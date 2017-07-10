Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri 7’den 70’e herkes bağımlılık derecesine ulaşmış durumda. Her anımızda elimizde olan akıllı telefonlar bağımlılık derecesine ulaştığında artık işler ciddiye binmiş oluyor. Özellikle çocukların bu bağımlılıktan kurtulması için çeşitli önlemler almayı deneyebiliriz. Bu rehberimizde akıllı telefon kullanımınızı azaltacak uygulamalar listesi hazırladık. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

1. QualityTime

Play Store üzerindeki en iyi kullanım izleyicisi olan QualityTime uygulamasında, PIN’inizi ne sıklıkta girdiğinizden tutun da her bir uygulamayı ne kadar zaman kullandığınıza kadar çeşitli istatistikler sunuyor. Uygulamayı uzun süre kullandığınızda daha ayrıntılı sonuçlar elde edebileceğiniz uygulamada, günün hangi saatinde telefonunuzu en çok ne zaman kullandığınızı ve en sık eriştiğiniz saatleri öğrenebilirsiniz.

QualityTime uygulamasında, telefon kullanımınızı azaltmanızda yardımcı olacak pek çok özellik de bulunuyor. Belirli bir uygulamada, önceden tanımlanmış bir süre kadar zaman geçirdiyseniz uyarılar alabilirsiniz.

Uygulamayı bir hesap oluşturmadan kullanabilirsiniz, fakat kayıt olursanız son altı aylık kullanım verilerine erişebilirsiniz.

2. App Usage

App Usage, QualityTime’a iyi bir alternatif olabilecek türden bir uygulama diyebilirim. Özellikleri büyük oranda benzerlik gösteren App Usage, kullanıcılar tarafından da aynı oranda talep görüyor.

Uygulamaları boyuta göre ya da alfabetik olarak sıralamak yerine kullanım süresi, kullanım sıklığı, ortalama kullanım süresi ve diğer faydalı metriklere göre sıralamanız mümkün. Bunun yanında, cihazınıza yüklediğiniz veya kaldırdığınız uygulamaların günlüğünü de tutan App Usage, uygulama kullanımı, widget ve bildirim olarak kullanımınızla ilgili hatırlatıcılar da görmenizi sağlıyor.

İndir App Usage Android Android için Uygulama Kullanım Takibi Uygulaması

3. Time Used

Time Used’ın en iyi özelliği, uygulamaların kategorize edilmesi diyebilirim. Her bir uygulamayı tek tek sıralamanın yanında, oyun oynarken, sosyal medya uygulamalarını kullanırken ya da internette gezinirken ne kadar zaman harcadığınızı görebilirsiniz.

Kullanımınızı görselleştirmenizde size yardımcı olacak çarpıcı grafikler ve çizelgeler de sunan uygulamada isterseniz bildirim çubuğunda canlı bir zamanlayıcı da ayarlayabilirsiniz.

İndir Time Used Android Android için Telefon Kullanımı Kısıtlama Uygulaması

4. Time Lock

Diğer üç uygulamadan farklı olarak, akıllı telefon kullanımınızı azaltmak için daha otoriter yöntemler kullanıyor. Bir kilit ve geri sayım sayacı içeren uygulama, telefonunuz kilitliyken yalnızca telefon görüşmeleri yapabilmenize izin veriyor. Facebook ve Twitter gibi zamanınızı harcayan uygulamaları tamamen engelliyor.

Telefonunuzu kilitledikten sonra kilidi açmak için telefonunuzu sallamanız gereken uygulamada, kilidi ne kadar çok kırarsanız o kadar çok kez telefonunuzu sallamanız gerekiyor. Yani, Facebook’a girebilmek için telefonunuzu 100 kez sallamanız gerekse bunu yapar mıydınız?

İndir Time Lock Android Android için Telefon Kullanımı Kısıtlama Uygulaması

5. Forest

Oldukça farklı bir tarzda akıllı telefon kullanımınızı kısıtlamaya çalışan Forest uygulamasını başlattığınızda bir fidan dikiyorsunuz. Eğer uygulamadan belirli bir süre çıkmazsanız ve işlerinize yoğunlaşırsanız bu fidan ağaç oluyor. Facebook, Twitter veya Instagram gibi vakit öldüren uygulamalara girdiğinizde geri sayım başlıyor ve fidanınız ağaç olamadan kuruyor. Oldukça başarılı bir uygulama olan Forest sayesinde siz de akıllı telefonunuzu bir kenara bırakarak işlerinize yoğunlaşabilir ve vaktinizi daha verimli bir şekilde geçirebilirsiniz.

6. BreakFree

Diğer uygulamalar gibi her bir uygulamayı kaç kez kullandığınızı ve kilit ekranı şifresini kaç kere girdiğiniz gibi işlemleri izleyen BreakFree, birçok grafik ve istatistiği de sizlere sunuyor. Bağımlısı olduğunuz uygulamalarda önceden belirlenmiş süre kadar vakit geçirmenize izin veren BreakFree, Telefon Yönetim Araçları ve bağımlılık puanı gibi eşsiz iki özellik de sunuyor. Bildirimleri engelleme, interneti devre dışı bırakma, aramaları otomatik reddetme gibi özellikler sunan Telefon Yönetim Araçları, bu işlevleri günün belirli saatlerinde gerçekleştirecek şekilde programlamanızı da sağlıyor.

Sosyal medya uygulamaları ve vakit öldüren uygulamaları ne kadar kullandığınıza bağlı olarak gerçek zamanlı olarak bağımlılık puanınızı hesaplayan BreakFree uygulaması, bu listemizdeki en etkili araçlardan biri diyebilirim.

İndir BreakFree Android Android için Telefon Bağımlılığı Azaltma Uygulaması

7. Android Pil Uygulaması

Herhangi bir ek uygulama yüklemeden, telefon kullanımınızı izlemenize yardımcı olan Pil kullanım uygulaması mevcut. Elbette, listedeki diğer uygulamalar kadar geniş özellikler sunmayan bu bölümde kullanım istatistiklerinizi görebilmeniz mümkün.

Ayarlar > Pil adımlarını izleyerek listedeki uygulamalardan birine tıklayabilir ve telefonunuz tamamen şarj olduktan sonraki kullanımları görebilirsiniz.

Eğer siz de akıllı telefonlarınızda çok fazla zaman geçiriyorsanız, listemizdeki uygulamalardan birini veya birkaçını kullanarak bu bağımlılıktan kurtulabilirsiniz. Bizlerle deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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