte kullanmak istiyorsanız, bilgisayarınıza bir Android emülatörü yükledikten sonra Instagram uygulamasını kurabilirsiniz. Böylece Instagram’ı bazı özelliklerinden yoksun olarak kullanmaktan ziyade tam anlamıyla kullanabilirsiniz. Aşağıdaki Android emülatörlerinden dilediğinizi indirdikten ve bilgisayarınıza yükledikten sonra, başlatın ve Android arayüzündeki Play Store’dan Instagram’ı yükleyin. Bundan sonrası sizin için çocuk oyuncağı olacaktır.

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Instagram’ı bilgisayarda kullanmak isteyenler için hazırladığımız bu listede 4 farklı alternatif yolu sizlerle paylaştık. Peki siz bunlardan hangisini kullanmayı tercih ediyorsunuz?

İndir 14 MB Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir 54 MB Instagram Windows 10 İçin Masaüstü PC Uygulaması

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