13 Yaşında Çocuklar Mobil Telefon Bağımlılık Tedavisi Görüyorlar

Şimdi şurada otursak, akıllı telefonların ve teknolojinin şu fani hayatımızda bize kazandırdıklarından saatlerce konuşabiliriz. Ancak tam aksine, bizden alıp götürdüklerini konuşmaya gelince bir şekilde dilimiz tutuluyor. Özellikle, genç yaşta ellerine elektronik cihazlar tutuşturduğumuz çocuklara verdiğimiz zarardan bahsedemiyoruz bile. Oysa dünyanın gelişmiş ülkelerinde çocuklarda akıllı telefon bağımlılığını tedavi yaşı, 10-13 ortalamasına kadar inmiş durumda. Biz gelişiyoruz diye sevinirken, çok yakınlarda bir yerlerde alarm zilleri çalıyor.

Günlük yaşamlarında akıllı telefon ya da bir tabletten başka bir meşgale veremediğimiz çocuklar, maalesef birer teknoloji bağımlısı haline dönüşüyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göz attığımızda, Türkiye'de bilgisayar kullanma yaşının ortalama 6-7'ye, akıllı telefon kullanma yaşının da 9'a kadar indiğini görebiliyoruz. Türkiye'de 6-13 yaş arası çocukların yüzde 60,5'i bilgisayar, yüzde 50,8'i internet, yüzde 24,3'ü cep telefonu kullanıyorlar.

Çocukların bu teknolojik cihazları kullanma amaçları da çeşitlilik gösteriyor. Biz gelin araştırmanın "akıllı telefon" başlığı altında toplanan verilere bir göz atalım. Türkiye'de 6-13 yaş arası çocukların akıllı telefon kullanım amaçları arasında; ilk sırayı yüzde 92,8 ile konuşma alırken ardından, yüzde 66,8 ile oyun oynama, yüzde 65,4 ile mesajlaşma, yüzde 30,7 ile internete girmek gibi alışkanlıklar sıralanıyorlar.

Yetişkinler üzerindeki olumsuzluk etkilerini bolca sağda solda okuduğumuz telefon bağımlılığı, çocuklar için çok daha büyük bir sorun.

Telefon bağımlılığının fizyolojik zararları

Teknolojik cihazlar, henüz olgunlaşmamış hücre yapısına sahip olan çocuklarda yetişkinlere göre, 10 kat daha fazla hasar yaratabiliyor. Teknolojik cihazlardan yayılan mikrodalgalar ve manyetik alan etkileri çocukların hücrelerinde 10 kat daha fazla etki edebiliyor.

Diğer bir tehlike, bu cihazlarla büyüyen çocukların, küçük yaşlardan itibaren, bu tür olumsuzluklara maruz kalarak ilerleyen yaşlarında pek çok sağlık problemleri yaşayabilecek olmaları. Acil bir önlem alınmadığı takdirde, bu sağlık problemlerinin artacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

Çocuklarda hızla yer eden telefon bağımlılığı genç bedenlerinde şu fiziksel rahatsızlıklara yol açıyor:

Görme sorunları.

Duruş ve iskelet bozuklukları.

Radyasyon alımı.

Hareket kısıtlılığının getirdiği kas ve eklem problemleri.

Obezite riski.

Uyku kalitesinde bozulmalar ve uykuya dalış sorunları.

Telefon bağımlılığının psikolojik zararları

6-13 yaş arası çocukların akıllı telefon bağımlısı olmalarının, bu çocuklar için psikolojik tehditler de var elbette. Bu yaş grubundaki çocuklar, sosyal gelişim anlamında çok büyük bir merak içerisinde olduklarından mobil telefonları bilgiye ve sosyalliğe açılan bir portal olarak görüyorlar. Yetişkinlerin ve ebeveynlerin kullandıkları her türlü argüman ve objeyi cep telefonu yoluyla araştırmaya hızla yöneliyorlar. Buradaki esas sorun, erken ergenlik dediğimiz ve günümüzde özellikle psikolojik açıdan uygunsuz internet ve medya kullanımıyla tetiklenen sürece bu yaş gurubunun hızla, bilinçsel gelişimlerine zarar verebilecek şekilde yönelebilmeleri.

Nasıl önlemler alınabilir?

Bilgisayar ve cep telefonu ile ilgili işlerinizi başka bir odada, çocuklardan uzak bir yerde gerçekleştirmeye çalışmak oldukça önemli bir önlem. Doğrudan ebeveynlerini sürekli gözleyen çocukların, istem dışı da olsa erken ve zamansız davranışlar geliştirmesine böylece engel olabilirsiniz. Çocukların arkadaş edinmelerine izin vermek, evde vakit geçirip dış dünyadan kopmalarını engellemek de çok önemli bir tavır, çocukların eline bir cep telefonu verip onu kendi başına, kontrolsüz bırakmak belki sizi rahat bırakacakları için işinize gelebilir, ancak bu cihazla yalnız kaldıkları süre içerinde onların sağlıklı gelişimine engel olabileceğinizi de unutmayın. Aile ile birlikte dışarıda geçirilecek zaman veya çocukların herhangi bir spor dalıyla uğraşması, kitle iletişim araçlarına olan ilgiyi azaltabiliyor, bu da çocukları daha sosyal kılıyor. Çocuklara güçlü aile ve arkadaşlık bağları kazandırmak, onların teknolojik hiçbir paylaşımın gerçek hayattaki paylaşımlarımızın yerine geçemeyeceğini anlatmak oldukça önemli. Çocukları teknolojiden uzak tutmak da çok doğru bir yaklaşım değil, ancak teknolojik bağımlılıktan uzak kalmaları mümkün kılmak için doğruyu işaret edecek kadar net ve açık bir ebeveyn olmak gerekiyor.

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