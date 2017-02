Yeni Başlayanlar İçin For Honor Rehberi

For Honor, oyuncuları acımasız bir Orta Çağ savaşının içine sokuyor ve bunu çok oyunculu modlarla tamamlayıp, harika bir oyun olarak karşımıza çıkarıyor. Çok yakın zaman önce piyasaya sürülen oyuna başlamadan önce bu yazımıza göz atmak isteyebilirsiniz.

For Honor Nedir?

Ubisoft’un yeni oyunlarından bir tanesi olan For Honor, kaotik bir savaşın kapılarını aralayan bir oyun. Daha önce oyun dünyasında çok ele alınmamış bir dönemi ve tarzı ele alan For Honor, üç farklı savaşçı ırkın yani Samuray, Şövalye ve Viking’lerin karşı karşıya gelmesini anlatıyor.

İsmi geçen bu üç ırk, Dünya üzerinde yaşanan ve kıtaları birleştiren devasa bir depremden sonra karşı karşıya geliyorlar ve amansız bir savaşı da böylece başlatıyorlar. Oyuncular olarak biz de bir tarafı seçip, bu savaşa tam ortasından dahil oluyoruz.

Hikaye tam olarak bu güç mücadelesinin üzerine kurulmuşken, çok oyunculu modlar da yine aynı şekilde ilerliyor. Bununla birlikte oyun gerçek bir kılıç kılıca dövüş üzerinde temellendiriliyor. Filmlerde görmeye alışık olduğumuz o dövüş sahneleri, For Honor ile birlikte bizim kontrolümüze geçiyor.

1- Dövüşün Esasları

For Honor, oyunda The Art of Battle olarak adlandırılan ve kılıçla dövüşlere inanılmaz bir hassasiyet kazandıran bir sistemi kullanıyor. Daha önce Ryse: Son of Rome gibi örneklerinde gördüğümüzün aksine For Honor, bazı tuşlara art arda basarak çeşitli vuruşlar yapmamızı sağlamak yerine, bunu tam bir kontrol usulüne çevirerek, gerçek bir dövüş hissiyatı uyandırıyor.

Oyunun çoğu karşılıklı kılıç dövüşlerine dayanıyor ve bu savaşları kazanmak için de -bugünlerde az görsek de- sabır ve zamanlama istiyor. Oyun içerisinde Guard System olarak adlandırılan bir sistemle, oyuncular saldırı ve savunma için silahlarının konumlarını ayarlıyorlar ve böylece ortaya gerçekçi bir dövüş çıkıyor.

İki rakip karşı karşıya geldiğinde, silahlarını üç yönde tutabiliyorlar. Silahlarını sağ, sol ya da yukarı pozisyonlarına ayarlayan oyuncular, buna göre saldırı ya da savunma gerçekleştirebiliyorlar.

a- Koruma Modu (Guard Mode)

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi oyun Guard Mode isimli bir sistemle dövüş mekaniklerini oluşturuyor. Bu sistemle birlikte oyuncular, bir başka oyuncu ile karşılaştıklarında LT, L2 ya da CTRL (sırasıyla Xbox, PS4 ve PC) tuşuna basarak, rakiplerine odaklanıyorlar. Bu tuşa bastıktan sonra seçtiğiniz rakibinize göre ekran hareket etmeye başlıyor ve karakteriniz de yine buna göre adımlar atıyor.

Bu tuşa basmanızla birlikte karakteriniz saldırı ya da savunma için en uygun konuma geçiyor ve rakibinin hareketlerini daha kolay takip edebiliyor. Rakipler arasında geçiş yapmak için de yine aynı tuşa basmanız ve seçmek istediğiniz rakibinize doğru dönerek tuşa tekrar dokunmanız yeterli oluyor. Ayrıca bir rakibe odaklanmışken, odağınızı diğer rakibinize kaydırmak için Alt tuşunu da kullanabilirsiniz.

b- Engelleme

Gelen saldırıları engellemek, oyunun ana kurallarından bir tanesi. Bunu yaparken de silahınızın konumunu, rakibinize göre ayarlamanız gerekiyor. Kontrolörlerde bunu sağ joystick ile yaparken, bilgisayar üzerinde Mouse hareketleri ile kontrol etmeniz mümkün.

Örneğin; bir dövüş sırasında rakibiniz silahını sağ tarafta tutuyorsa, bu onun sağ taraftan saldırı yapacağı anlamına geliyor. Eğer siz de silahınızı o tarafa geçirmezseniz, saldırı gerçekleşiyor. Fakat saldırı öncesinde silahınızı sağ tarafa geçirdiğiniz anda, o saldırıyı engelleyebiliyorsunuz.

c- Saldırı

Saldırılar da For Honor’ın ikinci vazgeçilmez mekaniği. Bunu yapmak için öncelikle rakibinize odaklanmanız gerekiyor. Ardından rakibinizin korumaya almadığı tarafını görerek, hafif ya da ağır olmak üzere iki farklı saldırı türünden bir tanesini seçebiliyorsunuz.

Ağır saldırı yapabilmek için R2, RT ya da E tuşlarına basıyorsunuz. Hafif saldırı için R1 ve RB tuşlarını kullanmanız mümkün. Tahmin ettiğiniz üzere ağır saldırılar daha çok hasar verirken, hafif saldırılar daha az hasar vermelerine rağmen daha kısa sürede görevlerini yerine getirebiliyorlar.

2- Gelişmiş savaş taktikleri

Hemen üstte anlattıklarımız oyunun temel mekaniklerini oluştururken, savaş taktiklerinin ve tarzlarının her kahramana ve ırka göre değişiklik gösterdiğinin de altını çizelim. Yani bütün her şeyi öğrenmek için oyuna girip, kendiniz deneyimlemeniz en iyisi. Yine de buradan birkaç taktik öğrenmeniz de pek tabi ki mümkün.

a- Defans bozma

Oyun içerisinde Guard Break olarak adlandırılan bu hareket X, Kare ve orta Mouse tuşu ile yapılabiliyor. Bu tuşa basmanızla birlikte karakteriniz küçük bir dürtme hareketi ile karşı karakterin Guard modundan çıkmasını ya da defansının kırılmasını sağlayabiliyor.

b- Fırlatma

Dövüşü kazandıktan sonra yine X, Kare ve orta mouse tuşuna iki kere basarak, çevrenizdeki şeylerin bazılarını ya da öldürdüğünüz karaktere dair parçaları atabiliyorsunuz. Böylece kendinize daha güvenli bir bölgeye ya da alana geçmek için zaman kazandırıyorsunuz.

c- Kaçma

Rakiplerinizden kurtulmak için yapabileceğiniz hareketlerden bir tanesi de yana ya da arkaya doğru kaçmak. Bunun için A, X ya da Space+geri tuşlarını kullanmanız gerekiyor. Size doğru gelen ağır bir saldırıdan ya da iki kişinin aynı anda yaptığı saldırılardan doğru zamanlama ile bu şekilde kurtulabilirsiniz.

d- Savuşturma

Parry sistemi ile birlikte rakibinizin yaptığı saldırıları karşılamak ve onu bir adım geriye göndermek mümkün. Bunu yapmak için ise zamanlamanızı tam olarak ayarlamanız gerekiyor. Size doğru bir saldırı yöneldiğinde, aynı anda siz de ağır bir saldırı yaparsanız, rakibinizi savuşturup, onu bir adım geriye gönderebilirsiniz.

e- İnfaz

Rakibinizi egale ettikten sonra ekranda beliren tuşlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Hızlıca ekrana gelip sonra ortadan kaybolan bu tuşları zamanında yakalarsanız, İnfaz hareketi devreye giriyor ve rakibinizi feci şekilde öldürüyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra da biraz olsun canınızın yenilendiğini unutmayın.

3- Savaşçı ırkları

Daha önce oyunda üç farklı savaşçı ırkı bulunduğunu söylemiştik. Bu ırkların altında da dört farklı karakter bulunuyor. Kendine has özellikleri bulunan bu karakterler, çoğu zaman bu özelliklerle kendilerine avantaj sağlasalar da farklı ırktaki dövüşçüler ile karşılaştıklarında bazen çuvallayabiliyorlar. Ubisoft bu sistemi, oyundaki dengeyi sağlamak için yerleştirmiş.

Şövalyeler, parlayan zırhları ve ağır silahları ile dikkat çeken ırk. Warden, Conqueror, Peacekeeper ve Lawbringer, olmak üzere altında dört farklı karakter bulunduruyor. Bu karakterler zırh ve silah seçimlerine göre ayrılıyorlar.

Viking’ler, diğer ırklara göre daha ağır silahlarla kuşanmış oluyorlar ve saldırıları daha güçlü oluyor. Fakat doğru karakterle onları alt etmek oldukça kolay. Raider, Warlord, Berserker ve Valkyrie isimli karakterlere sahipler.

Samuraylar, bildiğiniz üzere tarihin en unutulmaz savaşçıları arasındalar. Keskin kılıçları ve çeviklikleri ile saldırı konusunda yeterli olsalar da savunma konusunda kimi zaman çaresiz kalabiliyorlar. Bu ırk da Kensei, Shugoki, Orochi ve Nobushi olmak üzere dört farklı karaktere sahip.

Tüm bu karakterler ve ırklar kendilerine has oynanış tarzlarına sahipler. Bu sebeple bir ırk seçtikten sonra bütün bu karakterleri, yapay zekaya karşı denemenizi öneririm. Böylece sizin oyun tarzınıza en uygununu bulabilirsiniz. Yazmakla olmayacak şekilde kompleks olan bu sistemi en iyi şekilde anlamak için deneyimlemek en iyisi.

4- Bölge haritası

Oyunun kendine has özelliklerinden bir tanesi de Faction War ismiyle sürmekte olan büyük savaş. Bu savaşta bütün ırklar kendilerine ait bölgelerde savunma ve saldırı yapabiliyorlar. Eğer yaptıkları saldırılar başarılı olursa, karşı takımın bölgelerine de kendi bayraklarını dikiyorlar.

For Honor kitlesini canlı tutmak için hazırlanmış olan bu sistemin işlemesi için oyuncuların maçlara girmesi gerekiyor. Kazandıkları her maçtan sonra büyük savaşa katkı yapacak puanlar kazanıyorlar. Ardından bu puanları, savaş bölgeleri üzerindeki herhangi bir yere yatırıyorlar. Bunun sonucunda puanı daha yüksek olan takım, o bölgeyi kazanıyor ya da savunmayı başarıyor.

İşin güzel kısmı ise bu haritanın bütün platformlarda ortak olması. Yani PC üzerinden de konsol üzerinden de oyuna giren oyuncular, aynı haritayı ve aynı savaşları görüyorlar. Böylece sezonlar boyunca devam edecek büyük mücadelenin fitili ateşlenmiş oluyor.

5- Oyun Modları

Duel: 1'e 1 oynadığınız bu oyun modunda karşınızda sadece bir karakter bulunuyor ve onunla "Allah ne verdiyse" dövüşüyorsunuz. Bu dövüşler, oyunda şimdilik yer alan haritaların çok küçük bir bölümünde gerçekleşiyor. Yani öyle kaçma kovalamaca da yok; direkt karşı karşıya geliyor ve kazanmaya uğraşıyorsunuz. Beta süreci olduğundan oyuncular şimdilik tuşlara rastgele basıp dövüşmeyi tercih ediyorlar; ancak biraz tecrübe kazanmalarının ardından müthiş dövüşler izleyeceğimiz aşikar.

Brawl: 2’ye 2 temelli olan bu oyun modunda da yine iki oyuncu birbiri ile dövüşüyor. Burada bir başka zorluk daha devreye sokulmuş: Harita şartları. Yani dövüştüğünüz haritaya küçük tuzaklar kurulmuş. Örneğin; bir haritada gayzerler yer alıyor. Hem rakip oyuncuları kontrol etmeniz hem de bu gayzerlerin patlamalarından kaçmanız gerekiyor. Haliyle oyuna bir başka çeşitlilik daha ekleniyor. Burada birlikte oynadığınız oyuncunun seviyesinin bir hayli iyi olması da elzem. Çünkü o öldüğü anda iki oyuncu ile aynı anda mücadele etmek neredeyse imkansız. Bu sebeple ikinizin de aynı anda aynı derecede iyi oynamanız gerekiyor.

Dominion: Oyunun asıl oyun modu 4’e 4 gerçekleşen Dominion. İşin MOBA tarafı da tam olarak burada başlıyor. Oynadığınız her haritada üç farklı “line” ya da koridor yer almakta. Bu koridorlar, diğer oyunlarda olduğu gibi eşit derece önemli değiller. Asıl savaş orta koridorda dönerken, diğer koridorlar daha dar ve çetrefilli yollara sahipler.

Dominion’da temel olay A,B ve C noktalarını elde tutmak ve tuttuğunuz süre boyunca puan kazanmak. Bu modu diğer oyunlarda da çokça görmüş olabilirsiniz. Fakat burada devreye piyonlar da giriyor. Yani diğer oyun modlarında sadece rakip karakterlere karşı savaşırken, burada hem yapay zeka askerlere hem de karakterlere karşı savaşıyorsunuz.

Tüm bu oyun modlarının yanı sıra oyunda karakter açma ve silah edinme gibi durumlar da mevcut. Oyuna başladığınızda size ücretsiz olarak üç tane karakter veriliyor. Bu karakterler herkesin oynayabileceği, çok da numarası olmayan, ücretsiz karakterler. Fakat farklı özelliklere ve oyun tarzlarına sahip olan karakterler edinmek istediğinizde, oyun içi paranızdan ödeme yapmanız gerekiyor. Keza kendi karakterinize daha güçlü bir silah almak için de para yatırmanız kaçınılmaz.

Aşağıda yer alan bağlantı yardımıyla Ubisoft'un yeni oyunu For Honor'ı çok daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.