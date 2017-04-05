Eğer iş için veya günlük kullanım için bir dizüstü bilgisayar tercih ediyorsanız touchpad ihtiyacınızı karşılamıyor, size gerekli hassasiyeti sunmuyor olabilir. Bu nedenle touchpad kapatma yöntemlerine başvuruyoruz.

Bilgisayarınızda oyun oynamayı seviyorsanız touchpad sizin için hemen hemen anlamsız hale geliyor; çünkü FPS oyunları gibi hassas nişan almanızı gerektiren oyunlarda touchpad yetersiz kalıyor. Dizüstü bilgisayarınız üzerinde dökümanlar işlerken, yazı yazarken, ödev hazırlarken harici bir fare tercih ediyorsanız klavyeyi kullanırken eliniz yanlışlıkla touchpad üzerine gidebiliyor ve istenmedik sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu yolla çalıştığınız pencereler yanlışlıkla kapanabiliyor, kaydedemediğiniz çalışmalarınız kaybolabiliyor. İşte bu yazımızda laptop touchpad nasıl kapatılır anlatacağız ve sizi benzer problemlerden kurtaracağız.

Toucoad kapatma işini farklı yollardan gerçekleştirebilmeniz mümkün. Bu yazımızda bu farklı yolları anlatacak ve nasıl uygulanacaklarını resimli olarak göstereceğiz. Eğer touchpadinizi devre dışı bırakmakta güçlük yaşıyorsanız bu touchpad nasıl kapatılır rehberimizdeki bilgiler size yardımcı olabilir. Dilerseniz kullanabileceğiniz yöntemlere kısaca göz atalım:

Dizüstü Bilgisayarınız Üzerindeki Kontrolleri Kullanarak

Anlatacağımız yöntemler arasında en güvenilir yöntem doğal olarak dizüstü bilgisayarınızın kendi kontrolleri olacaktır. Normalde dizüstü bilgisayarlarınız üzerinde touchpadinizi devre dışı bırakmak için kullanabileceğiniz tuşlar yer alıyor. İlk olarak bu tuşları kullanmayı deneyin ve touchpadinizin devre dışı kalıp kalmadığını denetleyin. Bu tuşlar Fn tuşu ve F tuşları üzerinde yer alan touchpad görseline sahip fonksiyon tuşu:

Fn tuşuna basılı tutun ve üzerinde touchpad simgesi olan F tuşuna basın. Eğer dizüstü bilgisayarınızın touchpad sürücüsü bilgisayarınızda yüklüyse bu işlem touchpadinizi devre dışı bırakacaktır. Eğer bu tuşları kullanmanıza rağmen touchpadiniz devre dışı kalmıyorsa dizüstü bilgisayarınızın touchpad sürücülerini yüklemeniz ya da güncellemeniz gerekecetir.

Dizüstü bilgisayarınızın touchpad sürücülerini bilgisayarınızla brlikte gelen sürücü CD'lerinin içerisinde bulabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızla birlikte herhangi bir CD gelmediyse, bu CD'ler çalışmıyorsa veya dizüstü bilgisayarınızın CD/DVD/Blu-Ray okuyucusu çalışmıyorsa ya da bilgisayarınız bu donanımlara sahip değilse internet üzerinden sürücüleri indirebilirsiniz. Bu iş için bilgisayarınızın üreticisinin internet sitesinde destek/technical support bölümüne gidip sürücüler/indirmeler/drivers/downloads bölümünden cihazınızın modelini ve touchpad sürücülerini seçerek indirebilirsiniz. Ya da Google üzerinde bilgisayarınızın model adı + touchpad driver yazıp arama yapabilirsiniz. Örnek olarak; Dell Inspiron 15R 5521 touchpad driver. Cihazınızın tam model adını dizüstü bilgisayarınızın altına yapıştırılmış etiket üzerinde görebilirsiniz. Sürücü dosyasını indirirken, indirme işlemi yapacağınız sitenin bilgisayar üreticinizin kendi sitesi olduğundan emin olun.

Aygıt Yöneticisi Üzerinden

Touchpadinizi kapatmanın bir diğer yolu Aygıt Yöneticisi üzerinden touchpadi devre dışı bırakmak. Bu iş için Denetim Masası üzerinden Aygıt Yöneticisi'ni açabilirsiniz. Aygıt Yöneticisi'ni Denetim Masası üzerinde bumalıyorsanız başlat menüsü üzerinden arama çubuğuna "Aygıt Yöneticisi" yazarak aratabilir veya masaüstünüzdeki Bilgisayarım ya da Bu Bilgisayar simgesinin üzerinde sağ tuşla tıklayarak Özellikler seçeneğini seçtikten sonra açılan sayfadaki Aygıt Yöneticisi kısayoluna tıklayabilirsiniz.

Aygıt Yöneticisi açılınca yanınızda harici bir farenin hazır olduğundan emin olun; çünkü burada yapacağımız işlem touchpadinizi devre dışı bırakacağı için bilgisayarınızı harici bir fare ile kontrol etmeniz gerekecektir. Aygıt Yöneticisi üzerinde Fare ve diğer işaret aygıtları başlığına tıklayarak bu başlık altında yer alan cihazların üzerine sağ tuşla tıklayın ve Devre Dışı Bırak seçeneğini seçin. Touchpadinizi tekrar aktifleştirmek için yine aynı yolu izleyerek cihazların üzerine sağ tıklayın ve Etkinleştir seçeneğini seçin.

3. Parti Yazılımları Kullanarak

Yukarıdaki yöntemler işinize yaramadıysa yazılımsal çözümleri deneyebilirsiniz. Bu 3. parti yazılımların çalışacağını garanti edemiyoruz; bu nedenle bu çözümleri sona bıraktık.

Touchpad kapatmak için kullanabileceğiniz ilk yazılım Touchpad Blocker. Touchpad Blocker'ı indirip yükledikten sonra Ctrl+F9 tuşlarını kullanarak toucpadi devre dışı bırakabiliyorsunuz. Touchpad Blocker ücretsiz olarka indirebileceğiniz bir yazılım:

Kullanabileceğiniz bir diğer yazılım da TouchFreeze. Biraz eski bir program olan TouchFreeze maalesef yeni işletim sistemlerinde çalışmıyor. Eğer eski bir bilgisayar kullanıyorsanız TouchFreeze işinizi görebilir:

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