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Comic Con 2017'de Gösterilen Tüm DC Comics Fragmanları

İnternet

- 24.07.2017 -
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DC Comics Comic Con 2017 Sunumunda Gösterilen Bütün Fragmanlar

San Diego'da düzenlenen Comic Con 2017DC Comics için oldukça hareketli geçti. Genel olarak TV dizilerinin kısa kliplerini gösteren DC Comics, geniş bir film fragmanları şovu da yaptı.

DC Comics, son zamanlarki iniş ve çıkışlarıyla dillerden düşmüyor. Man of Steel filmiyle hepimizin beğenisini aldı. Ancak, Batman vs. Superman: Dawn of Justice ile bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Sonrasında çekilen Wonder Woman ile de bizleri tekrar mutlu etmeyi başardı. 

DC Comics'in an itibarıyla prodüksiyonu için ter döktüğü birçok sinema filmi bulunuyor. Hali hazırda Kasım'da vizyona girecek olan Justice League bunlardan biri. Çekimleri kesinleşen diğer filmler ise; Wonder Woman 2, Suicide Squad 2, The Flash, Aquaman, Batman ve Shazam olarak biliniyor.

DC Comics'in dizi evreni de bir hayli geniş. DC Comics'in devam eden 5 dizi projesi bulunuyor. Bunlar; The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl ve Gotham. Bu dizi projelerinin arasına yeni bir yapımı daha katıldı. DC Comics'in en popüler karakterlerinden birisi olan Black Lightning, dizi evrenine giriş yapmak için hazırlanıyor.

Aşağıdan DC Comic'in Comic Con 2017 sunumunda paylaştığı tüm dizi ve film fragmanlarına göz atabilirsiniz:

Justice League Fragmanı

The Flash 4. Sezon Fragmanı

Gotham 4. Sezon Fragmanı

Supergirl 3. Sezon Fragmanı

Legends of Tomorrow 3. Sezon Fragmanı

Arrow 6. Sezon Fragmanı

Yeni Dizi Black Lightning'in Fragmanı

İndir401 MB
DC Legends iOS
DC Legends iOS iPhone ve iPad için RPG Oyunu

İndir45 MB
DC Legends Android
DC Legends Android Android için Rol Yapma Oyunları

İndir100 MB
LEGO DC Mighty Micros iOS
LEGO DC Mighty Micros iOS iPhone ve iPad için Süper Kahraman Yarış Oyunu

İndir69 MB
LEGO DC Mighty Micros Android
LEGO DC Mighty Micros Android Android için Yarış Oyunu

İndir148 MB
LEGO DC Super Heroes iOS
LEGO DC Super Heroes iOS iPhone ve iPad için Dövüş Oyuunu

İndir77 MB
LEGO DC Super Heroes Android
LEGO DC Super Heroes Android Android için Süper Kahraman Dövüş Oyunu

İndir
DC Universe Online
DC Universe Online Online Süper Kahraman Oyunu

Ready Player One Filminden Muazzam Sanal Gerçeklik Fantezisi Fragmanı

The Rock Yeni Reklam Filminde Siri ile Başrolü Paylaştı

Konular: İnternet

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 24.07.2017

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