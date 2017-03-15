Sosyal Medyayı Kariyeriniz için Kullanmanın Püf Noktaları

Günümüzde sosyal medyanın iş dünyası üzerindeki etkisi tartışılmaz. Hem ülkemizde hem de dünyada birçok işletmenin ya da kurumsal firmaların sosyal medya faaliyetlerine verdiği önem gün be gün artmakta ki Nusret Gökçe’nin sosyal medyayı basamak olarak kullanarak yükselişine hepimiz şahit olduk. Sosyal medyanın etkisi işe alım süreçlerinde de fark yaratıyor. Öyle ki, yapılan araştırmaya göre kurumsal şirketlerin yüzde 66’sı işe alım süreçlerinde adayların Facebook profillerini incelerken, yüzde 54’ü ise Twitter hesaplarını mercek altına alıyor. Böylelikle adaylar CV’lerinin yanı sıra kariyerleri için sosyal medya kullanıma da önem vermeye başladı. Yani aslında CV’niz ister iyi ister yetersiz olsun, bazen sosyal medya faaliyetleriniz kariyeriniz için belirleyici olabiliyor. Bu doğrultuda biz de sosyal medyayı kariyeriniz için kullanmanıza yönelik bazı taktikler ve püf noktaları paylaşıyoruz.

LinkedIn Olmazsa Olmaz

Bir LinkedIn hesabına sahip olmak kariyerinizi inşa etmede olmazsa olmaz maddelerden biri diyebiliriz. Henüz yolun başında olan yeni mezunlar için oynanacak ilk kart LinkedIn hesaplarında staj, proje, gönüllü sivil toplum etkinlikleri gibi deneyimlere yer verilmesi olmalıdır. Yeni mezunların üniversite yıllarını etkin geçirmesi nasıl ki önemli ise bunların doğru şekilde paylaşılması da son derece önemlidir. Bu şekilde deneyimleriniz, gelecekteki olası işler için sizi ön plana çıkaracaktır. Kariyerinde biraz yol almış kişiler için ise Excel, Powerpoint ve Word dosyaları halinde deneyimlerin LinkedIn profillerinde yer alması yine işverenlerin dikkatini çekecektir.

Instagram’ı Hafife Almayın

Instagram’ın kariyerime ne gibi bir etkisi olur demeyin. Instagram küresel bağlamda çok güçlü bir platform haline geldi. Doğru zamanda doğru etiketlerin kullanılması ile bir anda reklam birimlerinin ve insan kaynakları departmanlarının ağına takılabilirsiniz. Hatta bazen yaptığınız bir yorum bile bir anda sizi parlatabilir. Örneğin bir uluslararası ilişkiler öğrencisinin yaptığı bir sunumun videosunu Instagram’a yüklemesi ile uluslararası örgütler dünya görüşüne hayran kaldığı bu genci bünyesine katmak için girişimlere başlayabilir. Yahut daha somut bir örnek vermek gerekirse, bir mimar adayının yaptığı maketi paylaşması ve hedefindeki firmayı bu gönderiye etiketlemesi ile hedef on ikiden vurulabilir. Aslında Instagram seminer, sunum ve sertifikalar gibi donanımlarınızı sergileyebileceğiniz bir vitrindir

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Facebook Sizin Künyeniz

Facebook adeta bir nüfus cüzdanı haline gelmedi mi sizce de? Facebook sayesinde gezegenimizin nüfusu birbirine rahatlıkla ulaşabilecek hale geldi. Bu durumda sizin de bu vitrinde şık durmanız gerekir. İş dünyasında kendinize yer edinmek ve şansınızı artırmak adına Facebook profilinizde iş ve seyahat deneyimlerinize ve becerilerinize kesinlikle yer vermelisiniz. Girişte de dediğimiz gibi artık sosyal medya hesapları işverenler tarafından mercek altına alınıyor ve işe alımlar bu analizler sonucu gerçekleşiyor. Bu çerçevede sizi zor duruma düşürecek yorumlar ve paylaşımlar yapmaktan da kaçınmanızda yarar var.

Twitter’ın Verdiği Söz Hakkını İyi Kullanın

Twitter, gündemin en iyi yansıtıldığı ve trendlerin her gün hatta her saat değişebildiği bir sosyal medya platformu ve bu platformda tüm kullanıcıların da bir konuşma kürsüsü var diyebiliriz. Bu söz hakkını iyi kullanmanız size hayal bile etmediğiniz kapıları ansızın açabilir. Kendi alanınızla ilgili konuları takip edip açılan hashtag’lerde fikrinizi beyan edebilirsiniz. Akıllıca ve dikkat çekici tweetlerin atılmasında yarar var. Ayrıca sonradan başınızı ağrıtacak tweetlerden kaçınılması gerekir. Örneğin siyasi bir paylaşım ya da bir firmaya yaptığınız ağır bir eleştiri alternatiflerinizi azaltabilir. Diğer bir taraftan bir kuruma saldırmak size prim de sağlayabilir ancak bu bir risktir. En iyisi üslubunuza ve hatta dil bilgisi kurallarına dikkat ederek tweet atmak.

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Sosyal Medyanın Varlığı Bir Dert, Yokluğu Yara