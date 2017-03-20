?     Geri Bildirim
TamindirBlogNasıl YapılırPinterest Hesabı Nasıl Silinir?

Pinterest Hesabı Nasıl Silinir?

Nasıl yapılır

- 20.03.2017 -
0 Yorum

Pinterest Hesap Silme

Ülkemizde ilgi görmeyen sosyal ağlardan Pinterest’ten çıkmak isteyenler için Pinterest hesap silme işlemini anlatıyoruz. Pano formunda paylaşılan görseller artık ilginizi çekmiyorsa birkaç adımda Pinterest hesabınızı kalıcı olarak silip platformdan çıkabilirsiniz.

Kategorize edilmiş görsellerin pano formunda karşımıza çıktığı sosyal ağ Pinterest, daha çok kadınların ilgi gösterdiği bir platform. Hediyeler, ev dekorasyonu, dövmeler, fotoğrafçılık, moda, mimari, mizah, sanat, tarih, tasarım, çocuklar ve ebeveynlik, düğünler, saç ve güzellik ve daha nice kategoride pano stilinde görsellerin paylaşıldığı Pinterest, ülkemizde hizmet vermeye başladığı günden bu yana çok ilgi görmedi. Şu anda Google+ kadar, belki de daha az ilgi gören geri plana atılmış bir sosyal ağ konumunda. Siz de Pinterest’e bir ara üye olup sonradan üyeliğinizi silme kararı veren kullanıcılardan biriyseniz aşağıdaki adımları takip ederek Pinterest hesabı silme işlemini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Pinterest Hesap Silme Linki: https://tr.pinterest.com/settings

Pinterest Hesap Silme

  • Pinterest hesabınıza giriş yaptıktan sonra https://tr.pinterest.com/settings bağlantısına tıklayarak Ayarlar sayfasına gidiyorsunuz.
  • Hesap Temel Bilgileri sayfasında Hesap altında bulunan “Hesabı Devre Dışı Bırak”a tıklıyorsunuz.

  • Son adım olarak “Hesabımı Kalıcı Olarak Kapatın”a tıklayarak Pinterest hesap silme işlemini tamamlıyorsunuz.

İndir5.3 MB
Pinterest Android
Pinterest Android Android İçin Pinterest Uygulaması

İndir28.2 MB
Pinterest iOS
Pinterest iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Pinterest Uygulaması

Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 20.03.2017

Pinterest Hesabı Nasıl Silinir? için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

LinkedIn Hesabı Nasıl Silinir? LinkedIn Hesabı Nasıl Silinir? LinkedIn hesabı silme işlemini adım adım anlatıyoruz. İş dünyasındaki kişileri bir araya getiren sosyal platformda matematik işlemleri gibi…
Swarm Hesabı Nasıl Silinir? Swarm Hesabı Nasıl Silinir?Swarm uygulaması gittiğiniz mekanlarda yer bildirimi yapabileceğiniz ve bunu arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir platform. Foursquare olarak… Kargo Takibi Yapabileceğiniz En İyi Mobil Uygulamalar Kargo Takibi Yapabileceğiniz En İyi Mobil Uygulamalarİnternetten bir sipariş verdiğinizde ya da herhangi birinden bir paket beklediğinizde, kargo takip numaraları hayat kurtarıcı olabiliyor. Kargonuzun…
Skype Hesabı Nasıl Silinir? Telefonunuzda Aramaları Kaydedebileceğiniz En İyi 4 Uygulama

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR