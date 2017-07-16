Google Maps'e Alternatif Olabilecek 6 Harita Uygulaması

Google Maps, sektörde en iyi olma niteliği taşıyan bir hizmet diyebiliriz. Fakat, Google Maps’i kullanmak istemeyen ve daha iyi bir alternatif arayanlar da olabilir. Bizler de bu listemizde Google Maps’e alternatif olabilecek 6 harita uygulamasını sizler için derledik.

1. MapQuest

Yıllardır haritalar ve yol tarifi için güvenilir bir kaynak olmayı başaran MapQuest, web sitesi ve mobil uygulamalarıyla harita endüstrisinde öncü bir oyuncu olmaya devam etmekte. Uygulamayı yol tarifleri özelliğiyle öne çıkaran, tek bir tıklamayla rotanızdaki işletmeleri kolaylıkla bulabilmeniz. Yol boyunca bulabileceğiniz otel, market, benzin istasyonu, eczane vb. işletmeler arasında seçim yapabilirsiniz.

Bulunduğunuz konumu aradıktan sonra işletmeleri bulma, konumu favori olarak kaydetme ve paylaşma gibi özelliklerin yanında trafik yoğunluğunu kontrol etme, uydu görüntülerini inceleme ve cep telefonunuza harita gönderme gibi özellikler de sunan uygulamada otel, uçak bileti, araba kiralama ve tatil için rezervasyon da yapabiliyorsunuz.

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2. Bing Haritalar

Birçok kullanışlı özellik sunan Bing Haritalar uygulamasında araba, toplu taşıma veya yaya olarak yol tariflerini alabiliyorsunuz. Otoyollardan ve geçiş ücretlerinden kaçmak için seçenekler sunan, yolculuğunuza başlamak için süre belirleme ve güzergah boyunca ek duraklar girebileceğiniz uygulamada MapQuest’te olduğu gibi yol boyunca ziyaret edebileceğiniz işletmeleri görebilirsiniz.

Belirli bir şehir hakkında bilgi ve öneriler, görseller ve ilgi çekici noktaları da görebileceğiniz uygulamada hava durumu, yol, kuş bakışı ve sokak görünümü gibi özelliklerden de faydalanabilirsiniz. Bing Haritalar’ı kullanmak için Bing arama motorunu indirdikten sonra ana ekranda Haritalar’ı seçmeniz yeterli.

Web sitesi üzerinden yayın yapan Rand McNally, başlangıç ve varış noktalarınızı girdikten sonra yol boyunca durak ekleme, rotayı tersine çevirme ve gidiş-dönüş yol tariflerini görüntüleme gibi özelliklere sahip. Eğer basit bir haritaya ihtiyaç duyuyorsanız Rand McNally işinizi fazlasıyla görecektir.

4. HERE WeGo

Toplu taşıma, yürüme, bisiklet gibi araçları kullanarak yol tarifi, trafik bilgisi ve işletme konumlarını öğrenebileceğiniz HERE WeGo uygulamasında, trafiğe göre seyahat planlaması yapabilmeniz mümkün.

Rehber menüsünde yerel işletmeler ve önerileri görebileceğiniz uygulamada, seçtiğiniz konum için yaklaşık süreyi ve yol tarifini alabilirsiniz. Daha önce gitmediğiniz yerlerde dolaşıyorsanız, hem yol tarifi hem de gidilebilecek mekanları HERE WeGo ile kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

5. Waze

Yalnızca haritalar, trafik ve yol tarifinin dışında, yol boyunca gerçek zamanlı olayları rapor eden bir kullanıcı topluluğu sunan Waze uygulaması da Google Maps’e oldukça iyi bir alternatif diyebilirim. Canlı harita özelliğini açtıktan sonra başlangıç ve bitiş konumlarını girmeniz ve yol tariflerini liste şeklinde ve harita üzerinde görebilmeniz mümkün.

Yerel işletme bilgilerini ne yazık ki Waze uygulamasında göremiyorsunuz, fakat gitmek istediğiniz konuma en iyi rota seçenekleriyle en kısa sürede ulaşabilmeniz mümkün.

6. OsmAnd

Hem liste hem de harita görünümlerinde araba, bisiklet ve yürüyüş için hızlı bir şekilde rota edinebileceğiniz uygulamada temel yakınlaştırma ve uzaklaştırma, yer paylaşımı gibi özelliklere ulaşabilirsiniz. Tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak çalışan haritada bir eksiklik fark ettiğinizde not ekleyebilmeniz de mümkün. Böylece diğer kullanıcılara notunuzu kolayca iletebilir, başkaları tarafından eklenmiş notları da görebilirsiniz.

Peki sizin harita uygulamaları arasında tercihiniz hangisi? Nedeniyle birlikte bizlerle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın!

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