LinkedIn Hesabı Nasıl Silinir?

LinkedIn hesabı silme işlemini adım adım anlatıyoruz. İş dünyasındaki kişileri bir araya getiren sosyal platformda matematik işlemleri gibi gereksiz paylaşımlar görmekten sıkıldıysanız birkaç basit adımla LınkedIn hesabını kapatma şansına sahipsiniz.

Dünyanın en büyük profesyonel ağı olarak geçen LinkedIn, çalışan kişilerin birbirleriyle kolaylıkla iletişime geçmelerini, bilgi alışverişi yapmalarını sağlayan bir platform olarak gözükse de – belki de yurt dışında öyle olsa da – ülkemizde her sosyal ağın kaderini paylaşıyor: Gereksiz paylaşımlar. Platforma üyeyseniz en az bir kontağınızdan matematik işlemi içeren bir gönderi görmüşsünüzdür. Bunlar dışında zorla ana akışımıza çıkarılan, ilgi alanımız olmayan konularda içerikler de mevcut. Herkesin CEO olduğu platformdan çıkma kararı aldıysanız diğer bir deyişle LinkedIn hesabınızı silmeye karar verdiyseniz bunu mobil uygulama üzerinden hızlıca yapma şansınız var. Aşağıdaki adımları takip ederek LinkedIn hesap silme işlemini sorunsuzca tamamlayabilirsiniz.

LinkedIn Hesap Silme Linki: https://www.linkedin.com/secure/settings?closemyaccountstart

LinkedIn Hesabı Silme:

Profil sayfanızı açıyorsunuz ve sağ üstteki dişli çark simgesine dokunarak Ayarlar menüsüne gidiyorsunuz.

Ayarlar menüsünde Hesap sekmesi altında aşağı inerek Hesabı Kapat’a dokunun.