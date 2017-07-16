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Google Maps'e Alternatif Olabilecek 6 Harita Uygulaması

Mobil

- 16.07.2017 -
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Google Maps'e Alternatif Olabilecek 6 Harita Uygulaması

Google Maps, sektörde en iyi olma niteliği taşıyan bir hizmet diyebiliriz. Fakat, Google Maps’i kullanmak istemeyen ve daha iyi bir alternatif arayanlar da olabilir. Bizler de bu listemizde Google Maps’e alternatif olabilecek 6 harita uygulamasını sizler için derledik.

1. MapQuest

mapquest

Yıllardır haritalar ve yol tarifi için güvenilir bir kaynak olmayı başaran MapQuest, web sitesi ve mobil uygulamalarıyla harita endüstrisinde öncü bir oyuncu olmaya devam etmekte. Uygulamayı yol tarifleri özelliğiyle öne çıkaran, tek bir tıklamayla rotanızdaki işletmeleri kolaylıkla bulabilmeniz. Yol boyunca bulabileceğiniz otel, market, benzin istasyonu, eczane vb. işletmeler arasında seçim yapabilirsiniz.

Bulunduğunuz konumu aradıktan sonra işletmeleri bulma, konumu favori olarak kaydetme ve paylaşma gibi özelliklerin yanında trafik yoğunluğunu kontrol etme, uydu görüntülerini inceleme ve cep telefonunuza harita gönderme gibi özellikler de sunan uygulamada otel, uçak bileti, araba kiralama ve tatil için rezervasyon da yapabiliyorsunuz.

İndir
MapQuest Android
MapQuest Android Android için Harita Uygulaması

İndir6.9 MB
MapQuest iOS
MapQuest iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin MapQuest Uygulaması

2. Bing Haritalar

bing haritalar

Birçok kullanışlı özellik sunan Bing Haritalar uygulamasında araba, toplu taşıma veya yaya olarak yol tariflerini alabiliyorsunuz. Otoyollardan ve geçiş ücretlerinden kaçmak için seçenekler sunan, yolculuğunuza başlamak için süre belirleme ve güzergah boyunca ek duraklar girebileceğiniz uygulamada MapQuest’te olduğu gibi yol boyunca ziyaret edebileceğiniz işletmeleri görebilirsiniz.

Belirli bir şehir hakkında bilgi ve öneriler, görseller ve ilgi çekici noktaları da görebileceğiniz uygulamada hava durumu, yol, kuş bakışı ve sokak görünümü gibi özelliklerden de faydalanabilirsiniz. Bing Haritalar’ı kullanmak için Bing arama motorunu indirdikten sonra ana ekranda Haritalar’ı seçmeniz yeterli.

İndir3 MB
Bing Android
Bing Android Android için Bing Arama Motoru Uygulaması

İndir118 MB
Bing iOS
Bing iOS iPhone ve iPhone için Arama Motoru Uygulaması

3. Rand McNally

rand mcnally

Web sitesi üzerinden yayın yapan Rand McNally, başlangıç ve varış noktalarınızı girdikten sonra yol boyunca durak ekleme, rotayı tersine çevirme ve gidiş-dönüş yol tariflerini görüntüleme gibi özelliklere sahip. Eğer basit bir haritaya ihtiyaç duyuyorsanız Rand McNally işinizi fazlasıyla görecektir.

4. HERE WeGo

here wego

Toplu taşıma, yürüme, bisiklet gibi araçları kullanarak yol tarifi, trafik bilgisi ve işletme konumlarını öğrenebileceğiniz HERE WeGo uygulamasında, trafiğe göre seyahat planlaması yapabilmeniz mümkün.

Rehber menüsünde yerel işletmeler ve önerileri görebileceğiniz uygulamada, seçtiğiniz konum için yaklaşık süreyi ve yol tarifini alabilirsiniz. Daha önce gitmediğiniz yerlerde dolaşıyorsanız, hem yol tarifi hem de gidilebilecek mekanları HERE WeGo ile kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

İndir75 MB
HERE WeGo iOS
HERE WeGo iOS iPhone için Çevrimdışı Harita ve Navigasyon Uygulaması

İndir37 MB
HERE WeGo Android
HERE WeGo Android Android için Popüler Çevrimdışı Harita Uygulaması

5. Waze

waze

Yalnızca haritalar, trafik ve yol tarifinin dışında, yol boyunca gerçek zamanlı olayları rapor eden bir kullanıcı topluluğu sunan Waze uygulaması da Google Maps’e oldukça iyi bir alternatif diyebilirim. Canlı harita özelliğini açtıktan sonra başlangıç ve bitiş konumlarını girmeniz ve yol tariflerini liste şeklinde ve harita üzerinde görebilmeniz mümkün.

Yerel işletme bilgilerini ne yazık ki Waze uygulamasında göremiyorsunuz, fakat gitmek istediğiniz konuma en iyi rota seçenekleriyle en kısa sürede ulaşabilmeniz mümkün.

İndir25.1 MB
Waze Social GPS Traffic & Gas iOS
Waze Social GPS Traffic & Gas iOS iPhone, iPad ve iPod İçin Waze Sosyal GPS Trafiği Uygulaması

İndir16 MB
Waze Social GPS Traffic & Gas Android
Waze Social GPS Traffic & Gas Android Android İçin Waze Sosyal GPS Trafiği Uygulaması

6. OsmAnd

osmand

Hem liste hem de harita görünümlerinde araba, bisiklet ve yürüyüş için hızlı bir şekilde rota edinebileceğiniz uygulamada temel yakınlaştırma ve uzaklaştırma, yer paylaşımı gibi özelliklere ulaşabilirsiniz. Tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak çalışan haritada bir eksiklik fark ettiğinizde not ekleyebilmeniz de mümkün. Böylece diğer kullanıcılara notunuzu kolayca iletebilir, başkaları tarafından eklenmiş notları da görebilirsiniz.

İndir25 MB
OsmAnd Maps Android
OsmAnd Maps Android Android İçin Navigasyon Uygulaması

İndir202 MB
OsmAnd Maps iOS
OsmAnd Maps iOS iPhone ve iPad için Harita Uygulaması

Peki sizin harita uygulamaları arasında tercihiniz hangisi? Nedeniyle birlikte bizlerle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın!

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Konular: Mobil Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 16.07.2017

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