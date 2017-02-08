Hayatının Aşkını İnternette Arayanlar, Etkileyici Bir Profilin Püf Noktaları Burada!

Yok kardeşim ben öyle internetten sevgili falan bulamam, yalancı dolu oralarda diyenlerdenseniz, 2016 yılında tam 10 bin kişinin online arkadaşlık sitelerinden sevgili bulduğunu bilmenizde fayda var. Hem de bunların yüzde 44’ü uzun süreli ve başarılı ilişkilere imza attılar. Neymiş bu siteler bir bakayım dediyseniz, acele etmeyin. Okumaya devam edin, size profilinizin daha dikkat çekici olması için 5 önemli sır vereceğim.

Profilinizi Haftada 1 Güncelleyin

Biz ki, üç gün önce profil resmi yaptığımız fotoğrafa bugün bakmaya tahammül edemeyen insanoğlu, müstakbel sevdiceğimizi bulmak için başvurduğumuz bu platformu hangi cüretle boş verebiliriz? Uzmanlar haftada bir fotoğraf ve kişisel bilgilerinde değişiklik yapmanın doğru olduğunu söylüyorlar. Kim bu uzmanlar, internet flörtünün de uzmanı mı olurmuş demeyin, eline yapışmaz değiştiriverin.

Fotoğraflarda Cimri Olmayın

Yine aynı uzmanlar diyor ki, profilinde 5 ile 7 arasında fotoğraf bulundurmak en doğrusu. Hepsi aynı açıdan aynı gün çekilmiş fotoğrafları da kastetmiyorlar tabi. Yaşantınızın ve görünüşünüzün tam olarak anlaşılır olduğu en az 5 fotoğraflık bir albüm oluşturmanın en doğrusu olduğunu savunuyorlar. Fotoğraflarınızın boydan ve farklı ortamlarda çekilmiş olması, karşı tarafın size karşı daha güvenle yaklaşmasını sağladığını belirtiyorlar.

Dünyada milyonlarca stalk hesabının olduğunu hesaba katarsak, bir kişinin sizinle rahatça konuşabilmesi için ilk adım, hesabınızın gerçekten size ait olduğuna ikna olmaları. Online profilleri boş verin ve sadece kaç kere instagram hesabınızdan gelmiş o tatlı mesaja “Fake’tir len bu.” diyip cevap vermediğinizi düşünün.

Net Olmak Önemli

Ne istediğinizi elbette biliyorsunuz. Önemli olan profiliniz ne istediğinizi açıkça belirtiyor mu? Yanlış anlaşılmak çok sinir bozucu, hele ki internet aleminde. Kendinizi açıklamaya fırsat vermeden, "Ama ben aslında şöyleyimdir." diyemeden, çoktan fişlenirsiniz ve 'next' butonu hayallerinizi geçiverir.

Hobilerinizin ve fobilerinizin ortak olduğu insanlarla konuşmak her zaman çok daha kolaydır. İlişkiye başladıktan sonra öğrenilen damak farklılıkları ne kadar büyük problem yaşatıyorsa, başlamadan önce bilinen benzerlikler daha rahat hissetmenizi hatta karşı tarafın size çekilmesini sağlayacaktır. O uzun yolculukta hangi müziği dinleyeceğiniz için kavga etmek istemediğinizi varsayıyorum. Bu sebeple sizin için önemli olan tüm noktalara değindiğinizden emin olun.

Yalan Yok

"Ben zaten yalan söylemem." girmeyelim hiç buralara. Herkesin yalan söylediği, en kötü gizlediği bir çok yanı vardır. İlişkide sonradan ortaya çıktığında hazin sonlara sebep olacak bu yanlarınızı, baştan açık açık belirtmek en doğrusu. "Ben de klasik müziğe bayılırım." Bayılmayı ölmek sanmayın da. Hadi hobiler, fobiler ayarlanır ayarlanmasına da, kişisel bilgileriniz hakkında söylediğiniz yalanlar başınıza dert olur toparlayamazsınız. Bırakın sizi sevecek, siz olduğunuz için sevsin.

Cool Adamların Modası Geçti

Uzmanların altını çizdiği bir başka konu, mesajlaşma sayısı. Mesajlaşmalarınızı maksimuma çıkarmak şansınızı arttıran en önemli faktörlerin başında geliyor. İnternetin ve sosyal medyanın yadsınamayacak derecede önemli olduğu günümüzde, mesajlaşmak popülaritesinden hiçbir şey kaybetmedi. İletişim içinde olduğunuz kişi için mesajlaşma potansiyeliniz ciddi bir değerlendirme kriteri. İstatistiklere göre, kadınlar için haftalık ideal geri dönüş sayısı 10, beyler içinse 15. Pozitif ayrımcılık konularına girmeyelim hiç, beyler biraz inisiyatif almanın sizce de vakti gelmedi mi?

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