İnternetten ALES Sınav Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Üniversitelerde açılan akademisyen kadrolarına atanmak için önemli kıstaslarından biri olan ALES sınavı her yıl iki defa yapılıyor. ALES sonucunuzu nasıl sorgulayabileceğinizi ve ALES ile ilgili önemli bilgileri yazımızda bulacaksınız.

Üniversitelerde Akademisyen Olma Konusunda ALES'in Önemi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) yılda iki kez yapılıyor. Üniversitelerde akademisyen olmak isteyen lisans mezunu adayların bu sınava mutlaka girmesi gerekiyor. Sayısal birinci ve ikinci kademe, Sözel birinci ve ikinci kademe olmak üzere toplamda 160 soru yöneltilen ALES sınavında hayallerinize ulaşabilmek için 70 ve üzeri bir puan almanız gerekiyor. Tabii şu hususu da hatırlatmakta fayda var. Akademisyen olmak için ALES tek başına yeterli değil. Diploma notunuz, YDS puanınız, mülakat sınavı başarı notunuz ve ALES puanınızın belli yüzdelik dilimlerle toplanıp ortalamasının alınması sonucunda ortaya çıkan puanınız akademisyen olma yolunda değerlendirilecek kıstas olacak.

ALES Sonucu Nasıl Sorgulanır?

Sınav sonuçları ÖSYM tarafından titiz bir şekilde değerlendirildikten sonra sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulur. Özellikle haber siteleri daha fazla tık almak adına ALES sonuçları açıklanmadan "ALES Sonuçları Açıklandı!", "Ales Sonuçları Açıklanıyor" gibi çeldirici başlıklarla kullanıcıları yanıltabiliyor. ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresine gidip ALES sınavını seçtikten sonra TC Kimlik Numarası ve AİS (Aday İşlemleri Sistemi) şifresiyle öğrenebilirsiniz.

ALES Sonucuna Nasıl İtiraz Edilir?

ALES sonucunda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız ÖSYM'ye itiraz edebilirsiniz. ALES itiraz başvurusu dilekçe yoluyla yapılıyor. Nasıl dilekçe yazacağınızı bilmiyorsanız bu adreste bir örnek bulabilmeniz mümkün. Dilekçenize 5 TL'lik itiraz ücretinin yatırıldığına dair dekontu da eklemeniz gerek. İtiraz harcı bu IBAN numarasına TR390001002533060280115229 ATM'den veya internet bankacılığından ödeyebilirsiniz. Tüm bunların yanında dilekçenize evrak referans numarası da eklemeniz gerektiğini unutmayın.

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