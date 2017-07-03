?     Geri Bildirim
TamindirBlogNasıl YapılırFacebook'ta Her Ülkeden Kullanıcıyla Konuşmak İçin Tüyolar!

Facebook'ta Her Ülkeden Kullanıcıyla Konuşmak İçin Tüyolar!

Nasıl yapılır

- 03.07.2017 -
0 Yorum

Facebook'ta Birden Fazla Dilde Paylaşım Nasıl Yapılır?

Her dilden ve her milletten 2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan Facebook’ta, sizin de farklı dilde konuşan insanlarla arkadaşlığınız olabilir. Facebook, uluslarlarası arkadaşlık ilişkilerinde daha kolay iletişim kurabilmeniz için başka bir dilde otomatik çeviri özelliğini sunuyor. Bizler de bu rehberimizde, Facebook’ta birden fazla dilde paylaşım nasıl yapılır konusuna değineceğiz.

Facebook'ta durum bölümüne yazacağınız metinler, birkaç adımdan sonra istediğiniz dilde çevirilerek paylaşılabilir hale gelebiliyor. Böylece, farklı dilleri konuşan arkadaşlarınıza yönelik olarak da paylaşım yapabiliyorsunuz. Bu ayarı etkinleştirmek için anlatıma başlayalım.

Öncelikle Facebook Ayarları bölümüne gidiyoruz.

dil ayarları

Sonrasında soldaki menüden Dil sekmesine geçiyoruz.

Çok dilli gönderiler

Burada Çok Dilli Gönderiler seçeneğinin yanındaki Düzenle butonuna tıklıyoruz.

çok dilli gönderileri etkinleştir

Açılan menüdeki seçeneğin yanındaki kutucuğu işaretleyip Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklıyoruz.

gönderi çevirisi

Şimdi de ana sayfamıza geliyoruz ve durum paylaşma bölümünden, arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz bir şeyler yazıyoruz. Siz yazmaya başladığınızda sağ alttaki Gönderiyi Başka Bir Dilde Yaz seçeneğini göreceksiniz.

gönderi otomatik çevirileri

Bu seçeneğe tıkladığınızda, yazdığınız cümlenin çevirilmesini istediğiniz dili seçebilirsiniz. Her satırda aynı işlemi uygulayarak birden fazla dilde çeviri yapabilirsiniz.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

Facebook Sandığımız Kadar Masum mu?

Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır

Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 03.07.2017

Facebook'ta Her Ülkeden Kullanıcıyla Konuşmak İçin Tüyolar! için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

Avast Güncellendi! iPad Mini ve 20 Avast Premier Hediye Ediyoruz! Avast Güncellendi! iPad Mini ve 20 Avast Premier Hediye Ediyoruz! Ülkemizde ve dünyada en yaygın olarak kullanılan antivirüs yazılımlarının geliştiricisi olan Avast, ürün yelpazesinde güncelleme yaparak…
Facebook Listemizdeki Çocukları Uygunsuz İletilerden Nasıl Koruruz? Facebook Listemizdeki Çocukları Uygunsuz İletilerden Nasıl Koruruz?Çocukların gelişim sürecinde büyüklerini örnek aldığı pedagojinin bize sunduğu en önemli bilgiler arasında yer alıyor. Facebook arkadaş… Dijital Fotoğraf Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Dijital Fotoğraf Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?36'lık filmler, karanlık odadaki film banyosu maceraları, ağır ve büyük boyutlu makinelerle geçmişte hayatımıza yer edinen analog fotoğrafçılık,…
Google Chrome için En İyi 10 Güvenlik Uzantısı Windows 10'da 'Merhaba' Ekranı Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR