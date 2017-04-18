AMD Radeon RX 570 ve 580 Özellikleri ve Benchmarkları

Uzun bir süredir ekran kartı piyasasında Nvidia'nın üst segmentlerde tekel konumda olmasına izin veren AMD, Nvidia'nın bu konumunu sarsacak ekran kartları piyasaya sürmüyordu. Nvidia'nın GTX 1070 ve üst model ekran kartları AMD'nin mevcut ekran kartları arasında en güçlü kart olan RX 480'e göre açık ara önde performans sunuyorlardı. RX 480 ise performans olarak GTX 1060'a yakın bir konumdaydı. Bizim hazırladığımız RX 480 incelemesinde de bu durumu doğrulamıştık. Peki AMD'nin yeni tanıttığı RX 570 ve RX 580 ekran kartları hangi konumda olacak? İşte bu yazımızda RX 580 özellikleri ile RX 570 özelliklerini listeleyerek AMD'nin bu kartları hangi Nvidia kartlar arasında konumlandırdığına göz atacağız.

RX 580 ve 570 özelliklerini listelediğimiz bu yazıda her iki kartın teknik detaylarının yanısıra AMD tarafından paylaşıla benchmark ve oyun testi sonuçlarını da listeyecek, kartların performansları hakkında bilgi vereceğiz. Belirttiğimiz üzere bu sonuçlar AMD tarafından paylaşılıyorlar, RX 580 ve 570 elimize geçtiğinde de bu kartları özel olarak inceleyecek ve kendi oyun testi ve benchmark sonuçlarımızı da oluşturacağız.

RX 570 ve RX 580 Özellikleri

AMD'nin yeni ekran kartları bir önceki seri gibi 14 nm Polaris mimarisini kullanıyorlar. Fakat bu mimari biraz daha optimize ediliyor ve Polaris Enhanced adını alıyor. 2. nesil Polaris mimarisine sahip olan AMD ekran kartlarının teknik özellikleri şu şekilde:

RX 580 RX 570 GCN Mimarisi 4 Nesil 4 Nesil Üretim Teknolojisi 14 nm FinFET 14 nm FinFET Devre Kartı Boyutu 232 mm² 232 mm² Hesaplama Ünitesi 36 36 Akış İşlemcisi 2304 2048 Çekirdek Hızı (Boost/Varsayılan Hız) 1340 MHz/1257 MHz 1244 MHz/1168 MHz Zirve Hesaplama Performansı 6.17 TFLOP'a kadar 5.1 TFLOP'a kadar Kaplama Ünitesi 144 128 Zirve Kaplama Doldurma Oranı Saniyede 193 GigaTexel'e kadar Saniyede 159.2 GigaTexel'e kadar ROP Sayısı 32 32 Zirve Piksel Doldurma Oranı Saniyede 42.9 GigaPixel'e kadar Saniyede 39.8 GigaPixel'e kadar Bellek Miktarı 8 GB 4 GB Bellek Bant Genişliği Saniyede 256 GB Sanitede 224 GB Bellek Arayüzü 256 Bit 256 Bit Bellek Türü GDDR5 GDDR5 Güç Tüketimi 185 W 150 W AMD FreeSync Teknolojisi Var Var DirectX 12 Desteği Var Var Vulkan Desteği Var Var DisplayPort Versiyonu 1.3 HBR/1.4 HDR Ready 1.3 HBR/1.4 HDR Ready

RX 570 ve RX 580 Benchmark Sonuçları

AMD'nin yayınladığı 3DMark Time Spy benchmark testinde elde edilen sonuçlarda RX 570 ve RX 580, Nvidia'nın GTX 1060 ve 1050 Ti modelleriyle karşılaştırılmakta. Sonuçlar şu şekilde:

Ekran Kartı Modeli 3DMark Time Spy Genel Puanı RX 580 8 GB OC 4750 RX 580 8 GB 4550 GTX 1060 6 GB 4470 GTX 1060 3 GB 4107 RX 570 4 GB 4099 GTX 1050Ti 4 GB 2660

Görüldüğü üzere RX 580'in 8 GB belleğe sahip referans modeli GTX 1060'ın 6 GB'lık modelinden az bir miktar önde. RX 570 ise iki karttan geride kalıyor olsa da arada uçurum olarak nitelendirilebilecek bir fark yok.

RX 580 Oyun Testi Sonuçları

AMD'nin paylaştığı verilere göre 1440p çözünürlükte yeni kartın oyun performansı şu şekilde:

Ortalama FPS RX 580 8 GB OC RX 580 8 GB GTX 1060 6 GB GTX 1060 3 GB Ashes of Singularity (DX12) 59.4 58.5 56.5 50.3 Battlefield 1 (DX12) 69.4 66.9 54.5 48.3 Call of Duty: Infinite Warfre (DX11) 75.7 75.5 62.7 59.3 Civilization VI (DX12) 68.3 66.8 57.5 38.2 Counter Strike: Global Offensive (DX9) 214.1 206.5 204.1 188.9 Deus Ex: Mankind Divided (DX12) 45.8 44.4 41.4 38.1 DOOM (Vulkan) 77.4 74.3 73.7 58 Far Cry Primal (DX11) 61 59 56 51 Halo Wars 2 (DX12) 76.9 74.4 70.9 61.1 HITMAN (DX12) 64.6 63.3 61.9 40.8 Mass Effect: Andromeda (DX11) 50 48 45.9 38.5 Resident Evil 7 (DX11) 76.5 73.8 62.2 44.9 Rise of the Tomb Raider (DX12) 53.9 51.6 51.3 38.8 Sniper Elite 4 (DX12) 56.3 53.9 46.7 43.3 The Division (DX12) 64 61.6 53 47.6 Total War: Warhammer (DX12) 57.8 57 51 45.9

RX 570 Oyun Testleri

RX 570 ekran kartının oyun performansı 1080p çözünürlükte ölçülmüş ve GTX 1050 Ti ile karşılaştırılmış:

Ortalama FPS RX 570 4 GB

GTX 1050 Ti 4 GB

Ashes of Singularity (DX12) 59.9 39.8 Battlefield 1 (DX12) 84.1 49.5 Call of Duty: Infinite Warfre (DX11) 89.5 58.1 Civilization VI (DX12) 70.6 44.1 Counter Strike: Global Offensive (DX9) 251.8 194.7 Deus Ex: Mankind Divided (DX12) 62 38.7 DOOM (Vulkan) 95.6 56.5 Far Cry Primal (DX11) 80 54 Halo Wars 2 (DX12) 90.5 67.2 HITMAN (DX12) 78 47.6 Mass Effect: Andromeda (DX11) 98.9 59.3 Resident Evil 7 (DX11) 99.2 63.3 Rise of the Tomb Raider (DX12) 67.2 43.9 Sniper Elite 4 (DX12) 70.8 40.1 The Division (DX12) 79.3 45.7 Total War: Warhammer (DX12) 72.4 45.2

Konumlandırma

AMD, Radeon RX 580'i Nvidia'nın GTX 1060'ına karşı konumlandırıyor. AMD'nin paylaştığı benchmark sonuçlarında ve oyun testlerinde RX 580'in GTX 1060'ın bir tık önünde olduğunu; fakat uçurumlar kadar fark olmadığını söyleyebiliriz.

RX 570 ise GTX 1050Ti ile GTX 1060'ın 3 GB versiyonunun arasında konumlandırılıyor. Performans olarak ise 1050Ti ile aralarında gözle görülür bir fark var. RX 570, GTX 1060'ın 3 GB versiyonuna oldukça yaklaşan sonuçlar sergiliyor.

RX 580 ve RX 570'i değerlendirirken fiyatlarını da göz önünde bulundurmak gerrkecektir. Eğer GTX 1060 ve RX 580 arasında kaldıysanız makul fiyatlı olanı tercih edebilirsiniz. RX 570 ise iyi bir boşluğu dolduruyor. GTX 1060'tan daha ucuz bir çözüm arıyorsanız RX 570'i araştırabilirsiniz.

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