Windows 10'da İstenmeyen Uygulamalar Nasıl Kaldırılır?

Windows 10 işletim sistemi bazı uygulamaları da beraberinde getiriyor ve bu uygulamalar ne yazık ki normal yöntemlerle kaldırılamıyor. Bizler de bu rehberimizde Windows 10’da istenmeyen uygulamaların nasıl kaldırıldığını sizlere anlattık.

Microsoft, Windows 10’da bazı uygulamaları program ekle/kaldır menüsüyle ya da sağ tıklamayla açılan menüdeki Kaldır seçeneğiyle silinmesini engellemiş durumda. Kullanmadığınız halde gereksiz kalabalık yapan bu uygulamaları PowerShell ile birkaç komutla silebilmeniz mümkün. Uygulamaları kaldırmaya başlamadan önce uyarıda bulunmakta fayda var. Bu uygulamalardan bazıları Windows 10’la derin bir şekilde bütünleştiğinden, bunları kaldırmak sorun yaratabilir. Bu sebeple hangi uygulamayı kaldıracağınız konusunda dikkatli olmalısınız.

Bilgisayarınızı iş amaçlı kullanıyorsanız ve oyunlarla herhangi bir bağınız yoksa Xbox uygulaması sizin için gereksiz olacaktır. Xbox’a sağ tıklayıp Kaldır’ı seçerek normal şekilde kaldıramayacağınızdan PowerShell kullanmanız gerekiyor.

İlk olarak Başlat menüsün yanındaki Windows'da Ara ikonuna tıklayarak buraya PowerShell yazıyoruz ve Windows PowerShell uygulamasına tıklıyoruz.

Gördüğünüz gibi Komut İstemi’ne benzer bir komut penceresi açıldı. Komut satırına aşağıdaki kodu kopyalayıp yapıştırıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz:

Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage

Komutu başarıyla uyguladıktan sonra PowerShell’i kapatıyoruz ve Başlat menüsüne Xbox yazarak uygulamanın silinip silinmediğini kontrol ediyoruz.

Windows 10’da İstenmeyen Uygulamaları Kaldırma

Yukarıdaki örnekte anlattığımız şekilde, kaldırmayı düşündüğünüz diğer uygulamaları şu komutları kullanarak kaldırabilirsiniz:

Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage

Kaldırılan Uygulamalar Nasıl Geri Getirilir?

Kaldırdığınız uygulamaları fikrinizi değiştirip geri getirmek istiyorsanız PowerShell’i yönetici olarak çalıştırarak aşağıdaki komutu kopyalayarak PowerShell komut satırına yapıştırıp Enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır:

Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}

Komutu uyguladıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekecektir. İşlem tamamlandığında yerleşik olarak gelen tüm Windows 10 uygulamaları Başlat menüsüne geri dönecek.

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