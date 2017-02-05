Kısa Mesajla Araç Hasar Kaydı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Satın almak istediğimiz aracın karıştığı trafik kazalarını, bu kazalar neticesinde ne tür servis işlemlerinden geçtiğini hep bilmek istemişizdir. Oldukça zahmetli gibi görünen bu işlemin sadece bir kısa mesaj ile gerçekleştirebileceğinizi biliyor muydunuz?

Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın yatırım yönelimlerini incelediğimiz zaman konut ve otomotivin ilk sıralarda olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Otomobil alırken pişman olmak istemeyen vatandaşlar alacağı ikinci el aracın kazaya karışıp karışmadığını, parça değişimi olup olmadığını hep öğrenmek istemiştir. Hazine Müsteşarlığının 2003 yılında hazırladığı yönetmelikten sonra Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SGM) hizmete sunduğu SMS Sorgulama Servisleriyle bu ihtiyacı dakikalar içinde giderme fırsatı sunuyor.

Satın Almak İstediğimiz Aracın Hasar Geçmişini Bilmenin Bize Ne Faydası Var?

"Araç zaten güzel görünüyor, önceden kaza geçirmiş olsa bile gayet güzel bir şekilde onarılmış!" diye düşünmemek gerek. Çünkü kaza geçirmiş bir aracın dış aksam dediğimiz kaporta kısmı eski haline döndürülmek için çekiç yardımıyla düzeltiliyor. Kabaca düzeltilen kısmın boyanabilmesi için alanın pürüzsüz olması gerek. Bunu sağlayabilmek için macun denilen bir madde ile hasar gören kısmın üzerine uygulanıyor ve macun üzerine boya uygulanıyor. Araç kaportadan ilk çıktığında her ne kadar ilk haline dönmüş gibi görünse de macun denilen madde yapısı gereği belli bir süre sonra çatlayan toprak gibi açılmaya başlıyor.

Bu nedenle kaporta işleminden geçmiş araçları alırken iki kere düşünmeli ve aldığınız aracı satarken zorlanacağınızı unutmayın. Öte yandan önden darbe alan araçların büyük bir çoğunluğunda denge problemi gözlenmektedir.

SMS ile Araç Hasar Geçmişini Nasıl Sorgularız?

Sistemin göze çarpan en güzel özelliği sorgulamak istediğimiz aracın plakası değişmiş olsa bile hasar geçmişini sorunsuz olarak görüntüleyebiliyor olmamız. Tek yapmamız gereken sorgulamak istediğimiz aracın plakasını büyük karakterlerle yazıp 5664'e kısa mesaj olarak göndermek. Sonuç anında cebinizde!

Sorgulamada hasar kaydına rastladıysanız değişen parça olup olmadığını öğrenmek için PARCA (bir boşluk bırakıp) plaka numarasını ve ilk sorgulamada elde ettiğimiz tarihi yazıp 5664'e göndermemiz yeterli. (Örnek: PARCA 34ABC001 01/01/2015)

Ücretlendirme Nasıl Olacak?

Sistem yurt içi tüm operatörleri destekliyor. Sorgulama başı istenen ücret ise 7 TL. Eğer faturalı bir hat kullanıyorsanız sorgulama ücreti ilgili dönem faturanıza ilave edilecektir. Faturasız (ön ödemeli) hatlarda ise hattınızda 7 TL'lik bakiye bulunması gerekiyor. Hattınıza tanımlanan hediye SMS'ler veya daha önceden satın almış olduğunuz SMS paketleri bu işlem için kullanılamaz.

mümkün olmadığını unutmamanız gerekiyor. Detaylı bilgi için SBM'nin 2003 yılından önce meydana gelen kazalar veya sigorta şirketleri dışında yapılan onarımları sorgulamanınunutmamanız gerekiyor. Detaylı bilgi için SBM'nin sorgu sayfasına göz atabilirsiniz.