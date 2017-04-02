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VPN Kullanmanız için 10 Neden

Güvenlik

- 02.04.2017 -
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VPN Kullanmanız için 10 Neden

VPN uygulamaları, gizlilik konusuna önem veren kullanıcıların vazgeçilmez araçları diyebilirim. Oldukça kolay kullanıma sahip olan bu uygulamalar, hayatınızı kolaylaştıracak avantajlar da sunuyor. Bizler de bu rehberimizde, VPN kullanmanız için 10 neden listesini hazırladık. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

1. Ortak Kablosuz Ağlarda Güvenli Erişim

ortak kablosuz ağlar

Alışveriş merkezleri, kafeler, oteller ya da parklar gibi bölgelerde ücretsiz bir Wi-Fi noktası gören her kullanıcı, bu ağa bağlanarak çeşitli işlemleri yapma ihtiyacı hissediyorlar. Ancak, bu ağlara VPN olmadan bağlanmak oldukça riskli diyebilirim.

Bu ağları kullanan kötü niyetli kişiler tarafından mağdur edilmek istemiyorsanız, VPN uygulamalarını kullanmanız gerekiyor. Bu sayede bağlantılarınızı şifreleyebilir ve güvenli bir şekilde internete erişebilirsiniz.

2. Konum Tabanlı Kısıtlamaları Aşabilme

konum tabanlı kısıtlamalar

Bazı uygulamaları kullanırken ne yazık ki bölgesel kısıtlamalarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Örneğin, BBC iPlayer’ı izlemek ya da Netflix’in ABD’ye özel bir içeriğine ulaşabilmek için o ülkelerde yaşamak zorunda değilsiniz. VPN uygulamalarında konumunuzu ayarlayarak bu kısıtlamaları kolaylıkla aşabilirsiniz.

3. Erişimi Engellenmiş Sitelere Erişebilme

Ülkemizde ve daha birçok ülkede, çeşitli web sitelerine erişim engellenebiliyor. VPN uygulamaları kullanarak, normal şartlarda erişemediğiniz web sitelerine kolayca erişim sağlayabilirsiniz. VPN ile bağlantılarınız şifreleneceğinden, takip edilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

4. Konum Tabanlı Fiyat Hedeflemesini Aşabilme

İnternet kullanıcılarının birçoğunun habersiz olduğu, fakat avantaja çevirilecek bir durumdan bahsedeceğiz. Alışveriş siteleri ya da seyahat firmaları kullandığınız tarayıcıya, bulunduğunuz ülkeye vb. kriterlere göre farklı fiyatlar uygulayabiliyorlar. Oldukça adaletsiz olan bu durumu kendi lehinize çevirmeniz mümkün. VPN uygulamalarını kullanarak normalden daha ucuza uçak bileti, otel kiralama, giyim vb. ürünleri satın alabilirsiniz. VPN uygulamasından konum değiştirerek, düşük fiyatları bulmaya çalışabilirsiniz.

5. Otomatik Olarak Her Şeyi Şifreleyebilme

erişimi engellenmiş siteler

Bir VPN uygulaması kullandığınızda, her şey şifreli bağlantı üzerinden gerçekleşiyor. Verilerinizin takip edilmesini istemiyorsanız, VPN uygulaması kullanarak her şeyi şifreleyebilirsiniz.

6. Çevrimiçi Oyun Hızlarını Arttırabilme

çevrimiçi oyunlar

Bazı intenet servis sağlayıcıları, çevrimiçi oyunlarda hızı yavaşlatmak için çeşitli yöntemlere başvurabiliyorlar. Çevrimiçi oyun oynarken istediğiniz performansı alamıyorsanız, VPN uygulamalarıyla bunun önüne geçebilirsiniz.

7. Güvenli Sohbet Edebilme

güvenli sohbet

WhatsApp vb. mesajlaşma uygulamaları artık sohbetleri şifreleyerek başkaları tarafından okunma ihtimalini ortadan kaldırdı. Ancak, her mesajlaşma uygulamasında bu özellik ne yazık ki bulunmuyor. Mesajlarınızın başkaları tarafından takip edilmesini istemiyorsanız, VPN uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta, VPN uygulamalarının uçtan-uca şifreleme kadar güvenli olmadığı. Kullandığınız hizmet mesajlarınızı okuyabilecektir.

8. Etkinliklerinizi Gizleyebilme

etkinlikleri gizleme

“Hassas” içerik araştırmalarınızda başkalarının sizi takip etmesini istemiyor olabilirsiniz. Etkinliklerinizi gizli tutmak için VPN uygulamalarına başvurabilir, güvenli bir şekilde internette gezinebilirsiniz.

9. Torrent’te Gizlenebilme

torrent'te gizlenme

Yasal bir şekilde kullanıldığı sürece, torrent oldukça büyük bir nimet diyebilirim. Servis sağlayıcınız torrenti yavaşlatmak için çeşitli yöntemlere başvuruyorsa ve torrent’lerinizi gizli tutmak istiyorsanız ilacınız VPN uygulamaları. VPN hizmetlerinin torrent’lerle ilgili ilkelerini okuduktan sonra kullanmaya başlamanızda fayda var.

10. Tamamen Özel İletişim Kurma

özel iletişim kurma

Çeşitli iletişim araçları, kötü niyetli kişilerin bir numaraları hedefleri olabiliyor. VPN uygulamaları ile bu riski ortadan kaldırabilir ve güvenli bir şekilde iletişim sağlayabilirsiniz.

İndir31.17 MB
VPN Unlimited
VPN Unlimited Engelli Sitelere Giriş Programı

İndir12 MB
VPN Unlimited Android
VPN Unlimited Android Android için VPN Uygulaması

İndir43 MB
VPN Unlimited iOS
VPN Unlimited iOS iPhone ve iPad İçin Güvenli VPN Uygulaması

İndir
VPN Unlimited
VPN Unlimited Mac İçin VPN Programı

İndir46 MB
Opera VPN Android
Opera VPN Android Android için Ücretsiz VPN Uygulaması

İndir40 MB
Opera VPN iOS
Opera VPN iOS iPhone ve iPad İçin Tamamen Ücretsiz VPN Uygulaması

İndir2.4 MB
Hotspot Shield VPN Android
Hotspot Shield VPN Android Android İçin Yasaklı ve Engelli Sitelere Giriş Uygulaması

İndir6.5 MB
Hotspot Shield VPN iOS
Hotspot Shield VPN iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin İnternette Serbest Gezinme Uygulaması

İndir15.54 MB
CyberGhost VPN
CyberGhost VPN Anonim ve Güvenli Gezinti Programı

İndir3.83 MB
ZenMate
ZenMate Ücretsiz Proxy Programı

İndir10 MB
ZenMate Android
ZenMate Android Android için Ödüllü VPN Uygulaması

İndir23 MB
ZenMate iOS
ZenMate iOS iPhone ve iPad için Popüler VPN Uygulaması

İndir6 MB
ZenMate
ZenMate Mac için Ücretsiz, Güvenli Proxy Programı

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Konular: Güvenlik Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 02.04.2017

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