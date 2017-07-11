Gelecekte Akıllı Telefonlar Nasıl Olacak?

Günümüzde akıllı telefon teknolojileri, yeni kamera, işlemci ve her yıl ortaya çıkan diğer gelişmelerle hızlı bir tempoda ilerlemesini sürdürüyor. Bundan birkaç yıl önce hayatımıza giren parmak izi tarayıcılar, çift kamera sistemleri ve temassız ödeme kolaylıkları çılgın fikirlerdi, ancak şimdi standart haline geldi. Önümüzdeki aylar veya yıllarda da sabırsızlıkla beklenecek daha birçok teknoloji var. O zaman soru şu: Akıllı telefonların geleceği nasıl olacak?

Bu blogda, gelecekte hayatımıza girmesi muhtemel olan akıllı telefon teknolojilerine biraz daha yakından bakacağız. Dilerseniz başlayalım:

Katlanabilir Ekranlar

Bunu duymaktan sıkıldığınızı biliyorum, ancak bükülebilir, esnek ve katlanabilir ekranlar kısa zaman sonra hayatımızda yaygınlaşacak. Çünkü bu teknolojiyi uygun ürünlerle görme noktasına oldukça yaklaştık. Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraf, Lenovo'nun yaptığı bir prototip. Yapılabildiğini görmek bizi mutlu ediyor.

Parmak İzi Tarayıcıları Her Yerde

Bundan 2 yıl önce bu yazıyı yazıyor olsaydım, parmak izi tarayıcılarının faydaları hakkında bir şeyler söylerdim. Fakat günümüzde bunları çoktan aştık. Çerçevesiz ekranların yaygınlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu da Home tuşlarının artık hayatımızdan çıkacağı anlamına geliyor. Gelecekte karşımıza çıkacak amiral gemisi telefonlarda parmak izi tarayıcıları her yerde olabilir.

Zoom Lens Kameraları

Geçtiğimiz yıl ve içinde bulunduğumuz yılda çift kamera teknolojisi, amiral gemileri, orta sınıf ve alt sınıf telefonlarda ana akımlardan biri oldu. Görüntü kalitesini artırmaya ve yeni çekim modları sunmaya yarayan bu teknoloji, OEM'lerin de buna göre geliştirilmesini sağladı. Kim bilir, belki önümüzdeki yıllarda zoom lens'ler de hayatımızın bir parçası olur.

GPS'in Bir Sonraki Adımı: VPS

Günümüzde hepimiz, sürüş güzergahlarını belirlemek ve gidilecek yerleri bulmak için GPS ile çalışan navigasyonları kullanıyoruz. Ancak ilerleyen yıllarda akıllı telefon teknolojilerine bir yenisi daha ekleniyor: VPS. Google I/O 2017'de gördüğümüz bu kapalı navigasyon sistemi, hayatımızı oldukça kolaylaştıracak. Büyük dükkanların ve işletmelerin iç mekanlarını gezebileceğimiz bu teknoloji ile birlikte, satın alma işlemlerini ve mağaza gezme alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz.

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

VPS'den yola çıkarak, artırılmış gerçeklik uygulamalarının da artık bir standart haline dönüşeceğini söylersek yanılmış olmayız. Geniş bir teknoloji yelpazesini kapsayan bu uygulamalar, pahalı olmaktan çıkıp keyifli dakikalar geçirmemize yardımcı olabilir. Google Lens bunun için güzel örnek olacaktır.

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