Akıllı Telefonlar Zamanla Neden Yavaşlar?

Akıllı telefonunuzu sürekli yenileyen biriyseniz, bir önceki cihazınızdaki performans kaybını net bir şekilde fark etmişsinizdir. Ve bu durum, Android veya iPhone meselesi olmaktan ziyade, her iki kullanıcı grubunun da şikayetçi olduğu durumlardan biri. Elbette, akıllı telefonların yavaşlamasında çeşitli etkenler söz konusu olabiliyor. Bizler de bunları derledik ve akıllı telefonlar neden zamanla yavaşlar? sorusuna yanıt aradık.

1. İşletim Sistemi Güncellemeleri

Cihazınızı ilk satın aldığınızda, o dönemki son işletim sistemi sürümüyle birlikte gelmiştir. Cihazınızı kullanmaya devam ederken gelen işletim sistemi güncellemelerini yaptığınızda, her geçen gün cihazınızın yavaşladığını fark etmişsinizdir. İşletim sistemlerine gelen güncellemeler, donanım konusundaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak iyileştirmelerle birlikte geliyor. Bu nedenle, bir işletim sisteminin daha yeni sürümleri daha iyi bir deneyim için daha fazla bilgi işlem gücü ve kaynak gerektiriyor.

Örnek verecek olursak, Android 4.4 KitKat sürümüyle birlikte gelen ve Android 7.0 Nougat’a yükseltilen bir cihazınız varsa, cihazınızın daha yavaş çalışmaya başladığını hissedebilirsiniz. Bu durumla karşılaşmamak için, küçük yükseltmeleri uygulamaktan çekinmenize gerek yok. Örneğin Android 7.0’dan 7.1’e yükseltme yapabilirsiniz. Ancak, Android 7.1’den 8.0 sürümüne yükseltme yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.

2. Uygulama Güncellemeleri

Her tür yazılım ve uygulama özellik eklemesi, iyileştirmeler ve güvenlik açıkları gibi nedenlerle sürekli olarak güncelleniyor. Hafif olarak adlandırılan uygulamalar bile bir süre sonra bu güncellemeler yüzünden zamanla şişirilebiliyor. Aslında bu konudaki gerçek trajedi, geliştiricilerin çoğunun uygulamaların kullandığı kaynakları dikkate almamasıdır. Uygulamalar zamanla daha fazla RAM ve CPU tüketme eğiliminde oluyor fakat donanımınız aynı kaldığından performans kaybı yaşayabiliyorsunuz.

Herhangi bir uygulamanın birkaç yıl önceki sürümüyle şimdiki sürümünü karşılaştırdığınızda yukarıda anlattıklarımızı daha net bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Bu konudaki tavsiyemiz ise, herhangi bir göze çarpan güvenlik sorunu olmadığı sürece bazı uygulamaların eski sürümlerini kullanmanız yönünde olacak.

3. Arka Plan Uygulamaları

Telefonunuzun daha yavaş çalışmasının bir diğer nedeni de, cihazınızı ilk aldığınızdan daha fazla uygulamanın yüklü olması diyebiliriz. Çoğu kişi, çok az uygulama yüklediğini sanıyor fakat uygulama listesini incelediğinde 40-50’den fazla uygulama yüklediğini fark ediyor.

Buradaki sorun, etkin olarak kullanmadığınız uygulamaların arka planda çalışmasıdır. Örneğin; e-posta uygulamaları, mesajlaşma uygulamaları, not alma uygulamaları ve hatta ana ekran widget’ları bile görevlerini yapmak için kaynağa ihtiyaç duyuyor. Bunların her biri de daha fazla CPU ve RAM kullandığından, aktif olarak kullandığınız uygulamalara daha az kaynak bırakıyorlar. Bu da performansınızı olumsuz yönde etkiliyor.

Bu konudaki tavsiyemize gelecek olursak; kullanmadığınız uygulamaları kaldırmalı, canlı duvar kağıdı yerine standart duvar kağıdı kullanmalı, uygulamaların arka planda çalışma özelliğini devre dışı bırakmalısınız.

4. Bellek Bozulması

Tüm akıllı telefonlar ve tabletler flash bellek üzerinde çalışıyor. En yaygın tip flash bellekler ise NAND adıyla biliniyor. NAND, hızlı ve ucuz olmasıyla birlikte performans konusunda da etkili sonuçlar veriyor. SLC, MLC ve TLC türlerinde NAND belleği bulunuyor. Ancak hepsinin ortak dezavantajı, yazma sınırlarına sahip olması diyebiliriz. Sınırlara ulaşıldığında, bellek üzerindeki hücreler aşınıyor ve performans olumsuz yönde etkileniyor. Yani özetle, ne kadar çok veri yazılırsa bellekler o kadar hızlı etkileniyor diyebilirim.

Bu konudaki çözüm önerimiz ise, cihazınızın toplam depolama kapasitesinin yüzde 75’inin altında kalmanız yönünde olacak. Dahili depolama alanınız 8 GB ise, 6 GB eşiğini geçmemenizde fayda var.

5. Büyük Beklentiler

Yukarıda sıraladığımız nedenlerden önce, cihazınızın yavaş olmasının asıl sebebinin ondan büyük beklentileriniz olması olabilir. Cihazınızın kapasitesinden daha çok şey beklediğinizde ve cihazınız bunu karşılamadığında, telefon artık sizin için önemsiz bir parça haline gelecektir. Bu nedenle, beklentilerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir cihaz aramanızı ve satın almanızı tavsiye ediyoruz. Eski bir telefonunuz varsa ve beklentilerinizi karşılamıyorsa, yeni ve hafif ROM’lar yüklemeyi de deneyebilirsiniz.

Yukarıda anlattığımız maddelerin dışında uygulayabileceğiniz etkili yöntemleri içeren blog yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

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