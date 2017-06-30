Geçmişten Günümüze iPhone

Günümüzden tam 10 sene önce, ilk iPhone satışa sunulmuştu.

9 Ocak 2007 tarihinde bizzat Steve Jobs tarafından tanıtılan ilk iPhone modeli, 6 ay sonra, 29 Haziran 2007 tarihinde satışa çıkmıştı. Steve Jobs, uzun süre kurucusu olduğu Apple'dan ayrı kaldıktan ve kendi firmasını kurduktan sonra Apple'a muhteşem bir geri dönüş yapmış, iPhone ile adeta Microsoft'un altında ezilen firmasını parlayan bir yıldız haline getirmişti. Steve Jobs, Apple'ın başarısının artarak devam etmesini sağlamış, firmanın günümüzün en büyük teknoloji şirketleri arasında yer almasının önünü açmıştı.

Steve Jobs, ilk iPhone modelini tanıttıktan 4 yıl sonra hastalığı nedeniyle vefat etmiş, bir hayli dokunaklı bir mektup ile vefatından birkaç ay önce Apple'daki görevinden istifa etmişti.

iPhone'un satışa sunulmasından 10 yıl sonra dilerseniz ilk iPhone'dan günümüze nasıl geldiğimize, iPhone'un nasıl evrimleştiğine bir göz atalım.

İlk iPhone - 2007

Teknoloji dünyasında yeni bir çağın başlangıcı olan ilk iPhone, büyük dokunmatik ekranı, fiziksel klavyeyi kaldırıyor oluşu, iOS işletim sistemi ile oldukça radikal bir üründü. Buna rağmen iPhone büyük ilgi çekmeyi başarmış, satış gününde kuyruklar oluşmuştu. Birkaç saat içinde tükenen iPhone stokları işlerin iyiye gideceğine işaret ediyordu. Günümüzde halen aynı durum söz konusu; yeni bir iPhone modeli çıktığında kuyruklar oluşuyor, insanlar günlerce önceden bu kuyruklardaki yerlerini alıyorlar.

İlk iPhone, sadece GPRS ve Edge bağlantıları destekliyor, ön kameraya yer vermiyor ve 2 MP çözünürlüğe sahip bir arka kamera kullanıyordu. İlk iPhone'dan daha ilginç olan şey ise Microsoft'un üst düzey isimlerinden olan Steve Ballmer'ın iPhone'a hunharca gülmesiydi, bu videoda Steve Ballmer iPhone'un yüksek fiyatını ve fiziksel klavyeye sahip olmamasını eleştirmekteydi:

iPhone 3G - 2008

iPhone 3G, 9 Haziran 2008 tarihinde tanıtılmıştı. Bir hayli büyük başarı yakalayan ilk iPhone'un ardından Apple bize daha yüksek mobil internet bağlantı hızı ve GPS özelliği sunan 3G destekli yeni iPhone modelini sunuyordu. iPhone 3G ile birlikte iOS 2.0 ve Apple uygulama marketi App Store da geliyordu. iPhone 3G'de de tıpkı ilk iPhone gibi ön kamera bulunmuyordu.

iPhone 3GS - 2009

8 Haziran 2009 tarihinde tanıtılan iPhone 3GS, bütün S uzantılı iPhone modelleri gibi bir önceki sürümüne göre daha yüksek performans sunuyordu. Ayrıca daha yüksek indirme hızı, artırılmış çözünürlüğe sahip 3 MP kamera iPhone 3GS'in getirdiği yenilikler arasındaydı. iPhone 3GS'in şüphesiz ki en çarpıcı özelliği video kaydedilmesini destekleyen ilk iPhone olmasıydı.

iPhone 4 - 2010

7 Haziran 2010 tarihinde tanıtılarak 24 Haziran 2010'da satışa sunulan iPhone 4, ilk iPhone'dan sonra mobil teknoloji dünyasında en büyük devrimi yaratan akıllı telefon olarak nitelendirilebilir.

Steve Jobs'un tanıtırken "en ince telefon" olarak tanımladığı iPhone 4 yeni bir metal gövde tsarımına yer veriyordu. Bu şık tasarımın izlerini günümüzdeki iPhone modellerinde de görebiliyoruz. Retina ekran teknolojisi de iPhone 4 ile birlikte hayatımıza girmişti.

iPhone 4 hem tasarım anlamında hem de donanım anlamında büyük adımlar atıyordu. iPhone 4 ön kameraya yer veren ilk iPhone modeliydi. Apple'ın kendi ürettiği A4 işlemci, iOS 4 desteği bu telefonun diğer özellikleriydi.

iPhone 4'ün şık tasarımı ve performansı onun en uzun süre amiral gemisi olarak kalan Apple telefonu olmasını sağlamıştı. Ayrıca bu telefon Steve Jobs'ın geride bıraktığı son mirastı, bir sonraki iPhone modelini tanıtmaya Steve Jobs'ın ömrü yetmemişti.

iPhone 4S - 2011

iPhone 4S, 4 Ekim 2011 tarihinde tanıtılmıştı. Apple'ın başındaki isim olan Steve Jobs bu tarihten birkaç ay önce sağlık problemleri nedeniyle istifa ederek yerini Tim Cook'a bırakmıştı ve iPhone 4S tanıtıldıktan 1 gün sonra, 5 Ekim 2011 tarihinde Steve Jobs vefat etmişti. Bu nedenle iPhone 4S'in tanıtımından çok Steve Jobs'un vefatı gündem olmuştu.

iPhone 4S'in donanımsal geliştirmeler haricinde getirdiği en büyük yenilik Siri'ydi. Apple'ın akıllı asistanı halen en başarılı akıllı asistanlar arasında. 1080 video kaydı yapabilen 8 MP arka kamera, iMessage, daha sonradan sklandallara neden olan iCloud, iPhone 4S ile birlikte gelmişti.

iPhone 5 - 2012

iPhone 5, 12 Eylül 2012 tarihinde dünyaya tanıtılmıştı. Tim Cook'un liderlik ettiği Apple tarafından üretilen ilk iPhone olan iPhone 5, iPhone 4S'e göre daha ince, daha hafif ve daha hızlı bir telefondu. iPhone 5'in bu özelliklere sahip olması için Steve Jobs tarafından tercih edilen paslanmaz çelik gövde tasarımı terk edilmiş, yerine alüminyum gövde tasarımı gelmişti.

iPhone 5'in dikkat çeken yeniliği Lightning bağlantı şeklini getirmesiydi.

iPhone 5S ve iPhone 5C - 2013

Apple, 2013 yılının Eylül ayında 2 telefon birden tanıtmıştı. iPhone 5S serinin bir önceki telefonu ile yakın bir tasarıma sahipti, buna rağmen donanımsal olarak büyük yenilikler söz konusuydu. iPhone 5S dünyanın ilk 64 bit işlemci kullanan telefonu olmuştu. Ayrıca bu telefon parmak izi okuyucusuna sahip ilk iPhone'du.

iPhone 5S ile birlikte tanıtılan iPhone 5C, Apple'ın ilk ekonomik telefon modeliydi. Bu telefon iPhone 5 ile aynı donanımsal özelliklere sahipti; fakat plastik gövdesiyle ve değişik renk seçenekleriyle farkını belli ediyordu.

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus - 2014

2014 yılının Eylül ayında tanıtılan iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı getirdikleri donanımsal gelişmelerden ziyade bükülme problemleriyle hatırlıyoruz. Bu telefonlar bir hayli ince ve şıklardı; fakat birçok kullanıcı cebinde taşıdığı telefonlarının büküldüğünü raporlamıştı.

iPhone 6 serisiyle birlikte iPhone telefonlar 4G desteği kazanıyordu. iPhone 6 Plus ise Apple'ın ilk büyük ekranlı telefonuydu.

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus - 2015

iPhone 6'nın ve iPhone 6 Plus'ın geliştirilmiş versiyonları 9 Eylül 2015 tarihinde tanıtılmışlardı. Önceki S model iPhone telefonlarla kıyaslandığında, 6S serisinin tanıtılması bir ihtiyaçtı; çünkü iPhone 6 serisi telefonların bükülme sorunu tüketicileri ürkütüyordu.

Gelişmiş kamera ve daha iyi işlemci sahibi olan iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, önceki modellerle aynı tasarıma sahip olsalar da güçlendirilmiş gövde ile geliyorlardı. Bu da bükülme endişelerini ortadan kaldırmıştı.

iPhone SE - 2016

Mart 2016'da tanıtılan iPhone SE, küçük gövdesine yüksek donanım gücünü sığdırarak başarılı bir ticari strateji olmuştu. iPhone 6S'in işlemcisi ve arka kamerası, iPhone 5S'in tasarımıyla birleştiriliyordu ve iPhone 6S modellerine göre kullanıcılara daha ekonomik bir çözüm sunuluyordu.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus - 2016

iPhone efsanesinin son nesli geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıkmıştı. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile birlikte yeni bir tasarımla da karşılaşmıştık. Yeni mat ve parlak siyah renk seçenekleri, toz ve suya dayanıklılık, dokunma şiddetine duyarlı home tuşu, stereo hoparlörler, geliştirilmiş işlemci ve yüksek kaliteli kamera iPhone 7'nin özellikleri arasında. iPhone 7 Plus ise çift kameraya yer veren ilk iPhone modeli olarak dikkat çekiyor.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, klasik 3.5 mm kulaklık çıkışının kaldırılmış olması nedeniyle büyük tepki çekmişti. İşte iPhone, 2007'den günümüze böyle gelmişti. Önümüzdeki sonbahar aylarında yeni iPhone modellerinin tanıtılması bekleniyor.

iPhone'un İlk Prototipleri Ortaya Çıktı