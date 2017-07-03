Facebook'ta Her Ülkeden Kullanıcıyla Konuşmak İçin Tüyolar!

Her dilden ve her milletten 2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan Facebook’ta, sizin de farklı dilde konuşan insanlarla arkadaşlığınız olabilir. Facebook, uluslarlarası arkadaşlık ilişkilerinde daha kolay iletişim kurabilmeniz için başka bir dilde otomatik çeviri özelliğini sunuyor. Bizler de bu rehberimizde, Facebook’ta birden fazla dilde paylaşım nasıl yapılır konusuna değineceğiz.

Facebook'ta durum bölümüne yazacağınız metinler, birkaç adımdan sonra istediğiniz dilde çevirilerek paylaşılabilir hale gelebiliyor. Böylece, farklı dilleri konuşan arkadaşlarınıza yönelik olarak da paylaşım yapabiliyorsunuz. Bu ayarı etkinleştirmek için anlatıma başlayalım.

Öncelikle Facebook Ayarları bölümüne gidiyoruz.

Sonrasında soldaki menüden Dil sekmesine geçiyoruz.

Burada Çok Dilli Gönderiler seçeneğinin yanındaki Düzenle butonuna tıklıyoruz.

Açılan menüdeki seçeneğin yanındaki kutucuğu işaretleyip Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklıyoruz.

Şimdi de ana sayfamıza geliyoruz ve durum paylaşma bölümünden, arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz bir şeyler yazıyoruz. Siz yazmaya başladığınızda sağ alttaki Gönderiyi Başka Bir Dilde Yaz seçeneğini göreceksiniz.

Bu seçeneğe tıkladığınızda, yazdığınız cümlenin çevirilmesini istediğiniz dili seçebilirsiniz. Her satırda aynı işlemi uygulayarak birden fazla dilde çeviri yapabilirsiniz.

Facebook Sandığımız Kadar Masum mu?

Facebook Profil Fotoğrafına Bayrak Ekleme Nasıl Yapılır