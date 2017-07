Comic Con 2017'de Gösterilen Tüm DC Comics Fragmanları

San Diego'da düzenlenen Comic Con 2017, DC Comics için oldukça hareketli geçti. Genel olarak TV dizilerinin kısa kliplerini gösteren DC Comics, geniş bir film fragmanları şovu da yaptı.

DC Comics, son zamanlarki iniş ve çıkışlarıyla dillerden düşmüyor. Man of Steel filmiyle hepimizin beğenisini aldı. Ancak, Batman vs. Superman: Dawn of Justice ile bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Sonrasında çekilen Wonder Woman ile de bizleri tekrar mutlu etmeyi başardı.

DC Comics'in an itibarıyla prodüksiyonu için ter döktüğü birçok sinema filmi bulunuyor. Hali hazırda Kasım'da vizyona girecek olan Justice League bunlardan biri. Çekimleri kesinleşen diğer filmler ise; Wonder Woman 2, Suicide Squad 2, The Flash, Aquaman, Batman ve Shazam olarak biliniyor.

DC Comics'in dizi evreni de bir hayli geniş. DC Comics'in devam eden 5 dizi projesi bulunuyor. Bunlar; The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl ve Gotham. Bu dizi projelerinin arasına yeni bir yapımı daha katıldı. DC Comics'in en popüler karakterlerinden birisi olan Black Lightning, dizi evrenine giriş yapmak için hazırlanıyor.

Aşağıdan DC Comic'in Comic Con 2017 sunumunda paylaştığı tüm dizi ve film fragmanlarına göz atabilirsiniz:

Justice League Fragmanı

The Flash 4. Sezon Fragmanı

Gotham 4. Sezon Fragmanı

Supergirl 3. Sezon Fragmanı

Legends of Tomorrow 3. Sezon Fragmanı

Arrow 6. Sezon Fragmanı

Yeni Dizi Black Lightning'in Fragmanı

