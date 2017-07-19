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Hayatınızı Kolaylaştıracak 10 Android Uygulaması

Listeler

- 19.07.2017 -
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Hayatınızı Kolaylaştıracak Uygulamalar

Akıllı telefonlar hayatımızın her alanında bizlere yardım etmeye başladı. Aklımıza ne gelse, akıllı telefonlarımız aracılığıyla yapabiliyoruz. Geliştiriciler durmadan insanların ihtiyaç duyabileceği uygulamaları yapmaya çalışıyorlar. Bu blog yazımızda, sizlere mobil uygulama geliştiricileri tarafından hazırlanmış ve günlük hayatta oldukça işinize yarayacak 10 farklı uygulamayı anlatacağız. Hazırsanız koltuklarınızı dik konuma getirin ve okumaya başlayın.

Sizlere bu yazımızda tanıtacağımız uygulamalar diğer mobil kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bu yüzden aşağıda göreceğiniz 10 uygulamadan en az beş tanesini telefonunuza yüklerseniz ihtiyaç anında hemen kullanabilirsiniz.

1) Truecaller

Bilinmeyen numaralar ile başınız dertte ise bu uygulama tam size göre. Truecaller, bilinmeyen numaraları takip eden ve onları veritabanında saklayan bir uygulama. Sizi sürekli arayan ve açmadığınız numaraları spam olarak işaretleyen Truecaller, telefonunuzda rehber görevi de üstleniyor. Bilmediğiniz numaraların kime ait olduğunu öğrenebileceğiniz ve daha birçok gelişmiş özelliği olan Truecaller'ı aşağıdan indirebilirsiniz.

İndir14.3 MB
Truecaller iOS
Truecaller iOS iOS için İstenmeyen Aramaları Engelleme Uygulaması

İndir6 MB
Truecaller Android
Truecaller Android Android için Arama Yönetim Uygulaması

2) Google Assistant

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru şirketi tarafından geliştirilen Google Assistant, akıllı telefonunuzun asistanlık görevini üstleniyor. Kişisel asistan olarak görev yapan Google Assistant, telefonunuzdan arama yapmanıza, internette gezinmenize ve aklınıza gelen tüm işlemlerde size yardım ediyor. Google'ın Siri'ye benzetmek istediği asistanını indirerek deneyebilir ve performansını ölçebilirsiniz.

İndir15 MB
Google Asistan Launcher Android
Google Asistan Launcher Android Android için Launcher Uygulaması

3) Moovit

Moovit daha çok büyükşehirlerde kullanılan bir seyahat uygulaması. Bu uygulama sayesinde toplu taşıma araçlarının anlık olarak nereden olduklarını, yoğunluklarını ve ne kadar mesafeye gittiklerini görebiliyorsunuz. Size gitmeniz gereken hedefe uygun en kullanışlı toplu taşımayı öneren Moovit, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Anlık olarak otobüs ve metro seferlerini görebileceğiniz Moovit uygulamasını çok seveceksiniz. Moovit dünyada ve ülkemizde birçok şehirde sorunsuz olarak kullanılabiliyor.

İndir26 MB
Moovit iOS
Moovit iOS iPhone ve iPad İçin Navigasyon Uygulaması

İndir11 MB
Moovit Android
Moovit Android Android İçin Trafik Takip Uygulaması

4) Google Keep

Günlük hayatta sürekli yanında not defteri taşıyan ve her şeyi yazan birisi misiniz? Eğer öyleyseniz Google Keep uygulaması tam size göre. Google tarafından geliştirilen bu uygulama sayesinde not almayı alışkanlık haline getireceksiniz. Uygulama size kolaylıkla not aldırıyor ve aldığınız notlara istediğiniz yerden ulaşmanızı sağlıyor. Kalem ve kağıt taşıma derdine son veren Google Keep, gelişmiş özellikleri ile birlikte milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

İndir28 MB
Google Keep iOS
Google Keep iOS iPhone ve iPad İçin Google Not Alma Uygulaması

İndir1.5 MB
Google Keep Android
Google Keep Android Android İçin Not Alma Uygulaması

uygulamalar

5) Remote Mouse

Bilgisayar başına oturdunuz, fakat etrafınızda hiç klavye veya mouse yok. Remote Mouse uygulaması sayesinde artık etrafınıza bakmayın. Remote Mouse uygulamasını telefonunuza indirerek, telefonunuzu bir kablosuz klavye ve mouse dönüştürebilirsiniz. Klavye konusunda fazla olmasa da kablosuz mouse konusunda oldukça işinize yarayacak Remote Mouse, ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor.

İndir4.4 MB
Remote Mouse Android
Remote Mouse Android Android için Bilgisayar Uzaktan Kumanda Uygulaması

İndir5.1 MB
Remote Mouse iOS
Remote Mouse iOS iPhone ve iPad için Bilgisayar Kontrol Uygulaması

6) AirDroid

Bilgisayarınız üzerinden akıllı cihazınızı kontrol etmenize imkan sağlayan AirDroid, bu özelliğiyle birlikte birçok işinizi kolaylaştıracak. Uygulamayı kullanarak sadece bilgisayar üzerinden değil başka akıllı cihazlar üzerinden de telefonunuzu kontrol edebilirsiniz. Oldukça kullanışlı olan bu uygulama sayesinde uzakta yardım isteyen arkadaşlarınızın sorunlarını hemen çözebilirsiniz.

İndir6.5 MB
AirDroid Android
AirDroid Android Android İçin Bilgisayardan Kontrol ve Dosya Aktarma Uygulaması

7) Yiyecek Uygulamaları

Bu uygulamalar sayesinde oturduğunuz yerden ne yiyeceğinize karar verebilirsiniz. Uygulamaları kullanarak evinize sipariş verebilir veya yemek tarifi alarak kendi yemeğinizi siz yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan bu tarz uygulamalar iştahınızı açacak gibi görünüyor.

İndir10 MB
Nefis Yemek Tarifleri Android
Nefis Yemek Tarifleri Android Android için Yemek Tarifi Uygulaması

İndir3.1 MB
Resimli Yemek Tarifleri Android
Resimli Yemek Tarifleri Android Android için Resimli Yemek Tarifleri Uygulaması

İndir6.4 MB
Yemeksepeti iOS
Yemeksepeti iOS iPhone ve iPad için Yemek Sipariş Uygulaması

İndir4.4 MB
Yemeksepeti Android
Yemeksepeti Android Android İçin Yemek Sipariş Etme Uygulaması

8) BlueLight Filter

Bu uygulama gece telefonuyla oynayan insanların en sevdiği uygulamalardan birisin. Gece çok karanlık olduğu için telefonunuzun parlaklığı gözünüzü yorabilir. Blue Light Filter uygulamasını indirerek telefonunuzu gece moduna aldığınız taktirde göz yorgunluğunu azaltabilirsiniz. Birçok farklı ortama sahip olan Blue Light Filter, bu ortam ışıklarıyla birlikte oldukça ilginizi çekecek.

İndir1.8 MB
Bluelight Filter for Eye Care Android
Bluelight Filter for Eye Care Android Android için Göz Rahatlatma Uygulaması

9) Mobil Ödeme Uygulamaları

Ödeme uygulamalarını kullanarak kredi kartınızı ve diğer cüzdanlarınızı güvence altına alabilirsiniz. Her bir siteye ayrı ayrı hesap numarası girmek yerine aşağıdaki uygulamaları kullanarak tek bir numara ile onlarca işlem yapabilirsiniz. Türkiye'de henüz fazla yaygınlaşamayan Google Cüzdan gibi diğer uygulamalar da zamanla ülkemizde popüler olacak gibi görünüyor.

İndir8.6 MB
Google Wallet iOS
Google Wallet iOS iOS için Google Cüzdan Uygulaması

İndir5 MB
Google Wallet Android
Google Wallet Android Android İçin Google Cüzdan Uygulaması

İndir20.2 MB
PayPal iOS
PayPal iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin PayPal Uygulaması

İndir5.3 MB
PayPal Android
PayPal Android Android İçin PayPal Uygulaması

10) Google Fotoğraflar

Bu uygulama genellikle akıllı telefonlarında çoğunda yüklü olarak geliyor. Ama telefonunuzda Google Fotoğraflar uygulaması yüklü değilse hemen indirmenizde fayda var. Çünkü Google Fotoğraflar uygulaması, çektiğiniz fotoğrafları saklamanız ve düzenlemeniz için gerekli olan her şeyi sunan önemli uygulamalardan birisi.

İndir
Google Photos Android
Google Photos Android Android için Fotoğraf Saklama ve Görüntüleme Uygulaması

İndir130 MB
Google Photos iOS
Google Photos iOS iPhone ve iPad için Fotoğraf Galerisi Uygulaması

Yukarıda listelediğimiz 10 farklı uygulama anlık olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bu uygulamalar arasından işinize en çok yarayacak olanı seçip hemen indirebilirsiniz.

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Konular: Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 19.07.2017

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