Windows 10 Kullananların Dikkat Etmesi Gereken 15 Gizlilik Ayarı

Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarınız varsa, dikkat etmeniz gereken 15 gizlilik ayarını sizler için anlattık. Mutlaka göz atmalısınız.

Windows 10, tıpkı Android ve iOS gibi web sayfalarında ve uygulamalarda reklamlar gösteriyor. Çerezler, sizi her yerde takip ederek Microsoft’a gönderiyor ve bu sayede toplanan veriler ile kişiselleştirilmiş reklamlar görüntüleniyor. Neyse ki, bu reklamları devre dışı bırakmak ve verilerinizi gizli tutmak için bir seçeneğiniz bulunuyor.

Başlat > Ayarlar > Gizlilik > Genel > Gizlilik Seçeneklerini Değiştirin adımlarını izleyin.

adımlarını izleyin. “Uygulamaların uygulamalardaki deneyimler için reklam kimliğimi kullanmasına izin ver” seçeneğini Kapalı konuma getirin.

Kişiselleştirilmiş Reklamlardan Vazgeç

Microsoft, tüm kullanıcılarına benzersiz, anonim ve kullanıcı tarafından sıfırlanabilen bir reklamcılık kimliği atıyor. Bu kimlik, web kullanımınızı takip ederek reklamverenlerin ilgi alanlarınıza dayalı reklamlar göstermelerinde yardımcı olmak için kullanılıyor. Bunu durdurmak istiyorsanız aşağıdaki adımları tarayıcılarınızda kullanabilirsiniz.

Burada yer alan bağlantıyı her tarayıcıda açın ve sağdaki bölümde yer alan Personalized ads in this browser seçeneğini Off konumuna getirin.

Not: Çerezleri açmayı ve reklam engelleyicileri kapatmayı unutmayın.

Cortana ve Görev Çubuğu Aramasını Devre Dışı Bırakın

Cortana henüz Türkiye’de kullanılamıyor fakat, farklı ülkelerde yaşayan okuyucularımızı düşünerek bu maddeyi de ekleme gereği duyduk.

Cortana’yı açın ve Ayarlar’a gidin. Burada yer alan “Hey Cortana”, “Cihaz Geçmişim” ve “Arama Geçmişim” gibi tüm seçenekleri kapatın. Bunu yaptığınızda Cortana’nın akıllı özelliklerinden yararlanamayacağınızı unutmayın.

Cortana’nın Bildiklerini Yönetin

Microsoft, sizden toplanan tüm bilgileri kendi uygulamalarıyla saklıyor fakat, Cortana’yı kapatmak önceden depolanmış eski bilgileri silmiyor. Aşağıdaki adımları izleyerek kayıtlı verileri kolayca temizleyebilmeniz mümkün.

Cortana Ayarları > Cortana’nın bulutta benim hakkımda neler bildiğini değiştir adımlarını izleyin ve açılan yeni pencerenin altındaki Temizle butonuna tıklayın.

adımlarını izleyin ve açılan yeni pencerenin altındaki butonuna tıklayın. Arama geçmişi, Favoriler ve daha fazlasını temizlemek istiyorsanız bu pencerede yer alan Bing Haritaları, Arama Geçmişi Sayfası ve dizüstü bilgisayara bağlı servisler sayfası bağlantılarına tıklayabilirsiniz.

Arama Geçmişi Sayfası ve dizüstü bilgisayara bağlı servisler sayfası bağlantılarına tıklayabilirsiniz. Cortana penceresinde solda yer alan Notebook simgesine tıklayın ve İzinler’e gidin. “Cortana’nın gördüğü ve kullandığı her şeyi yönetin” bağlantısına tıklayın ve “Konum”, “Kişiler, e-posta, takvim ve iletişim geçmişi” ile “Tarama Geçmişi” seçeneklerini devre dışı bırakın.

Aynı sayfada yer alan “Konuşma, mürekkep oluşturma ve yazma” bağlantısına tıklayın. Açılan pencerede “Beni Tanımayı Durdur” butonuna tıklayın. İşte hepsi bu kadar.

Akıllı Wi-Fi Devre Dışı Olsun

Microsoft, Akıllı Wi-Fi özelliğini ağ şifrelerini arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz için tasarlamıştı ancak, artık şifre paylaşım özelliği kullanılmıyor. Akıllı Wi-Fi özelliği şu an, herkese açık kablosuz ağ noktalarını önermek ve bağlanmak için kullanılıyor. Daha güçlü bir güvenlik için bunu devre dışı bırakmanız gerekiyorsa aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Başlat > Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi adımlarını izleyin. Açılan sayfadaki Akıllı Wi-Fi altında yer alan "Önerilen açık etkin noktalara bağlan" seçeneğini devre dışı bırakın.

Not: Akıllı Wi-Fi kullanıcılarının Wi-Fi ağınıza bağlanmasını durdurmak için, SSID bölümüne “_optout” ekleyebilirsiniz. Yani ağın ismi “tamindir” ise “tamindir_optout” olmalıdır.

OneDrive Senkronizasyonunu Devre Dışı Bırakın

Windows 10’da önyüklü olarak gelen OneDrive, depolama ve herhangi bir cihazdan dosya paylaşımı yapmanızı kolaylaştırıyor. Etkin olan tüm kullanıcı verilerini yedekleyen OneDrive’ı beğenmediyseniz kapatmanız mantıklı olacaktır.

Ekranın sağ alt kısmında yer alan sistem tepsisindeki yukarı bakan oka tıklıyoruz.

OneDrive simgesine sağ tıklıyoruz ve Ayarlar seçeneğine tıklıyoruz.

seçeneğine tıklıyoruz. Burada yer alan her iki seçeneğin de işaretini kaldırıyoruz ve ayarları kaydetmek için Tamam butonuna tıklıyoruz.

Gizlilik Seçeneklerini Yönetin

URL’leri ziyaret ettiğinizde, ekran klavyesini kullanarak yazdığınızda ya da uygulamaları kullanmak gibi gizliliği olmayan bazı özellikler Microsoft’a veri gönderebiliyor. Bunu kapattığınızda, Windows 10’daki gizliliğinizi iyileştirmek adına mantıklı bir adım atmış olabilirsiniz. Bunun için:

Başlat > Ayarlar > Gizlilik > Genel adımlarını izliyoruz.

adımlarını izliyoruz. Açılan pencerede “Gelecekte yazı ve el yazısı özelliklerini iyileştirmemize yardım etmek için Microsoft’a yazma şeklimle ilgili bilgi gönder” ve “Web sitelerinin dil listeme erişerek yerel olarak uygun içerik sağlamasına izin ver” seçeneklerini Kapalı konuma getiriyoruz.

Bunların dışında Konum, Kamera, Mikrofon, Takvim vb. sekmelere giderek uygulama erişimlerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Microsoft Edge Yapılandırması

Microsoft Edge tarayıcısı; tuş girişlerini kaydetme, geçmiş siteleri tarama, form bilgilerini kaydetme, kişiselleştirilmiş sonuçlar ve daha fazlası için Cortana’yı entegre etme gibi veri toplama özelliklerine sahip bir internet tarayıcısı. Bu özellikler taramayı hızlandırıyor ve genel deneyimi iyileştiriyor fakat, Edge varsayılan tarayıcınız değilse veya kullanmadığınız özellikler ise kapatmanızı öneriyoruz.

Edge tarayıcısını açtıktan sonra sağ üst köşedeki üç noktalı menü simgesine tıklıyoruz ve Ayarlar > Gelişmiş Ayarları Görüntüle adımlarını izliyoruz.

Açılan pencerede Adobe Flash Player kullan seçeneğini devre dışı bırakıyoruz.

Gizlilik ve Hizmetler bölümüne inerek aşağıdaki seçenekleri devre dışı bırakıyoruz:

Parolaları kaydetmeyi sun

Form bilgilerini kaydet

Cortana, Microsoft Edge’de bana yardımcı olsun

Ben yazarken arama ve site önerilerini göster

Gözatmayı hızlandırmak, okumayı iyileştirmek ve genel deneyimimi daha iyi yapmak için sayfa tahminini kullan

SmartScreen Filtresi ile beni kötü amaçlı web siteleri ve indirmelere karşı korumaya yardım et.

SmartScreen Filtrelerini Devre Dışı Bırakın

Microsoft, Windows 10’da etkin olan SmartScreen filtreleri sayesinde ziyaret ettiğiniz web siteleri veya yüklediğiniz uygulamalar hakkındaki tüm bilgileri alabiliyor. Bu filtreler sayesinde kötü niyetli siteleri analiz ederek engelleniyor, fakat bu süreç içerisinde verileriniz şirketin sunucularına da ulaşmış oluyor. Tehditlere karşı koruma sağlamak istiyorsanız bu özellik önemli ancak yine de devre dışı bırakmak isterseniz şu adımları uygulayabilirsiniz:

Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Güvenlik ve Bakım > Windows SmartScreen ayarlarını değiştir adımlarını izliyoruz. Açılan pencerede ise Hiçbir şey yapma (Windows SmartScreen’i kapat) seçeneğini işaretleyip Tamam butonuna tıklıyoruz.

Şimdi de Ayarlar > Gizlilik > Genel adımlarını izliyoruz. Açılan sayfada “Windows Mağazası uygulamalarının kullandığı web içeriklerini (URL’ler) denetlemek için SmartScreen Filtresini aç” seçeneğini devre dışı bırakıyoruz.

Windows 10 Eşitlemesini Devre Dışı Bırakın

Windows 10, tercihlerinizi ve ayarlarınızı tüm cihazlarınız arasında senkronize edebiliyor. Yani, aynı Microsoft hesabını kullanarak oturum açtığınız her cihazda şifreleriniz, dil tercihleriniz, masaüstü ve web tarayıcı ayarları gibi ayarların bulunabileceği anlamına geliyor. Bunu kapatmak istiyorsanız;

Ayarlar > Hesaplar > Ayarlarınızı Eşitleyin adımlarını izleyin ve tüm seçenekleri devre dışı bırakın.

Yerel Hesaba Geçin

Yukarıdaki maddede belirttiğimiz hesabınızı kullanmıyorsanız, yerel hesaba geçmeniz daha doğru olacaktır. Windows 10’da yerel hesaba nasıl geçiş yapacağınızı da şu adımları izleyerek öğrenebilirsiniz;

Ayarlar > Hesaplar > Bilgileriniz

“Bunun yerine yerel bir hesapla oturum açın” bağlantısına tıklayın ve kurulum adımlarını tamamlayın.

Konum’u Kapatın

Konum özelliği uygulamalar, hizmetler ve konuma ilişkin çeşitli hizmetleri kullanabilmenizde yardımcı oluyor. Birçok kişi bu özelliği kullansa da, bazılarımız konumu uygulama veya web siteleriyle paylaşmak istemiyor. Siz de konumunuzu paylaşmak istemiyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar > Gizlilik > Konum adımlarını izliyoruz.

adımlarını izliyoruz. Açılan pencerede Konum bölümünü Değiştir butonuna tıklayarak kapatıyoruz ve ardından hemen alttaki Konum hizmeti ’ni Kapalı konuma getiriyoruz.

butonuna tıklayarak kapatıyoruz ve ardından hemen alttaki ’ni Kapalı konuma getiriyoruz. Konum geçmişinizi temizlemek için sayfanın alt kısmında bulunan Temizle butonuna tıklayabilirsiniz.

Windows Update’i Yapılandırın

Windows Update için eşler arası paylaşıma izin veriliyor. Yani, yerel ağınızdaki ya da internetteki arkadaşlarınızın bilgisayarından güncellemeleri indirebiliyorsunuz. Güncelleme paylaşımını kapatmak için:

Başlat > Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update > Gelişmiş Seçenekler > Güncelleştirmelerin Nasıl Teslim Edileceğini Seç adımlarını izleyin ve aşağıdaki ayarları uygulayın:

Geri Bildirim ve Tanılamalar’ı Devre Dışı Bırakın

Windows, performans sorunlarını gidermek ve hizmetlerini iyileştirmek için tanılama verilerini Microsoft sunucularına gönderiyor. Gönderilen bu veriler uygulamalar, anlık bellek görüntüleri vb. bilgileri içeriyor. Pek çok kişi, kendi bilgisayarlarından herhangi bir şirketin sunucusuna herhangi bir şey göndermemeyi tercih ediyor. Eğer siz de onlardan biriyseniz şu adımları izleyebilirsiniz;

Ayarlar > Gizlilik > Geri bildirim ve tanılamalar adımlarını izledikten sonra açılan sayfada aşağıdaki değişiklikleri yapmanız gerekiyor.

Spybot Anti-Beacon’ı Deneyin

Spybot Anti-Beacon uygulaması Windows 10’un çeşitli veri izleme özelliklerini engelleme ve durdurma yeteneğine sahip. Bu yardımcı uygulama işletim sisteminin, sisteminizle ilgili anonim bilgileri Microsoft’a göndermesini önleyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan Spybot Anti-Beacon uygulamasını indirip yükledikten sonra açılış ekranında Immunize butonuna tıklayabilirsiniz.

