?     Geri Bildirim
TamindirBlogNasıl YapılırWindows 10'da İstenmeyen Uygulamalar Nasıl Kaldırılır?

Windows 10'da İstenmeyen Uygulamalar Nasıl Kaldırılır?

Nasıl yapılır

- 12.02.2017 -
0 Yorum

Windows 10'da İstenmeyen Uygulamalar Nasıl Kaldırılır?

Windows 10 işletim sistemi bazı uygulamaları da beraberinde getiriyor ve bu uygulamalar ne yazık ki normal yöntemlerle kaldırılamıyor. Bizler de bu rehberimizde Windows 10’da istenmeyen uygulamaların nasıl kaldırıldığını sizlere anlattık.

Microsoft, Windows 10’da bazı uygulamaları program ekle/kaldır menüsüyle ya da sağ tıklamayla açılan menüdeki Kaldır seçeneğiyle silinmesini engellemiş durumda. Kullanmadığınız halde gereksiz kalabalık yapan bu uygulamaları PowerShell ile birkaç komutla silebilmeniz mümkün. Uygulamaları kaldırmaya başlamadan önce uyarıda bulunmakta fayda var. Bu uygulamalardan bazıları Windows 10’la derin bir şekilde bütünleştiğinden, bunları kaldırmak sorun yaratabilir. Bu sebeple hangi uygulamayı kaldıracağınız konusunda dikkatli olmalısınız.

Bilgisayarınızı iş amaçlı kullanıyorsanız ve oyunlarla herhangi bir bağınız yoksa Xbox uygulaması sizin için gereksiz olacaktır. Xbox’a sağ tıklayıp Kaldır’ı seçerek normal şekilde kaldıramayacağınızdan PowerShell kullanmanız gerekiyor.

İlk olarak Başlat menüsün yanındaki Windows'da Ara ikonuna tıklayarak buraya PowerShell yazıyoruz ve Windows PowerShell uygulamasına tıklıyoruz.

powershell

Gördüğünüz gibi Komut İstemi’ne benzer bir komut penceresi açıldı. Komut satırına aşağıdaki kodu kopyalayıp yapıştırıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz:

Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage

xbox kaldırma

Komutu başarıyla uyguladıktan sonra PowerShell’i kapatıyoruz ve Başlat menüsüne Xbox yazarak uygulamanın silinip silinmediğini kontrol ediyoruz.

xbox arama

Windows 10’da İstenmeyen Uygulamaları Kaldırma

Yukarıdaki örnekte anlattığımız şekilde, kaldırmayı düşündüğünüz diğer uygulamaları şu komutları kullanarak kaldırabilirsiniz:

Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage

Kaldırılan Uygulamalar Nasıl Geri Getirilir?

Kaldırdığınız uygulamaları fikrinizi değiştirip geri getirmek istiyorsanız PowerShell’i yönetici olarak çalıştırarak aşağıdaki komutu kopyalayarak PowerShell komut satırına yapıştırıp Enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır:

Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}

Komutu uyguladıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekecektir. İşlem tamamlandığında yerleşik olarak gelen tüm Windows 10 uygulamaları Başlat menüsüne geri dönecek.

Windows 10'da Başlat Menüsü Hatalarını Çözecek 7 İpucu

Windows 10'da DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 12.02.2017

Windows 10'da İstenmeyen Uygulamalar Nasıl Kaldırılır? için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

iOS için En İyi Hava Durumu Uygulamaları iOS için En İyi Hava Durumu Uygulamaları Kötü hava koşullarına karşı önlem alabilmeniz ve planlarınızı buna göre yapabilmeniz için hazırladığımız bu listede iOS için en iyi…
E-posta Adresi Nasıl Bulunur? E-posta Adresi Nasıl Bulunur?“crazyboy_artistçocuk-35@hotmail.com” gibi mail adresleri bir akımdı, neyse ki geçti. Artık insanlar e-posta adreslerini seçerken isim ve soy… Psikolojik Bozuklukları Ele Alan 7 Oyun Psikolojik Bozuklukları Ele Alan 7 OyunPsikolojik bozuklukların popüler kültür ögelerince ele alınması her zaman gördüğümüz durumlardan biri değil. Filmler, diziler ya da video…
Windows 10'da DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? Milli Yazılım Pardus Nedir, Adını Nereden Alıyor, Kullanmak İçin Ne Yapmalı?

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR