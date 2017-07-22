Bilmeniz Gereken 4 Uzay Teknoloji Şirketi

Teknolojiye ve uzaya ilgi duyuyorsanız, Elon Musk'ın SpaceX ve Jeff Bezos'un Blue Origin ticari uzay sanayi şirketlerini duymuşsunuzdur. Siz de uzay endüstrisinin geleceğinin özel uzay uçuşu üzerine dayandığına inananlardansanız, kemerinizi bağlayın. Size bilmeniz gerek 4 önemli uzay uçuş şirketinden bahsedeceğim.

Moon Express

Ay’ı Dünya’nın 8. kıtası olarak gören Moon Express (Ay Ekspresi), XPrize Vakfı ve Google’ın 30 milyon dolar ödüllü Lunar Xprize yarışmasına katılmaya hak kazanan 5 şirketten biri.

2010’da kurulan şirketin amaçlarının başında Ay’ı 'kazmak' geliyor. Yanlış okumadınız, Ay’daki katrilyon dolar değerindeki Ay madenine göz diken Moon Express, ABD’den Ay’a gitmek için izin alabilen ilk ticari şirket oldu. MX-9 isimli robot kaşifi Ay’a göndererek örnek toplayacak şirket, ‘Harvest Moon’ (Ay Hasadı) adı verdikleri bu seferleri 2020’ye kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Ay’da nasıl madencilik yapılacağını merak edenler için işte Moon Express’in kaşif robotlarının nasıl çalışacağına dair video sizlerle:





Relativity Space

Bu uzay şirketi tıpkı SpaceX ve Blue Origin gibi uzaya daha düşük maliyetli roketler göndermenin peşinde. Hatta bu konuda zaman zaman beraber çalıştıkları da oldu. Resmi internet sitelerine girdiğinizde şirketin çalışmalarına dair hiçbir şey öğrenme imkanı bulamadığınız biraz gizemli uzay şirketinin CEO’su Tim Ellis, Senatos Bilim Komitesi’ne açıklama yaptığında firma hakkında biraz bilgi sahibi olduk.

“Daha önce görülmemiş teknolojilerle mümkün olan yörünge yükler için yeni bir fırlatma hizmeti hazırlıyoruz ve önemli ölçüde düşürülmüş maliyetle yüksek düzeyde bir başlatma çizelgesi kesinliği sağlıyoruz.” diyen Ellis, uzay seyahatlerinin çıkaracağı ekonomik fırsatların yanı sıra, insanlığın binlerce yıldır içinde taşıdığı gökleri keşfetme arzusunu gerçekleştireceğine de değindi.

Deyim yerindeyse şimdilik ‘gizli mod’da olan Relavity Space’in bu seyahatleri hayata geçirip geçiremeyeceğini merakla bekliyoruz.

Virgin Orbit

Uzaya açık erişim sağlamak için çalışan Virgin Orbit, Relavity Space’in aksine plan ve programını açık açık sitesinde paylaşmaktan yana. Cosmic Girl (Kozmik Kız) isimli 747-400 taşıyıcı uçağı ile 35 bin feet yüksekliğe çıkarılıp fırlatılacak LauncherOne isimli roket, test için hazırlığının son aşamasında.

Virgin Orbit’in bu tasarısı sayesinde roket hava çıkışı benzersiz bir esneklik seviyesine ulaşıyor. Yapabilirler mi? Muhtemelen! Birçok endüstri gözlemcisi, küçük uyduların ticari uzay uçuşunun geleceği olduğunu düşünüyor, bu yüzden bu girilmesi iyi bir pazar. Her şey Cosmic Girl’le yüklenecek fırlatıcının işini yapabilecek olup olmamasına bağlı.





Rocket Lab

2006 yılında Peter Beck tarafından kurulduktan bu yana, Rocket Lab hızlı ve uygun fiyatlı roket üretimi için çalışmalarına devam ediyor. Firmanın Electron isimli roketi ilk test uçuşunu gerçekleştirdi ve tam başarı elde etmemesine rağmen, roketin gelecek sefer mükemmel çalışabilmesi için neler yapabileceği hakkında daha fazla veri toplamasına yardımcı oldu.





Tıpkı Virgin Orbit’te olduğu gibi, Rocket Lab da çalışmalarının detaylarını kendi sitesi üzerinden yayınlıyor. Üstelik dilerseniz, şimdiden uzay uçuşlarına yerinizi de ayırtabilirsiniz.