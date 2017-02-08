Son dönemlerde canlı yayın uygulamalarının popülaritesi giderek artıyor. Dünya üzerinde herkesin anlık neler yaptığını canlı yayın ile duyurmasına imkan veren Twitter ve onun uygulaması Periscope, bu alana hakim iki güç olarak dikkat çekiyor. Periscope ile Twitter canlı yayını nasıl yapılır merak ediyorsanız, bu blogda kafanızdaki soruları gidermeye çalışacağız. Nitekim aynı kulvarda olsalar dahi Periscope canlı yayın ile Twitter canlı yayını birbirinden ayrılıyor ve bunları ayrı ayrı ele almak gerekiyor.

Canlı yayın uygulaması dediğimizde başlangıçta insanlar basit bir amaca hizmet ettiğini düşünse de, bu uygulamaların aslında bambaşka bir boyutu var. Bilindiği gibi gazetecilik dediğimiz meslek, sosyal medya devrimiyle birlikte profesyonellerin elinden halka inmeyi başardı. Eskiden insanlar toplumsal bir olay karşısında sadece mainstream dediğimiz ana akım medyanın yayınlarını bekliyordu ve bu görüntüler ideolojik nedenlerle çarpıtılabiliyordu. Şimdi ise Periscope ve Twitter gibi mecralar sayesinde yurttaş gazeteciliği bambaşka bir boyuta ulaştı. Bu blogda da bir bakıma nasıl yurttaş gazetecisi olunur konusunu işleyeceğiz.

Periscope Canlı Yayını Nasıl Yapılır?

Periscope canlı yayını nasıl yapılır konusuna girmeden önce, Periscope uygulamalarını indirmeniz gerektiğini hatırlatalım. Şimdi, Periscope Android ve Periscope iOS uygulamasını indirdikten sonra neler yapacağınıza dönebiliriz.

Öncelikle uygulamaya girdiğinizde sizden bir üyelik açmanızı isteyecek. Burada iki seçeneğiniz var. Twitter hesabınızla veya telefon numaranızla Periscope'a üye olabilirsiniz. Daha sonra dünyayı canlı yayınlar izleyecek ve oluşturarak keşfetmeye başlayabilirsiniz. Periscope canlı yayını yaparken telefonunuzda kamera, mikrofon ve konum izinlerini vermeniz gerekiyor. Burada da şunu unutmayalım; Periscope Android uygulaması ve Periscope iOS uygulaması için bu izinleri vermeniz şart. Aksi takdirde canlı yayını başlatamıyorsunuz.

Periscope canlı yayını nasıl yapılır sorusunun cevabı da bundan sonra geliyor. Aşağıdaki görselde Periscope uygulamasının ana ekranını görüyorsunuz. Bu ekranda en alt kısımda kırmızı ile işaretlediğim yere tıklayarak Periscope canlı yayını başlatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz:

Periscope canlı yayınını başlatmak için az önce ifade ettiğim gibi kamera, mikrofon ve konum bilgilerinize izin vermelisiniz. Daha sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecek. Burada Periscope canlı yayınınıza bir isim vermelisiniz. En son işlemde ise canlı yayına geçebilirsiniz.

Twitter Canlı Yayını Nasıl Yapılır?

Hatırlayacak olursanız, Periscope'un bir Twitter uygulaması olduğundan bahsetmiştim. Periscope bağımsız bir uygulama gibi görünebilir; ama asla Twitter'dan ayrı düşünülemez. Dolayısıyla Twitter Android ve Twitter iOS uygulamalarından Periscope altyapısıyla canlı yayın yapabilirsiniz. Bu alt başlık altında Twitter canlı yayını nasıl yapılır sorusunun cevabını vereceğiz.

Twitter canlı yayını yapmak için öncelikle kullandığınız Twitter Android veya Twitter iOS uygulamasına girmelisiniz. Daha sonra yeni bir tweet oluşturma butonuna basmalısınız. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek:

Twitter'da kırmızı ile işaretlediğim butona tıkladığınızda Periscope altyapısı kullanarak Twitter canlı yayını yapılabiliyor. Canlı yayın izlediğiniz sırada başkaları izlediğinizi görebiliyor. Bunu değiştirmek için ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Son olarak Twitter canlı yayınının da Periscope benzeri bir arayüze sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bunu da aşağıdan görebilirsiniz.

İndir Periscope Android Android için Canlı Yayın Uygulaması

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