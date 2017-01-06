Ücretsiz Windows 10 Yükseltmesi Nasıl Yapılır?

Windows 10 çıkış yaptığında tonlarca hata ile birlikte gelmiş ve geçiş yapan kullanıcıları hayattan bezdirmişti. Bu sebeple bir süreliğine ücretsiz olan bu geçiş sürecinden birçok kullanıcı yararlanmak istememişti. Fakat gelen güncellemeler ve tonla yeni içerikle birlikte ilgi çekici konuma gelen Windows 10'a hala ücretsiz olarak geçmeniz mümkün.

Microsoft'un oldukça agresif bir reklam süreci izlediği Windows 10'a daha önceki Windows sürümlerini kullananlar, bir yıllık süre içerisinde ücretsiz geçebilmişlerdi. Geçtiğimiz temmuz ayında son bulan bu ücretsiz geçişlerin ardından işletim sistemi oldukça yüksek bir fiyatta satılmaya başlanmıştı. Ücretsiz geçiş döneminde Windows 10'u edinmeyenler için yeni işletim sistemine geçmek için bir fırsat daha var ama bunun çok da etik olduğunu söyleyemeyiz.

1- Yardımcı Araçlar (Assistive Technology) Nedir?

Microsoft'un hazırladığı bu sayfayı kullanarak, Windows 10'a ücretsiz olarak geçmeniz mümkün; ancak bu ücretsiz geçişlerin "yardımcı teknolojiler" denilen araçları kullananlar için hazırlandığını da hatırlatalım. Microsoft bu sayfada da görebilirdiğiniz gibi şöyle bir açıklama yapmış:

"Kamuya ilişkin, Windows 10 için ücretsiz yükseltme teklifi 29 Temmuz'da sona erecektir. Buna rağmen, yardımcı teknolojileri kullanıyor olmanız durumunda, Microsoft, bu teknolojileri kullanan kişiler için Windows 10 deneyimini geliştirmeye yönelik çabalarımızı devam ettirdiğinden dolayı, kamuya ilişkin son tarih geçtikten sonra bile ücretsiz yükseltme teklifini alabilirsiniz."

Burada bahsi geçen yardımcı araçlar ise engelli bireylerin kullandıkları ve hayatlarına devam etmeleri için elzem olan cihazları ifade ediyor. Yani buradaki ücretsiz geçiş hakkı, böylesine teknolojiler kullanacaklar için hala açık tutuluyor.

2- Hemen Yükseltin

Yukarıda bahsettiğimiz durum için bunu kullanacaklar için bir problem yok; ancak diğer türlü bunun etik bir problem yarattığını zaten daha önce de söylemiştik. Tüm bunları anlayıp, hala ücretsiz Windows 10 istiyorsanız, öncelikle yardımcı teknoloji sayfasını ziyaret etmelisiniz. Ardından sayfanın hemen altında yer alan "Hemen Yükseltin" butonuna basmanız ve küçük bir yükleyiciyi indirmeniz gerekiyor.

Not: İndirme işlemini Chrome üzerinden yapamıyorsanız, Internet Explorer veya başka bir tarayıcıyı da denemeniz mümkün.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yukarıda gördüğünüz gibi bir yükleyici açılacak ve Windows 10'u indirmeye başlayacak. Oldukça uzun süren bu işlemin ardından isterseniz hemen ya da belirttiğiniz başka bir zaman aralığında Windows kendisi yüklemeyi başlatacak. Yaklaşık 2 saat süren yükleme işlemenin ardından da yeni işletim sistemini kullanmaya başlayabileceksiniz.

3- Dosyalar Silinmeyecek

Yükleme işlemi yaparken, eğer tam tersi bir talimat vermezseniz, masaüstündeki simgelerin yeri bile değişmeden yeni işletim sistemine geçmiş olacaksınız. Ardından gelen güncellemeleri de kurduktan sonra sorunsuz bir Windows 10 deneyimi, sizin için başlamış olacak.

Son olarak bu ücretsiz geçiş işlemi herkes için açık olsa da belirli kullanıcıları hedeflediğini yine de tekrar hatırlatalım. Yani ücretsiz geçişi yaptıktan sonra yaşayabileceğiniz tüm sıkıntılar ve karşılacağınız tüm sorunlar sizin sorumluluğunuzda oluyor. Ayrıca bu işlem için halihazırda kullandığınız Windows sürümünün de orijinal olması gerekiğinin altını çizerek, yazımıza son noktayı koyalım.

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