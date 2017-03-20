Pinterest Hesabı Nasıl Silinir?

Ülkemizde ilgi görmeyen sosyal ağlardan Pinterest’ten çıkmak isteyenler için Pinterest hesap silme işlemini anlatıyoruz. Pano formunda paylaşılan görseller artık ilginizi çekmiyorsa birkaç adımda Pinterest hesabınızı kalıcı olarak silip platformdan çıkabilirsiniz.

Kategorize edilmiş görsellerin pano formunda karşımıza çıktığı sosyal ağ Pinterest, daha çok kadınların ilgi gösterdiği bir platform. Hediyeler, ev dekorasyonu, dövmeler, fotoğrafçılık, moda, mimari, mizah, sanat, tarih, tasarım, çocuklar ve ebeveynlik, düğünler, saç ve güzellik ve daha nice kategoride pano stilinde görsellerin paylaşıldığı Pinterest, ülkemizde hizmet vermeye başladığı günden bu yana çok ilgi görmedi. Şu anda Google+ kadar, belki de daha az ilgi gören geri plana atılmış bir sosyal ağ konumunda. Siz de Pinterest’e bir ara üye olup sonradan üyeliğinizi silme kararı veren kullanıcılardan biriyseniz aşağıdaki adımları takip ederek Pinterest hesabı silme işlemini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Pinterest Hesap Silme Linki: https://tr.pinterest.com/settings

Pinterest Hesap Silme

Pinterest hesabınıza giriş yaptıktan sonra https://tr.pinterest.com/settings bağlantısına tıklayarak Ayarlar sayfasına gidiyorsunuz.

bağlantısına tıklayarak sayfasına gidiyorsunuz. Hesap Temel Bilgileri sayfasında Hesap altında bulunan “Hesabı Devre Dışı Bırak”a tıklıyorsunuz.