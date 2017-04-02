VPN uygulamaları, gizlilik konusuna önem veren kullanıcıların vazgeçilmez araçları diyebilirim. Oldukça kolay kullanıma sahip olan bu uygulamalar, hayatınızı kolaylaştıracak avantajlar da sunuyor. Bizler de bu rehberimizde, VPN kullanmanız için 10 neden listesini hazırladık. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

1. Ortak Kablosuz Ağlarda Güvenli Erişim

Alışveriş merkezleri, kafeler, oteller ya da parklar gibi bölgelerde ücretsiz bir Wi-Fi noktası gören her kullanıcı, bu ağa bağlanarak çeşitli işlemleri yapma ihtiyacı hissediyorlar. Ancak, bu ağlara VPN olmadan bağlanmak oldukça riskli diyebilirim.

Bu ağları kullanan kötü niyetli kişiler tarafından mağdur edilmek istemiyorsanız, VPN uygulamalarını kullanmanız gerekiyor. Bu sayede bağlantılarınızı şifreleyebilir ve güvenli bir şekilde internete erişebilirsiniz.

2. Konum Tabanlı Kısıtlamaları Aşabilme

Bazı uygulamaları kullanırken ne yazık ki bölgesel kısıtlamalarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Örneğin, BBC iPlayer’ı izlemek ya da Netflix’in ABD’ye özel bir içeriğine ulaşabilmek için o ülkelerde yaşamak zorunda değilsiniz. VPN uygulamalarında konumunuzu ayarlayarak bu kısıtlamaları kolaylıkla aşabilirsiniz.

3. Erişimi Engellenmiş Sitelere Erişebilme

Ülkemizde ve daha birçok ülkede, çeşitli web sitelerine erişim engellenebiliyor. VPN uygulamaları kullanarak, normal şartlarda erişemediğiniz web sitelerine kolayca erişim sağlayabilirsiniz. VPN ile bağlantılarınız şifreleneceğinden, takip edilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

4. Konum Tabanlı Fiyat Hedeflemesini Aşabilme

İnternet kullanıcılarının birçoğunun habersiz olduğu, fakat avantaja çevirilecek bir durumdan bahsedeceğiz. Alışveriş siteleri ya da seyahat firmaları kullandığınız tarayıcıya, bulunduğunuz ülkeye vb. kriterlere göre farklı fiyatlar uygulayabiliyorlar. Oldukça adaletsiz olan bu durumu kendi lehinize çevirmeniz mümkün. VPN uygulamalarını kullanarak normalden daha ucuza uçak bileti, otel kiralama, giyim vb. ürünleri satın alabilirsiniz. VPN uygulamasından konum değiştirerek, düşük fiyatları bulmaya çalışabilirsiniz.

5. Otomatik Olarak Her Şeyi Şifreleyebilme

Bir VPN uygulaması kullandığınızda, her şey şifreli bağlantı üzerinden gerçekleşiyor. Verilerinizin takip edilmesini istemiyorsanız, VPN uygulaması kullanarak her şeyi şifreleyebilirsiniz.

6. Çevrimiçi Oyun Hızlarını Arttırabilme

Bazı intenet servis sağlayıcıları, çevrimiçi oyunlarda hızı yavaşlatmak için çeşitli yöntemlere başvurabiliyorlar. Çevrimiçi oyun oynarken istediğiniz performansı alamıyorsanız, VPN uygulamalarıyla bunun önüne geçebilirsiniz.

7. Güvenli Sohbet Edebilme

WhatsApp vb. mesajlaşma uygulamaları artık sohbetleri şifreleyerek başkaları tarafından okunma ihtimalini ortadan kaldırdı. Ancak, her mesajlaşma uygulamasında bu özellik ne yazık ki bulunmuyor. Mesajlarınızın başkaları tarafından takip edilmesini istemiyorsanız, VPN uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta, VPN uygulamalarının uçtan-uca şifreleme kadar güvenli olmadığı. Kullandığınız hizmet mesajlarınızı okuyabilecektir.

8. Etkinliklerinizi Gizleyebilme

“Hassas” içerik araştırmalarınızda başkalarının sizi takip etmesini istemiyor olabilirsiniz. Etkinliklerinizi gizli tutmak için VPN uygulamalarına başvurabilir, güvenli bir şekilde internette gezinebilirsiniz.

9. Torrent’te Gizlenebilme

Yasal bir şekilde kullanıldığı sürece, torrent oldukça büyük bir nimet diyebilirim. Servis sağlayıcınız torrenti yavaşlatmak için çeşitli yöntemlere başvuruyorsa ve torrent’lerinizi gizli tutmak istiyorsanız ilacınız VPN uygulamaları. VPN hizmetlerinin torrent’lerle ilgili ilkelerini okuduktan sonra kullanmaya başlamanızda fayda var.

10. Tamamen Özel İletişim Kurma

Çeşitli iletişim araçları, kötü niyetli kişilerin bir numaraları hedefleri olabiliyor. VPN uygulamaları ile bu riski ortadan kaldırabilir ve güvenli bir şekilde iletişim sağlayabilirsiniz.

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