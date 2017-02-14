Windows 10 Boot (Önyükleme) Seçenekleri Menüsüne Erişmenin 5 Yolu

Kullandığınız bilgisayarın sisteminde herhangi bir sorun oluştuğu zaman "Güvenli Mod" adı altında bir seçenek ile bilgisayarınızı yeniden başlatabiliyor ve kısıtlı imkanlar dahilinde sorunun kaynağını bulabiliyorsunuz. Pek çok noktada hayat kurtarıcı olan bu mod, Windows 8 ile birlikte gizlenmeye başladı. Windows 10'da ise iyice derinlere gizlenerek ezber bozuyor.

Microsoft'un son ve en gelişmiş işletim sistemi olan Windows 10, bir dizi ilginç özellikleri ve gelişmiş önyükleme seçeneklerini kullanıcılarına sunuyor. Çıktığı günden beri de iddiasını koruyan Windows 10, bazı noktalarda ise baş belası haline geliyor. Eskiden kolaylıkla ulaştığımız önyükleme seçenekleri Windows 10 ile birlikte derinlere gömülmüş durumda. Eski işletim sistemlerinde bilgisayar açılırken tek tuş ile ulaştığımız bu ayarları Windows 10'da kullanabilmek için farklı yöntemler bulunuyor. Şimdi, bilgisayarınızda sorun oluşması durumunda anında kullanabilmeniz için önyükleme seçeneklerine ulaşmanın yollarını aktaracağız.

1. Shift Tuşuna Basıp Yeniden Başlatmak

Eğer bilgisayarınız masaüstünü görebilecek şekilde çalışıyorsa biraz şanslısınız demektir. Windows 10 önyükleme seçeneklerine ulaşmak için bilgisayarınızı yeniden başlatırken Shift tuşuna basmanız gerekiyor. Özelliği kullanmak için öncelikle Shift tuşuna basılı tutmalı ve hemen ardından Başlat>Aç/Kapa>Yeniden Başlat yolunu izlemelisiniz. Bu işlemleri yaparken elinizi Shift tuşundan kaldırmamalısınız. Öte yandan bu özelliği kullanabilmek için fiziksel bir klavyenizin olması da gerekiyor.

2. Windows 10 Ayarlarını Kullanmak

Eğer bilgisayarınızı sorunsuz açılıyor ancak Shift+Yeniden Başlat seçeneğini kullanmak istemiyorsanız "Ayarlar" sekmesinden de önyükleme seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Başlat menüsünden Ayarlar'a ulaştıktan sonra Güncelleştirme ve Güvenlik>Kurtarma>Gelişmiş Başlangıç yolunu izlemeli ve "Şimdi yeniden başlat" düğmesine tıklamalısınız. Bu düğmeye tıkladıktan sonra önyükleme seçenekleri 2-3 sn içerisinde karşınıza geliyor.

3. Komut İstemi'ni Kullanmak

Basit ayarlarla ilgilenmiyor ve kendinizi de biraz hacker gibi hissetmek istiyorsanız Komut İstem'ni kullarak söz konusu seçeneklere ulaşabilirsiniz. Komut İstemi'yle önyükleme seçeneklerine ulaşmak için Başlat düğmesi üzerinde sağ tık yapmalı ve "Komut İstemi(Yönetici)" seçeneğini açmalısınız. Karşınıza gelen siyah terminal ekranına "shutdown.exe /r /o" yazarak Enter'a basmalısınız. Küçük bir gecikme olduktan sonra bilgisayarınız önyükleme seçenekleriyle birlikte açılacaktır.

4. Önyükleme Seçeneklerini Açmaya Zorlamak

Bilgisayarınız masaüstüne ulaşamayacak kadar sorunluysa, yine de önyükleme seçeneklerine erişebilirsiniz. Eğer sisteminizde bir çökme durumu varsa Windows 10 sizin için başlangıçta önyükleme seçeneklerini aktif ediyor. Bu ayarlar gelmiyorsa, siz yine kendi imkanlarınızla bu ayarları aktif edebilirsiniz. Bunun için bilgisayarınızı açtığınızda Windows logosunu gördüğünüz an bilgisayarın tüm elektriğini kesin ve bilgisayar otomatik olarak kapansın. Daha sonra bilgisayarı tekrar açın ve aynı işlemi tekrar edin. 2-4 kez bu işlemi tekrarladığınızda bilgisayarınız otomatik onarım moduna geçecek ve önyükleme seçeneklerini sizin için aktif edecektir.

5. Kurulum DVD/USB Kullanmak

Eğer bilgisayardan biraz anlıyorsanız, başlıktan neler yapmanız gerektiğini tahmin etmişsinizdir bile. Genellikle format atmak için kullandığımız DVD ve USB'ler bilgisayarımızda sorun olması halinde de yardımımıza koşuyor. Yükleme ekranında yer alan "Bilgisayarınızı Onarın" seçeneğine tıklayarak Windows 10 önyükleme seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

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